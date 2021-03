Mindray wprowadza nową sufitową jednostkę zasilającą, która zapewnia optymalne warunki na oddziałach intensywnej terapii

SHENZHEN, Chiny, 24 marca 2021 r. /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), światowy lider w zakresie rozwoju oraz produkcji urządzeń medycznych, wprowadził do oferty nową serię sufitowych jednostek zasilających spełniającą wymogi normy ISO 11197-2019. HyPort R80 to najnowszej generacji system zarządzania sprzętem przyłóżkowym, wyróżniający się innowacyjną konstrukcją. Posiada własne oświetlenie, poprawia ergonomię pracy i wspiera w procesie kontroli zakażeń co ułatwia personelowi medycznemu zapewnianie bezpiecznej i skutecznej opieki. Tworzy optymalne, bardziej komfortowe i sprawnie funkcjonujące stanowisko oddziału intensywnej terapii. HyPort R80 oferowany jest w różnych wersjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców na terenie całej Europy.