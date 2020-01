Mindtree annonce ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2019-2020

- En dollars US, le bénéfice net augmente de 44,7 % en glissement trimestriel

- Le chiffre d'affaires augmente de 1,5 % en glissement trimestriel et de 9,4 % en glissement annuel

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 15 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree, une entreprise mondiale spécialisée en services technologiques et transformation numérique, qui conduit ses clients vers des résultats commerciaux plus rapides, a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2019, tels qu'approuvés par son conseil d'administration.

« Alors que nous continuons à faire croître notre chiffre d'affaires, notre volonté inébranlable de générer une croissance rentable s'est traduite par une augmentation de 2,6 % de la marge opérationnelle et de 44,7 % du bénéfice net par rapport au trimestre précédent », a déclaré Debashis Chatterjee, président-directeur général de Mindtree. « Nous continuons à mener notre stratégie de croissance, à être des incubateurs dynamiques d'affaires en tirant parti de clients stratégiques et à nourrir une culture guidée par l'apprentissage. Les résultats de l'enquête annuelle sur l'expérience client, récemment conclue, font état de chiffres parmi les meilleurs de l'industrie, ce qui reflète notre travail exceptionnel dans la prestation de services de qualité à nos clients ».

Voici les principaux éléments financiers :

Trimestre clos le 31 décembre 2019

En dollars US :

Chiffre d'affaires de 275,2 millions $ (croissance de 1,5 % en glissement trimestriel / 9,4 % en glissement annuel)



Bénéfice net de 27,7 millions $ (croissance de 44,7 % en glissement trimestriel / 3,1 % en glissement annuel)

En roupies indiennes (INR) :

Chiffre d'affaires de 19 653 millions ₹ (croissance de 2,7 % en glissement trimestriel / 10,0 % en glissement annuel)



Bénéfice net de 1 970 millions ₹ (croissance de 45,9 % en glissement trimestriel / 3,0 % en glissement annuel)

Autres éléments à souligner :

Clients :

320 clients actifs au 31 décembre 2019



Il y a un client de plus dans la catégorie de ceux qui représentent 25 millions $, ce qui porte le nombre total de ces clients à 5



Il y a un client de plus dans la catégorie de ceux qui représentent 10 millions $, ce qui porte le nombre total de ces clients à 22

Employés :

21 561 « esprits Mindtree » au 31 décembre 2019



Attrition naturelle des effectifs sur les 12 derniers mois à hauteur de 17,2 %

BOTs* :

L'automatisation joue un rôle important dans la modernisation de notre prestation de services technologiques, en améliorant à la fois l'efficacité et la vitesse avec lesquelles les clients obtiennent des résultats. Nous sommes heureux d'annoncer la force de nos BOTs qui travaillent de manière autonome aux côtés de nos « esprits Mindtree », permettant à notre équipe d'en faire plus et d'atteindre des objectifs plus ambitieux



Nous employions 715 BOTs au 31 décembre 2019

*Logiciels agissant de manière autonome, sans aucune interférence, humaine ou autre, afin d'effectuer une tâche importante qui serait autrement effectuée par un être humain

De nouveaux gains de contrats au T3 avec des clients internationaux de premier plan :

Nouveaux clients :

Mindtree a été convoquée pour fournir l'entière propriété de SAP et des services de maintenance et de soutien des applications (AMS) de Salesforce pour le compte d'un fournisseur mondial de gaz industriels



Mindtree a obtenu le contrat pour apporter un soutien aux centres de données, englobant les opérations AWS Cloud, pour le compte d'un acteur de premier plan de la vente au détail de produits électroniques grand public et de services sans fil



Mindtree a fait l'objet d'un partenariat pour fournir une feuille de route à long terme et des services stratégiques dans le cadre d'initiatives de transformation numérique à une multinationale américaine du secteur de l'hygiène corporelle

Clients existants :

Pour une grande entreprise automobile du Royaume-Uni déjà cliente, Mindtree a étendu sa présence en mettant en œuvre une veille économique, une architecture des solutions et un apport de programmes sur le portail CRM (gestion de la relation client) de l'entreprise



Mindtree va prendre en charge la gestion et les opérations de marketing numérique d'un leader mondial des logiciels de calcul et des technologies, qui est déjà client

Reconnaissances :

Mindtree a été nommée grande gagnante du prix Star of Excellence Award™ 2019 octroyé par ISG, le premier et le seul programme de reconnaissance de l'industrie qui classe les fournisseurs en fonction de la qualité de leurs services en se fondant sur les commentaires directs des entreprises clientes. Le prix « Star of Excellence » est une reconnaissance indépendante basée sur la « Voix du client » à l'échelle du secteur. Le cabinet ISG a pris en considération plus de 1 400 évaluations uniques, 600 entreprises uniques et 100 fournisseurs pour les prix de cette année. Mindtree a été reconnue comme la gagnante en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique, ainsi que pour avoir obtenu la meilleure note en termes de services de développement et de maintenance d'applications (ADM)



Mindtree s'est vue attribuer le niveau 5 dans le cadre du programme CMMI® V2.0 ( Capability Maturity Model Integration , soit intégration du modèle de maturité des capacités), ce qui illustre son engagement éprouvé à l'égard des processus de développement logiciel de grande qualité et des normes de livraison. Mindtree est l'une des premières entreprises de services informatiques à être reconnue mondialement pour sa vision du développement et des services de la suite

Mindtree a reçu un prix prestigieux des mains de la South Asian Federation of Accountants (SAFA) - Fédération sud-asiatique des comptables - en guise de marque de reconnaissance de sa forte éthique, de son excellence en matière de rapports financiers et de gouvernance d'entreprise



Mindtree a remporté la 6 e édition des IDC Insights Awards 2019 pour l'excellence de l'exploitation de ses services d'infrastructure informatique, la plate-forme MWatch, qui permet de fournir des services d'exploitation d'infrastructure cohérents et optimisés par le biais de l'automatisation

Mindtree a remporté le prix Paragon Awards™ 2019 dans la catégorie « Excellence » pour la qualité extraordinaire des services qu'elle apporte à une compagnie aérienne internationale



Mindtree a été nommée « Leader » à l'échelle mondiale et aux États-Unis dans le domaine des services ADM de nouvelle génération, du développement agile et des tests continus dans le rapport 2019 du quadrant d'ISG Provider Lens™ portant sur les services de développement et de maintenance d'applications ( ADM) de nouvelle génération

Mindtree a été reconnue dans le rapport 2019 du quadrant d'ISG Provider Lens™ portant sur les partenaires de solutions et de services du cloud public comme « Étoile montante » à l'échelle mondiale et aux États-Unis pour ses services de transformation du cloud public et comme « Étoile montante » aux États-Unis pour ses services gérés de cloud public



Mindtree a été nommée « Leader » des archétypes de transformation du panorama et de transition technique dans le rapport d'ISG Provider Lens™ des archétypes 2019 portant sur les partenariats de l'écosystème SAP HANA et Leonardo



Mindtree a été nommée comme un innovateur dans le rapport RadarView™ 2019 sur les services d'automatisation intelligente d'Avasant

