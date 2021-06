Mindtree blinkt als een van de beste bedrijven in het VK uit op het gebied van klanttevredenheid volgens het onderzoek in 2021 naar IT-sourcing

WARREN, NJ en BANGALORE, India, 17 juni 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , een wereldwijd bedrijf voor technologiediensten en digitale transformatie heeft vandaag bekendgemaakt dat het op de tweede plaats staat voor klanttevredenheid in de 2021 UK IT Sourcing Study, uitgevoerd door Whitelane Research in samenwerking met PA Consulting . De algehele tevredenheidsscore van het bedrijf van 80% lag binnen de sector ruim boven het gemiddelde van 72%.

De ranglijst van dit jaar van 34 beste IT-/cloudserviceproviders in het VK was gebaseerd op een evaluatie van meer dan 600 unieke IT-sourcing-relaties en 800 cloud-relaties door meer dan 250 organisaties die in het VK het meeste aan IT uitgeven.

Alle klanten van Mindtree die voor het onderzoek werden geïnterviewd, spraken hun tevredenheid over het bedrijf uit. Het bedrijf behoorde tot de top vijf voor vier van de negen prestatie-indicatoren die in het onderzoek werden geëvalueerd. Deze omvatten de kwaliteit van de dienstverlening, cloud-mogelijkheden, kwaliteit van accountbeheer en proactiviteit. Mindtree was ook een van de slechts vijf bedrijven met uitsluitend tevreden klanten voor de ontwikkeling, het onderhoud en de testmogelijkheden van toepassingen.

Venu Lambu, Executive Director en President van Global Markets bij Mindtree, zei: "Terwijl bedrijven in het VK voor hun digitale transformatie een uitdagend jaar doormaakten, bleven we sterk gefocust op het benutten van onze gedifferentieerde capaciteiten om deze bedrijven te helpen voorop te blijven lopen door voortdurend met deze bedrijven in contact te blijven en ze waarde te leveren. De plek op deze ranglijst onderstreept onze klantgerichtheid en betrokkenheid. Ik wil onze klanten bedanken voor hun vertrouwen in ons, en Mindtree Minds voor hun inzet om de verwachtingen van de klant te overtreffen."

Jef Loos, Head of Sourcing, Whitelane Research, zei: "De afgelopen 12 maanden en daarna hebben de wendbaarheid en vaardigheden van de Britse sector voor het uitbesteden van IT op de proef gesteld. Het is erg indrukwekkend om te zien dat bedrijven zoals Mindtree klanten zelfs in deze moeilijke tijd blij kan maken. Nu bedrijven dubbel inzetten op de overgang naar digitaal, rekenen ze vooruitkijkend steeds meer op partners om hen hierin te begeleiden. Mindtree heeft op uitstekende wijze aangetoond zich te kunnen richten op belangrijke bedrijfsprioriteiten zoals kostenreductie, schaalbaarheid en focus op kernactiviteiten, waardoor het bedrijf volgens zijn eigen klanten tot de top van IT-outsourcingpartners in het VK behoort."

Methodologie

Whitelane's UK IT Sourcing Study 2021 in het VK werd uitgevoerd met senior executives met invloed op de IT-strategie van het bedrijf en beslissingen over IT-sourcing. Zowel bedrijven met grote IT-budgetten als organisaties die een aanzienlijk deel van hun IT-processen hebben uitbesteed, kregen een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. Nadat respondenten hun deelname hadden aangegeven, ontvingen ze een URL om toegang te krijgen tot een online vragenlijst.

Whitelane Research en PA Consulting zijn beide volledig onafhankelijke organisaties. Whitelane Research was verantwoordelijk voor de selectie van de deelnemers, waarbij de IT-serviceproviders in dit onderzoek werden geëvalueerd en gerangschikt op basis van de mening van hun klanten (niet op de mening van Whitelane Research of PA Consulting).

De onderzoeksresultaten zijn uitsluitend gebaseerd op de gegevens die in het marktonderzoek van de ondervraagde respondenten zijn verkregen. De IT-outsourcingservices die worden geëvalueerd, worden gebruikt door het respectievelijke land/de betreffende regio waar het onderzoek wordt uitgevoerd en de evaluaties worden niet gewogen op basis van dealkenmerken zoals de jaarlijkse contractwaarde of contractduur.

Deelname aan het onderzoek is op basis van volledige vertrouwelijkheid en anonimiteit en voor de presentatie van de onderzoeksresultaten worden alleen geaggregeerde gegevens gebruikt.

Ten minste acht evaluaties zijn vereist om een individuele serviceprovider te laten opnemen in de algemene tevredenheidsranglijst en er zijn ten minste zeven evaluaties vereist om een individuele serviceprovider te laten opnemen in de rangschikking voor tevredenheid over het IT-domein. Het minimaal vereiste aantal evaluaties voor elke serviceprovider garandeert dat de scores van de dienstverlener de mening van een representatieve steekproefgroep weerspiegelen.

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd technologisch advies- en dienstenbedrijf dat bedrijven helpt schaalgrootte met behendigheid te combineren om concurrentievoordeel te behalen. "Born digital" in 1999 en nu een Larsen & Toubro Group Company, past Mindtree zijn diepgaande domeinkennis toe op meer dan 270 klantopdrachten om silo's te doorbreken, de digitale complexiteit te begrijpen en nieuwe initiatieven sneller te vercommercialiseren. We zorgen ervoor dat IT met de snelheid van het bedrijf kan meebewegen, door gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn wereldwijd actief in 24 landen en worden consequent beschouwd als een van de beste werkgevers, dat elke dag belichaamd wordt door onze bekroonde cultuur die uit meer dan 23.800 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds" bestaat.

Kijk voor meer informatie over ons op www.mindtree.com of volg ons op @Mindtree.

Over Whitelane Research

Whitelane Research is een onafhankelijke organisatie die zich in heel Europa op unieke wijze op IT-outsourcing richt. Onze uitgebreide onderzoeken naar IT-outsourcing interviewen CIO's van de organisaties met de hoogste IT-uitgaven in verschillende landen over hun mening over hun outsourcingplannen en over serviceproviders. Onze evenementen voor eindgebruikers/serviceproviders vergemakkelijken de uitwisseling van ideeën tussen eindgebruikers en serviceproviders over verschillende outsourcingthema's en het bereiken van betere, win-win sourcing-relaties. Onze Executive Best Practices-groepen bieden een exclusief forum voor directieleden die sourcing gebruiken als een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsstrategieën, waardoor ze op vertrouwelijke wijze ideeën en informatie over hun sourcing-relaties kunnen delen. Ga voor meer informatie naar www.whitelane.com .

Over PA Consulting

PA Consulting is een innovatie- en transformatieadviesbureau dat gelooft in de kracht van vindingrijkheid om eenpositieve, menselijke toekomst op te bouwen in een door technologie gedreven wereld. Daar waar strategieën, technologieën en innovatie met elkaar botsen, creëren we mogelijkheden vanuit complexiteit. Onze diverse teams van experts combineren innovatief denken en baanbrekend gebruik van technologieën om sneller vooruitgang te boeken. Onze klanten passen zich aan en transformeren, en samen bereiken we blijvende resultaten. We bestaan uit 3.300 specialisten op het gebied van consumentenzaken, defensie en veiligheid, energie en nutsvoorzieningen, financiële dienstverlening, overheid, gezondheids- en biowetenschappen, productie en transport. Onze mensen zijn strategen, innovators, designers, consultants, digitale experts, wetenschappers, ingenieurs en technologen. We opereren wereldwijd vanuit kantoren in het VK, de VS, Nederland en Scandinavië. Lees meer op www.paconsulting.com en maak contact met PA op LinkedIn en Twitter .

Neem voor meer informatie contact op met [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg

SOURCE Mindtree