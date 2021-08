MindScopic annonce un nouveau tour de table pour le développement de sa gamme révolutionnaire de compléments nootropiques

L'investisseur de ce tour de table est un fonds basé en Belgique qui travaille principalement avec des entreprises des secteurs SpaceTech, BioTech et FoodTech. Ce nouveau financement intervient au moment où MindScopic augmente sa production pour répondre à une demande croissante, à mesure que les gens prennent conscience de l'existence de cette marque de compléments naturels.

Les nootropiques sont des compléments alimentaires qui améliorent le fonctionnement de notre cerveau. Ils comprennent des plantes, des acides aminés et des vitamines qui favorisent le fonctionnement optimal de notre cerveau de manière naturelle.

Les nootropiques agissent en améliorant vos fonctions cognitives, telles que la mémoire et la concentration. Ils régulent également le fonctionnement du système nerveux et contribuent à stabiliser votre humeur. Cela se traduit, entre autres, par une diminution du stress ou de la fatigue mentale, une amélioration de l'humeur et une meilleure qualité de sommeil.

Les compléments nootropiques sont utilisés par un large éventail de personnes. La majorité de la clientèle de l'entreprise est constituée d'entrepreneurs, de sportifs de haut niveau, d'étudiants et de passionnés de la santé, bien que les nootropiques commencent également à attirer des personnes au mode de vie très actif qui souhaitent donner la priorité à leur santé.

La gamme de nootropiques de MindScopic est soumise à un processus de test rigoureux. Un laboratoire externe vérifie la base scientifique des matières premières, tandis qu'une université vérifie le produit fini. L'entreprise s'attache particulièrement à maintenir un protocole strict de qualité, de sécurité, d'efficacité et de pureté. Tous les produits sont végétaliens, sans OGM et fabriqués dans un environnement certifié BPF.

Au premier rang de la gamme MindScopic se trouve le produit primé CLEAR FOCUS, un complément naturel qui améliore les performances mentales, telles que la concentration, la mémoire et la motivation. Parmi les autres produits, citons MOODMASTER, un complément puissant pour réduire le stress et améliorer l'humeur, et SLEEPWELL SPRAY, qui améliore le sommeil de manière naturelle.

« L'année dernière, nous avons réussi à doubler notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous avons clôturé un nouveau tour de table qui sera utilisé pour la recherche dans les meilleures universités européennes, le développement de nouveaux produits et le renforcement de notre équipe. En bref : le meilleur est à venir ! » a déclaré Koen Indesteege, fondateur de MindScopic.

