Mindtree accélère le commerce dans le cloud grâce au centre mondial d'expérience Microsoft Azure et à la New Skills Academy

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , une société leader dans le domaine de la transformation numérique et des services technologiques, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une unité commerciale Microsoft dédiée à la mise sur le marché, centrée sur la création de nouvelles solutions basées sur les plates-formes et technologies Microsoft, ainsi que sur le développement de la prochaine génération de talents au sein de l'organisation Mindtree dans le monde entier. L'unité commerciale de Microsoft chargée de la commercialisation est un élément de l'initiative à plusieurs niveaux de Mindtree visant à soutenir la demande continue de services et de solutions dans le cloud. Mindtree va également étendre son centre Global Azure Experience Center à Redmond (Washington) et s'appuiera sur sa Microsoft Excellence Academy pour s'assurer que tous les professionnels techniques sont compétents et certifiés sur les technologies Microsoft Azure.

« En tant que partenaires de longue date, notre objectif commun est de réunir nos forces complémentaires pour offrir des capacités spécialisées, des solutions industrielles et des services qui aideront nos clients à tirer le meilleur parti de leur investissement dans les technologies Microsoft », a déclaré Debashis Chatterjee, directeur général et administrateur délégué de Mindtree. « L'annonce d'aujourd'hui élargit la portée et l'expertise de Mindtree au sein de l'entreprise Microsoft qui continue de croître à l'échelle et souligne l'engagement inébranlable de Mindtree à mener un travail stratégique pour les clients communs de l'entreprise. »

Grâce au modèle de vente de Microsoft, Mindtree propose les meilleures solutions de leur catégorie, basées sur la technologie Azure, pour stimuler les initiatives de transformation numérique de ses clients et les aider à prospérer dans un monde en cloud. L'équipe d'experts de Mindtree a accumulé une vaste base de connaissances et de compétences sur Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform, Azure, et les capacités connexes.

« En mettant l'accent sur une unité commerciale dédiée à Microsoft, Mindtree franchit une étape cruciale dans notre collaboration et investit davantage dans l'écosystème Microsoft », a déclaré Gavriella Schuster, vice-présidente de l'entreprise, partenaire commercial unique, Microsoft. « Ainsi, les entreprises clientes bénéficieront davantage des produits et services innovants adaptés à leurs initiatives de transformation numérique et cloud, ainsi que du talent exceptionnel de Mindtree dans le monde entier pour développer et appliquer des solutions spécifiques à l'industrie afin de résoudre les défis commerciaux des clients. »

L'accélération de la stratégie de mise sur le marché de Mindtree en collaboration avec Microsoft reposera sur trois piliers de croissance. Tout d'abord, l'amélioration de l'unité commerciale de Mindtree, basée à Redmond, où Mindtree Minds continuera à soutenir les clients dans leur parcours de transformation numérique. Deuxièmement, un centre de pointe de 12 542 mètres carrés, le Global Azure Experience Center, qui abrite un vivier de talents hautement qualifiés, permettra de fournir les meilleures solutions de cloud computing dont les entreprises clientes ont besoin. Troisièmement, une académie mondiale, la Microsoft Excellence Academy, offrira à chaque Mindtree Mind une formation professionnelle technique et une certification sur les technologies Azure.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) est une société internationale de conseil et de services en technologie, aidant les entreprises à combiner évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. « Born digital », en 1999 et maintenant une société du groupe Larsen & Toubro, Mindtree applique sa connaissance approfondie du domaine à plus de 280 engagements d'entreprises clientes pour briser les silos, donner un sens à la complexité numérique et mettre de nouvelles initiatives sur le marché plus rapidement. Nous permettons aux TI d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de la prestation continue pour stimuler l'innovation des entreprises. Présents dans plus de 15 pays à travers le monde, nous sommes constamment considérés comme l'un des meilleurs lieux de travail, incarné chaque jour par notre culture gagnante composée de plus de 21 800 « Mindtree Minds », entrepreneurs, collaborateurs et dévoués.

Pour en savoir plus sur nous, visitez www.mindtree.com ou suivez-nous @Mindtree.

Tous les noms de produits et d'entreprises aux présentes peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires enregistrés.

Pour de plus amples renseignements, contactez :

INDE

Tanuja Singh

Mindtree

+91 9741000266

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg

SOURCE Mindtree