Mindtree aide Aflac à simplifier l'expérience des clients en matière d'indemnisation

L'application MyAflac, qui fait partie du programme de transformation numérique d'Aflac, offre aux assurés commodité et soutien en ces temps difficiles

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 21 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , une société leader dans le domaine de la transformation numérique et des services technologiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle a travaillé avec Aflac pour développer une application mobile améliorée, appelée MyAflac Mobile, qui permet aux utilisateurs de déposer des demandes d'indemnisation directement depuis leur appareil mobile, simplifiant ainsi le processus de demande d'indemnisation. Alors que les assurés traversent une période stressante en raison de la pandémie mondiale, Aflac s'efforce de faciliter le processus de traitement des demandes de remboursement grâce à des outils automatisés en libre-service afin d'améliorer encore l'expérience de l'utilisateur et de mettre davantage l'accent sur le client.

L'application mobile améliorée, MyAflac Mobile, permet aux assurés de déposer des demandes de remboursement à leur convenance, de recevoir des notifications et de télécharger les bons documents facilement et rapidement afin que les demandes puissent être traitées plus rapidement. Les clients peuvent également mettre en place le dépôt direct par l'intermédiaire de l'application afin de recevoir des paiements sans aucune démarche supplémentaire. L'application améliorée utilise une pile technologique moderne et offre une expérience plus réactive et plus mobile.

« Notre objectif premier à Aflac est de faire en sorte que nos clients se sentent soutenus et soient en mesure de payer les dépenses que l'assurance maladie ne couvre pas », a déclaré Tyler Bennett, vice-président des services numériques à Aflac. « Notre offre d'assurance complémentaire donne aux clients la tranquillité d'esprit de savoir que nous serons là pour eux quand ils auront besoin de nous. C'était un projet complexe, mais l'équipe de Mindtree a relevé le défi, a collaboré avec l'équipe d'Aflac et a contribué à créer une expérience qui a un impact commercial tangible et un meilleur engagement des clients. »

MyAflac, qui a été développé dans le cadre d'une collaboration exclusive entre Mindtree et Aflac, est maintenant disponible sur Google Play et dans l'App Store. Dans les trois premiers jours de son lancement, l'application a été téléchargée plus de 60 000 fois.

« Aflac est reconnue dans l'industrie comme une marque remarquable lorsqu'il s'agit de simplifier l'expérience du client », a déclaré Venu Lambu, directeur exécutif et président des marchés mondiaux de Mindtree. « Nous les félicitons d'avoir reconnu la nécessité pour leurs clients de disposer d'un processus de réclamation simple et rationalisé, une initiative qui s'inscrit dans leur programme de transformation plus vaste. Nous sommes fiers de collaborer avec eux pour développer cette nouvelle expérience, qui les aide à tenir la promesse de leur marque de fournir des solutions aux assurés rapidement et sans douleur pendant une période difficile. »

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) est une société internationale de conseil et de services en technologie, aidant les entreprises à combiner évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Connue sous le nom de « Born digital » en 1999 et aujourd'hui membre du groupe Larsen & Toubro, Mindtree met à profit sa connaissance approfondie du secteur dans le cadre de plus de 275 ententes avec des entreprises clientes pour briser les silos, donner un sens à la complexité numérique et accélérer la commercialisation des nouvelles initiatives. Mindtree permet aux TI d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de l'approche de la livraison continue pour stimuler l'innovation. Présents dans plus de 15 pays à travers le monde, nous sommes constamment considérés comme l'un des meilleurs lieux de travail, incarné chaque jour par notre culture gagnante composée de plus de 22 000 « Mindtree Minds », entrepreneurs, collaborateurs et dévoués.

Pour en savoir plus sur nous, visitez www.mindtree.com ou suivez-nous @Mindtree.

CONTACT :

INDE

Tanuja Singh

Mindtree Ltd

+91-9741 000 266

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg

SOURCE Mindtree