Mindtech Global Limited renforce son équipe de direction en recrutant Justin Bronder de Microsoft

Avant de rejoindre Mindtech, Justin a travaillé chez Microsoft, où il a dirigé une équipe d'informaticiens ayant développé des solutions d'apprentissage automatique en utilisant l'intelligence artificielle (IA) dans les domaines de l'apprentissage par renforcement, des réseaux antagonistes génératifs et de la détection d'objets, mais aussi en utilisant la science des données classique et l'analyse statistique pour fournir des solutions optimales aux clients. Il est basé à San Jose, dans l'État de Californie.

« Justin apporte à Mindtech une connaissance approfondie des mises en œuvre réelles des systèmes d'IA », a déclaré le PDG de Mindtech, Steve Harris. « Il jouera un rôle essentiel dans la gestion et le développement de solutions d'intelligence artificielle pour les clients de Mindtech et nous aidera également à orienter la feuille de route des produits ainsi que les efforts de recherche de notre entreprise », ajoute-t-il.

Harris a ajouté que Justin se concentrera également sur le programme de recherche de Mindtech pour se pencher sur plusieurs aspects de l'utilisation de données synthétiques et réelles pour la formation. Il examinera les méthodes efficaces de réduction des biais, les effets des nouvelles architectures de réseau sur les besoins en données et comment optimiser le flux de travail global de gestion des données pour obtenir la meilleure précision en matière de résultats. Justin présentera ses découvertes lors de grandes conférences sur l'IA telles que la Conférence sur la vision par ordinateur et la reconnaissance des formes (CVPR), la Conférence internationale sur l'apprentissage automatique (ICML) et la NeurIPS.

Avant Microsoft, Justin avait travaillé chez Resnick Investments où il fut conseiller en investissement certifié de la série 65, une expérience qui sera inestimable alors que Mindtech est en train d'élargir sa base de financement pour 2020.

Justin a également travaillé chez Cardinal Optimization où il fut impliqué dans plusieurs projets du monde réel touchant à la compréhension comportementale de divers environnements et l'analyse de leurs données visuelles pour résoudre leurs problèmes.

