Mindtree annonce une solide performance globale au deuxième trimestre de l'exercice 22

Les revenus ont augmenté de 12,7 % en séquentiel ; la croissance des revenus en glissement annuel est la plus élevée depuis dix ans

BANGALORE, Inde et WARREN, New Jersey, 14 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le deuxième trimestre clos le 30 septembre 2021, tels qu'approuvés par son conseil d'administration.

« Nous sommes heureux d'annoncer un nouveau trimestre exceptionnel de performance sur toute la ligne », a déclaré Debashis Chatterjee, PDG et directeur général, Mindtree. « Nos revenus au deuxième trimestre se sont élevés à 350,1 millions de dollars, en hausse de 12,7 % en séquentiel et de 34,1 % en glissement annuel, ce qui représente notre plus forte croissance en glissement annuel pour un trimestre depuis une décennie. Nous avons maintenu la marge EBITDA à 20,5 % tout en réalisant des investissements agressifs pour continuer à développer nos capacités en matière de domaine, de numérique et de leadership, notre empreinte géographique et nos partenariats hyperscaler. L'élan général et les perspectives de croissance dans tous les secteurs verticaux, les lignes de service et les régions géographiques témoignent de notre rigueur opérationnelle et de notre volonté d'être un partenaire de confiance pour la transformation des entreprises pour nos clients. Grâce à l'exécution disciplinée de notre stratégie et au dévouement de Mindtree Minds, nous sommes bien placés pour tirer parti de l'environnement de forte demande et offrir une croissance rentable, à la pointe du secteur, au cours de l'exercice 22. »

Principaux résultats financiers :

Trimestre clos le 30 septembre 2021

En dollars américains :

Les recettes s'élèvent à 350,1 millions de dollars (croissance de 12,7 % par rapport au trimestre précédent / 34,1 % par rapport à l'année précédente)



Le bénéfice net s'élève à 54,0 millions de dollars (croissance de 16,0 % par rapport au trimestre précédent / 57,3 % par rapport à l'année précédente)

En roupies indiennes :

Le revenu s'élève à 25 862 millions de roupies (croissance de 12,9 % par rapport au trimestre précédent / 34,3 % par rapport à l'année précédente)



Le bénéfice net s'élève à 3 989 millions de roupies (croissance de 16,2 % par rapport au trimestre précédent / 57,2 % par rapport à l'année précédente)

Autres faits marquants :

Clients :

263 clients actifs au 30 septembre 2021



Les clients de plus de 5 millions de dollars ont augmenté de 3, soit un total de 50



Les clients de plus de 10 millions de dollars ont augmenté de 5, soit un total de 30

Les personnes :

29 732 Mindtree Minds au 30 septembre 2021



L'érosion sur les 12 derniers mois était de 17,7 %

Quelques-uns des principaux contrats remportés au cours du deuxième trimestre :

Un important producteur européen de machines laitières et agricoles a confié à Mindtree un contrat pluriannuel portant sur la transformation, la mise en œuvre et la prise en charge de services de travail numérique dans le monde entier.



Un important organisme d'assurance et d'investissement a choisi Mindtree et Duck Creek pour mener à bien la transformation et le déploiement d'une gamme de produits aux États-Unis, au Canada , en Europe , en Amérique latine et en Asie-Pacifique.

Une entreprise technologique mondiale de premier plan a choisi Mindtree pour concevoir et mettre en œuvre un programme stratégique de modernisation des données.



L'une des plus grandes compagnies aériennes du monde a choisi Mindtree comme partenaire d'assurance d'entreprise dans le cadre d'un accord pluriannuel visant à accélérer la mise sur le marché et à réduire considérablement le coût total de possession grâce à l'automatisation.



Une grande banque mondiale a choisi Mindtree pour un contrat pluriannuel afin de fournir une assistance globale aux opérations de contenu et d'événements de la fonction marketing de son unité de gestion d'actifs et de patrimoine.

Reconnaissances :

Certifié par l'institut Great Place to Work® en tant que Great Place to Work® en Inde pour 2021-22



Reconnu par l'institut Great Place to Work® comme l'un des Best Workplaces™ pour les femmes en Inde pour 2021 (Top 50 - Grandes entreprises)



A remporté trois prix d'excellence en gestion du capital humain du Brandon Hall Group pour l'année 2021, pour le développement innovant du leadership, l'analyse des données RH et les programmes d'avantages sociaux et de bien-être des employés



Obtention de la spécialisation partenaire en services d'analyse de données dans le cadre du programme de spécialisation Google Cloud Partner



Nommé un concurrent majeur dans le rapport PEAK Matrix® Assessment 2021 d'Everest Group sur les services de transformation des applications



Nommé un concurrent majeur dans le rapport PEAK Matrix® Assessment 2021 d'Everest Group sur les services de données et d'analyse



A remporté le Hackathon du travail hybride de Microsoft Teams 2021 ; reconnu pour la quatrième fois consécutive au Hackathon de Microsoft Teams

Annonce :

Le conseil d'administration, lors de sa réunion tenue le 13 octobre 2021, a déclaré un dividende provisoire de 100 % (10,0 roupies par action de participation de valeur nominale 10 roupies chacune)

