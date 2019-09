Mindtech présente Chameleon, générateur de données synthétiques et des outils d'IA pour une formation efficace de solutions reposant sur l'intelligence artificielle

LONDRES, 17 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Mindtech Global Ltd, jeune entreprise basée au Royaume-Uni, a annoncé la disponibilité du Mindtech Chameleon Simulator pour la création d'ensembles de données synthétiques de vision destinées à la formation de réseaux neuronaux, et des outils Chameleon AI Tools de Mindtech permettant une gestion de données de bout en bout pour systèmes d'apprentissage en profondeur.

Ensembles de données synthétiques

La formation efficace de réseaux neuronaux pour le traitement visuel nécessite de très grands ensembles de données, à savoir des images avec annotations de vérité de terrain ; l'accès à de tels ensembles de données oppose un obstacle important à l'entrée de la plupart des sociétés. Le Chameleon Simulator crée de façon économique des données illimitées, non biaisées pour la formation. Il génère facilement un vaste éventail d'annotations précises, notamment des masques au pixel près, une gamme de données précises et des dérivées telles que la vitesse.

Les données du monde réel présentent de nombreuses limites surmontées par la modélisation de données synthétiques avec Chameleon : modélisation de cas difficiles par analytique en périphérie de réseau, synthèse précise de système cible de client (lentille, capteur, distorsions de traitement) permettant d'activer des ensembles de données exempts de problèmes liés à la confidentialité et au RGPD (règlement général sur la protection des données).

Optimisation pour le marché et les applications

Des lots optionnels centrés sur le marché ont été créés afin de permettre aux usagers de créer rapidement des environnements adaptés à des scénarios de l'automobile, aux machines sans surveillance, à la vente au détail et à la sécurité. Des lots sur mesure sont créés à la demande.

Gestion d'ensembles de données

Les Chameleon AI Tools simplifient les tâches de manipulation de données. Ils gèrent la fusion, vérification et augmentation d'ensembles de données pour utilisation dans des cadres standard d'industrie comme TensorFlow et Caffe2. Les outils établissent des comptes rendus et permettent de visualiser des statistiques judicieuses pour analyses de résultats.

Des résultats exceptionnels

L'utilisation de données synthétiques améliore la précision des réseaux neuronaux, et elle peut atténuer les biais de façon active et réduire considérablement la quantité de données « réelles » requises, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

Voici ce qu'en dit Chris Longstaff, directeur général adjoint de la gestion de produits chez Mindtech : « Les outils Chameleon Tools permettent à chacun de mettre sur le marché des solutions innovantes. La capacité de réduire les biais est une composante importante de la vision de notre Société visant à permettre une utilisation éthique de l'intelligence artificielle. »

« Des quantités suffisantes d'images labellisées, diverses et de haute qualité sont fondamentales pour la formation et la validation des solutions actuelles d'IA, » a ajouté Jeff Bier, fondateur de l'Embedded Vision Alliance. « Les images synthétiques comme celles que crée l'ensemble d'outils Chameleon peuvent alléger le défi que représente le sourçage d'énormes quantités d'images labellisées dans le monde réel. Une telle approche est particulièrement intéressante pour les applications dans lesquelles les développeurs ont besoin d'images difficiles à saisir dans le monde réel : les images, par exemple, seraient onéreuses à ce stade. »

Disponibilité

Les outils d'intelligence artificielle Chameleon AI Tools de Mindtech sont disponibles aujourd'hui.

Contact

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez contacter chris.longstaff@mintech.global ou https://mindtech.global

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/971869/Mindtech_Logo.jpg

