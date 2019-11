Mindtech fait part d'une prise en charge de modularité améliorée pour Chameleon

LONDRES, 15 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Mindtech Global Ltd, jeune pousse basée au Royaume-Uni a fait part de la prise en charge de conteneurs afin de permettre d'exécuter des instances multiples de son outil Chameleon pour la génération de données synthétiques sur des plateformes en grappes. Cette approche autorise une utilisation complète des ressources informatiques, ce qui conduit à une réduction significative des durées de cycles d'apprentissage pour les réseaux neuronaux employant des données synthétiques.

Modularité par conception

Chameleon de Mindtech a été construit dès le départ avec une capacité de mise à l'échelle dans le but de générer de grandes quantités de données et répondre ainsi à la demande d'apprentissage des réseaux neuronaux convolutifs pour les systèmes d'intelligence artificielle (IA). Le simulateur incorpore un moteur de script facilitant des possibilités d'exécutions répétées de simulations où des variables uniques sont changées tour à tour. L'éditeur de scénario est destiné à une création rapide et facile de multiples séquences différentes afin de générer les données requises pour le scénario d'utilisation prévu.

Modularité d'exploitation

L'éditeur de scénario et le moteur de script de simulation assurent à eux deux que les outils Chameleon soient facilement utilisés en vue d'une génération de quantités massives de données. Pour que l'utilisateur puisse les exploiter efficacement, il faut que le matériel de simulation et de rendu soit pleinement exploité. Pour y parvenir, les outils ont été conçus pour employer à fond toutes les ressources disponibles en tirant parti des processeurs multifils et des accélérateurs d'unité de traitement graphique (GPU) disponibles sur le système hébergeant le simulateur. Pour renforcer davantage cette capacité, Mindtech a mis à jour le simulateur et l'a encapsulé sous une forme de conteneur pour faciliter l'exploitation de technologies comme Singularity et Docker. Et ceci permet à son tour un déploiement à l'intérieur d'un environnement en grappes comme Kubernetes et cette nouvelle fonctionnalité permet un déploiement à l'échelle du serveur et du nuage en améliorant la capacité à utiliser les ressources informatiques disponibles.

Le besoin en modularité

La création de mondes virtuels servant à créer les données synthétiques de haute qualité de Mindtech nécessite l'emploi de techniques sophistiquées de rendu en 3D ainsi qu'une puissance significative de processeur, fournie par des accélérateurs de GPU pour aider à faire en sorte que le monde virtuel se comporte de façon réaliste, « comme dans la vie ». Chaque tâche d'apprentissage pour un réseau de neurones artificiels exigera des centaines de milliers, voire des millions d'images, chacune rendue de façon individuelle et annotée pour la tâche d'apprentissage. Le recours à des conteneurs permet à l'usager d'exécuter en parallèle de multiples passages de simulations, ce qui réduit énormément le temps nécessaire à la création de données et raccourcit le cycle global d'apprentissage pour les réseaux neuronaux.

Selon Ogi Brkic, vice-président d'entreprise et directeur général de l'unité opérationnelle du centre de données de GPU chez AMD au Radeon Technology Group : « L'association des tout récents processeurs de la série EPYC™ 7002 d'AMD et accélérateurs de GPU Radeon Instinct™MI50 représente ce qui est de mieux dans ce qui est possible pour les charges de travail d'IA moderne. Le Chameleon de Mindtech tire parti de cette puissante plateforme informatique pour accélérer la génération de données synthétiques et aider à réduire les durées des cycles d'apprentissage grâce à une approche en conteneurs. »

Disponibilité

La modularité des outils Chameleon d'IA faisant appel à des conteneurs sera présentée au stand d'AMD à l'occasion du Supercomputing 2019 du 18 au 21 novembre à Denver dans le Colorado.

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez contacter chris.longstaff@mindtech.global ou https://mindtech.global

AMD, le logo AMD, EPYC, Radeon Instinct et les combinaisons de ceux-ci sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/971869/Mindtech_Logo.jpg

