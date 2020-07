Mindtree annonce les résultats du premier trimestre de l'exercice 2021 qui affiche un EBITDA de 18,2 % et un carnet de commandes bien rempli de 391 millions USD

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 15 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree, une entreprise mondiale spécialisée en services technologiques et transformation numérique, qui conduit ses clients vers des résultats commerciaux plus rapides, a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le premier trimestre clos le 30 juin 2020, tels qu'approuvés par son conseil d'administration.

« Nous avons clos le trimestre avec un carnet de commandes bien rempli de 391 millions USD, malgré les vents contraires que la pandémie de COVID-19 fait souffler sur le monde entier. L'attention que nous portons indéfectiblement à l'efficacité de nos opérations nous a permis d'enregistrer un bon EBITDA de 18,2 % », a déclaré Debashis Chatterjee, président-directeur général et administrateur de Mindtree. « Grâce à notre approche axée avant tout sur le client, à des talents prêts pour l'avenir et à l'augmentation de la demande numérique, nous sommes convaincus de pouvoir consolider notre place sur le marché et de favoriser une croissance rentable en ces temps sans précédent. »

Voici les principaux éléments financiers :

Trimestre clos le 30 juin 2020

En USD :

Chiffre d'affaires de 253,2 millions $ (baisse de 9,0 % en glissement trimestriel / 4,1 % en glissement annuel)



Bénéfice net de 28,3 millions $ (croissance de 0,1 % en glissement trimestriel / 111,7 % en glissement annuel)

En INR (roupies indiennes) :

Chiffre d'affaires de 19 088 millions ₹ (baisse de 6,9 % en glissement trimestriel / croissance de 4,1 % en glissement annuel)



Bénéfice net de 2 130 millions ₹ (croissance de 3,3 % en glissement trimestriel / 129,8 % en glissement annuel)

Autres éléments à souligner :

Clients :

292 clients actifs au 30 juin 2020



6 nouveaux clients acquis au cours du trimestre

Employés :

21 955 « esprits Mindtree » au 30 juin 2020



L'attrition naturelle des effectifs sur les 12 derniers mois est de 16,6 %

Le T1 voit la conclusion de contrats avec les grands clients mondiaux suivants :

Nouveaux clients :

Auprès d'un grand fabricant d'équipements d'entretien extérieur et de jardinage, Mindtree a décroché un programme destiné à redéfinir le processus du commerce électronique en proposant un canal direct avec les consommateurs qui utilise le cloud commercial Salesforce et en déployant un nouveau système de gestion de contenu. Cela met une nouvelle source de chiffre d'affaires à disposition de l'entreprise cliente



Mindtree a été choisie comme partenaire stratégique par une entreprise pionnière de la vente au détail d'équipements de télé-dentisterie basée en Amérique du Nord, dans l'optique de mettre en œuvre de solutions numériques qui s'appuient sur Salesforce et pour déployer ServiceNow



Mindtree a été choisie par un grand acteur mondial des technologies du voyage comme partenaire de mise en œuvre stratégique pour accélérer la feuille de route de transformation et de modernisation du cloud de ce client, afin de créer une nouvelle place de marché des voyages comprenant des produits et des systèmes essentiels dans l'ensemble du portefeuille



Mindtree a été choisie pour offrir des services de développement et de tests à une entreprise de fabrication et de distribution de produits de santé de premier plan, basée en Amérique du Nord

Clients existants :

Mindtree s'est vue octroyer un contrat pluriannuel de services aux infrastructure mondiales par une prestigieuse multinationale de gestion de voyages d'affaires et des réunions, afin de fournir des services à distance de gestion, d'administration, de surveillance et de soutien de l'infrastructure, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour les centres de données dans toute cette entreprise

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une entreprise mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques, qui aide les entreprises à allier évolutivité et souplesse pour obtenir un avantage concurrentiel. Intrinsèquement numérique depuis sa création en 1999, et faisant désormais partie du groupe Larsen & Toubro, Mindtree applique ses connaissances approfondies du domaine en s'engageant auprès de plus de 290 entreprises clientes à abattre les obstacles, donner un sens à la complexité du numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans plus de 15 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour dans notre culture du succès qui s'appuie sur 21 000 « esprits Mindtree » pleins d'initiative, collaboratifs et impliqués.

Pour en savoir plus sur nous, veuillez visiter www.mindtree.com ou nous suivre sur @Mindtree_Ltd

Limitation de responsabilité

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future constituent des énoncés prospectifs impliquant un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient provoquer une différence significative entre nos résultats réels et les résultats exposés dans ces énoncés prospectifs. Les conditions qui découlent de la pandémie de COVID-19 pourraient entraîner une diminution des dépenses technologiques des clients, ce qui aurait des répercussions sur la demande pour nos services, retarderait les décisions d'achat des clients potentiels et impacterait notre capacité à fournir des services de conseil sur site ; tous ces éléments pourraient avoir un effet défavorable à l'avenir sur notre chiffre d'affaires, notre marge et notre performance financière dans son ensemble. Nos activités pourraient également être touchées négativement par une série de facteurs externes liés à la pandémie de COVID-19 sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs pouvant être émis de temps à autre par nous ou en notre nom.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

INDE

Tanuja Singh

Mindtree

Communication

+91-9741000266

[email protected]



ÉTATS-UNIS

Erik Arvidson

Matter

+1-978-518-4542

[email protected]



EUROPE

Edward Stevenson

Hotwire

+44 (0) 783-459-7877

[email protected]

Mindtree Limited, Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore-560059 ;

CIN (numéro d'identification de l'entreprise) : L72200KA1999PLC025564 ; téléphone : + 91-80-6706-4000 ; télécopie : +91-80-6706-4100 ;

courriel : [email protected]/[email protected] ; site web : www.mindtree.com

