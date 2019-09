Mindray wprowadza na rynek nowe urządzenie AED BeneHeart serii C w celu zwiększenia pewności przy resuscytacji

Wykonywanie resuscytacji może być stresującym przeżyciem dla osób bez przygotowania medycznego. Opracowana z myślą o wyzwaniach towarzyszących osobom po raz pierwszy ratującym w ten sposób życie seria C BeneHeart wyposażona jest w wyjątkową technologię ResQNavi, która przeprowadza użytkowników przez proces resuscytacji krok po kroku poprzez animacje (dostępne w wybranych wersjach) i polecenia głosowe. Umiejętności ratownika oceniane są na podstawie czasu potrzebnego do realizacji każdego kroku, a odpowiednie instrukcje i wskazówki przekazywane są w celu zmniejszenia stresu towarzyszącego czynności.

Ponieważ pomyślność defibrylacji spada z każdą sekundą urządzenie BeneHeart serii C firmy Mindray umożliwia dostarczenie pierwszego impulsu w mniej niż 8 sekund. Jest to najkrótszy czas na rynku możliwy dzięki zastosowaniu technologii QShock. Rozwiązanie to zmniejsza czas potrzebny na analizę EKG do 5 sekund, a ładowanie jest realizowane w tym samym czasie, dzięki czemu żadna sekunda nie jest zmarnowana. Urządzenie BeneHeart serii C jest jednym z niewielu dostępnych na rynku rozwiązań, które zapewniają do 360 J energii w odpowiedzi na indywidualne potrzeby pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia. Zwiększa to wyniki zakończenia refibrylacji.

Dzięki wytrzymałości na upadek nawet z wysokości 1,5 metra oraz ocenę IP55 w zakresie wodoszczelności i odporności na kurz defibrylator BeneHeart serii C spełnia wszystkie standardy transportu poza szpitalnego, w tym w helikopterach, i może być z powodzeniem wykorzystywany w wielu wymagających środowiskach. Wytrzymałe nakładki na elektrody i baterie z 5-letnią żywotnością także zmniejszają całkowity koszt posiadania urządzenia.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia kosztów zdalnego zarządzania urządzeniami AED defibrylatory BeneHeart serii C firmy Mindray mogą być podłączone do systemu AED-Alert 2.0 w chmurze przez sieć 4G lub Wi-Fi. Powiadomienia o zmianach stanu defibrylatora są automatycznie przesyłane do managera co eliminuje konieczność osobistych inspekcji.

– Nagłe zatrzymanie krążenia może wystąpić u pacjentów w dowolnym wieku i miejscu. Po zidentyfikowaniu wyzwań i potrzeb rynku AED firma Mindray opracowała defibrylator BeneHeart serii C w celu wsparcia przeprowadzania skutecznej resuscytacji po zatrzymaniu krążenia z większą pewnością. Nasz system AED-Alert 2.0 pozwala właścicielom defibrylatorów na zarządzanie nimi w bardziej wydajny sposób – skomentował Eason Zhou, dyrektor działalności międzynarodowej w zakresie monitorowania pacjentów i defibrylacji w Mindray.

