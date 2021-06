Mindray wprowadza na rynek Resona 19 Ultrasound System - rewolucyjne rozwiązanie w obrazowaniu ogólnym USG

System Resona I9 powstał dzięki dogłębnej znajomości złożonych scenariuszy klinicznych przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w obrazowaniu USG. Resona to nowatorskie urządzenie pod każdym względem. Posiada elastyczny panel sterowania, składaną obudowę, która pozwala na ograniczenie wysokości urządzenia do jednego metra, zapewniający długotrwałą pracę akumulator, a także odznacza się bardzo cichą pracą, co do minimum ogranicza nakłady pracy związane z przeprowadzaniem badań USG. Wykorzystana do stworzenia systemu rewolucyjna platforma Mindary ZST+ pozwoliła na osiągnięcie niezrównanej klasy produktu, który pozwala na uzyskanie wyjątkowej jakości obrazu w nieskończonej liczbie rozwiązań w zakresie obrazowania.