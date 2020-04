Mindtree clôt l'exercice 2020 avec un record de gains de 1,2 milliard de dollars et une augmentation des revenus de 9,4 % en devises constantes

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 27 avril 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree, une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique qui aide ses clients à obtenir plus rapidement des résultats commerciaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2020, approuvés par son conseil d'administration.

Notre attention constante et notre approche axée sur le client ont conduit à de solides performances au quatrième trimestre à plusieurs niveaux : une augmentation des revenus de 1,9 % en devises constantes, une expansion de la marge opérationnelle de 150 points de base et des gains record s'élevant à 393 millions de dollars. , a déclaré Debashis Chatterjee, PDG et directeur général, Pour l'exercice 2021, nous envisageons un ralentissement de la demande en raison de la pandémie sans précédent de COVID-19. Nous sommes toutefois bien équipés pour gérer une crise mondiale compte tenu du plan de poursuite des activités que nous avons mis en œuvre avec succès afin de garantir la santé et la sécurité de nos employés tout en apportant tout notre soutien à nos clients dans le monde entier. Nous ne doutons pas de nos capacités à continuer de créer de la valeur pour nos clients, de stimuler une augmentation rentable, de développer des talents prêts pour l'avenir et de maximiser la valeur pour le compte des actionnaires.

Principaux résultats financiers :

Trimestre clos le 31 mars 2020

en dollars américains :

chiffre d'affaires de 278,4 millions de dollars (augmentation de 1,2 % en glissement trimestriel/6,3 % en glissement annuel)



bénéfice net de 28,2 millions de dollars (augmentation de 1,8 % en glissement trimestriel/identique en glissement annuel)

en roupies indiennes :

chiffre d'affaires de 20 505 millions de roupies (augmentation de 4,3 % en glissement trimestriel/11,5% en glissement annuel)



bénéfice net de 2 062 millions de roupies (augmentation de 4,7 % en glissement trimestriel/3,9 % en glissement annuel)

Exercice terminé le 31 mars 2020

en dollars américains :

chiffre d'affaires de 1088,8 millions de dollars (augmentation de 8,7 %)



bénéfice net de 88,5 millions de dollars (baisse de 17,7 %)

en roupies indiennes :

chiffre d'affaires de 77 643 millions de roupies (augmentation de 10,6 %)



bénéfice net de 6 309 millions de roupies (baisse de 16,3 %)

Autres points importants :

Clients :

307 clients actifs au 31 mars 2020



Le nombre de clients représentant 10 millions de dollars a augmenté de 1, pour atteindre un total de 23

Employés :

21 991 « esprits Mindtree » au 31 mars 2020



réduction naturelle des effectifs sur les 12 derniers mois à hauteur de 17,4 %

BOTs* :

L'automatisation joue un rôle important dans la modernisation de la prestation de services technologiques de Mindtree, en améliorant à la fois l'efficacité et la vitesse à laquelle ses clients obtiennent des résultats. Mindtree est fière d'annoncer que ses BOTs puissants fonctionnent de manière autonome aux côtés de ses « esprits Mindtree », ce qui permet à ses équipes d'aller encore plus loin et d'atteindre des objectifs toujours plus ambitieux.



Mindtree exploitait 764 BOTs au 31 mars 2020.

* Logiciel agissant de manière autonome, sans aucune interférence, humaine ou autre, afin d'effectuer une tâche importante qui autrement serait effectuée par un être humain

Gains issus d'accords conclus au 4e trimestre avec des clients mondiaux de premier plan :

Nouveaux clients :

Mindtree a été choisie comme partenaire stratégique de l'un des principaux fournisseurs de produits d'assurance complémentaire et vie d'Amérique du Nord dans le cadre d'un accord pluriannuel visant à améliorer l'expérience client par l'intermédiaire de services de transformation numérique destinés à leurs clients ;



Mindtree a été choisie par un leader de la technologie du voyage pour gérer le développement de produits externalisés couvrant un vaste portefeuille de compagnies aériennes, d'hôtels, d'agences de voyage et d'aéroports ;



Mindtree a décroché un contrat de services de développement et de maintenance d'applications de plusieurs années auprès d'un fabriquant leader du domaine de l'entretien extérieur et du matériel de jardinage, dans le cadre d'un programme de réorganisation relatif au devops. Selon les termes de l'accord, Mindtree aidera également le client à migrer le centre de données d'un fournisseur tiers vers son propre centre de données.

Clients existants :

Mindtree a signé un contrat de rente stratégique avec une société de services immobiliers de premier plan afin de mettre en œuvre des services technologiques numériques de bout en bout et d'aider la société à entamer un parcours de transformation numérique. Cet accord est stratégique non seulement du point de vue de son envergure, mais aussi en ce qu'il englobe des offres multiservices couvrant l'ensemble du cycle de vie informatique. L'annonce fait l'objet de l'un de nos récents communiqués de presse



Mindtree fournira des services de développement, de test et de support pour les applications d'un acteur technologique spécialisé dans l'administration des avantages sociaux

Distinctions :

Mindtree a été reconnue en tant que leader du marché des solutions commerciales numériques aux États-Unis par l'Information Services Group (ISG), un leader mondial de la recherche et du conseil en technologie ;



Mindtree a été reconnue par l'ISG en tant que leader archétypal de la transformation numérique pour ses capacités de test continu, de développement AGILE, de dévouement et de clairvoyance envers les entreprises numériques, ainsi que ses investissements dans l'avenir ;



Mindtree a été récompensée pour son excellence en matière de technologies d'apprentissage et son excellence en matière de diversité et d'inclusion aux Business World HR Excellence Awards 2020.

Annonces :

Le conseil d'administration a recommandé un solde de dividende de 100 % (10 roupies par action d'une valeur nominale de 10 roupies chacune) pour l'exercice clos le 31 mars 2020, qui est soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale de conseil et de services technologiques, aidant les entreprises à allier l'évolutivité à l'agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Initialement lancée en format numérique en 1999, Mindtree est à présent une entreprise de la Larsen & Toubro Group Company et met ses connaissances approfondies du domaine au service de plus de 300 clients d'entreprise dans le but d'éliminer les vases clos, de comprendre la complexité numérique et de lancer plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Mindtree permet à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de la livraison continue pour stimuler l'innovation commerciale. Présente dans plus de 15 pays à travers le monde, Mindtree est sans cesse considérée comme l'un des meilleurs environnements de travail, caractérisé par sa culture d'excellence, qui s'appuie sur plus de 21 000 esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.mindtree.com ou suivre le compte @Mindtree_Ltd.

Limitation de responsabilité

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué et relatives à nos perspectives de croissance future constituent des déclarations prospectives impliquant un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient provoquer des écarts importants entre les résultats qui y sont invoqués et les résultats réels. Les conditions liées à la pandémie de COVID-19 pourraient réduire les dépenses technologiques des clients, affecter la demande de nos services, retarder les décisions d'achat de clients potentiels et affecter nos capacités à fournir des services de conseil sur place ; tous ces facteurs pourraient avoir des effets négatifs sur nos revenus, marges et résultats financiers en général. Nos opérations pourraient également être affectées par une série de facteurs externes liés à la pandémie de COVID-19 qui sont indépendants de notre volonté. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être faites de temps à autre par nous ou en notre nom.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

INDE

Tanuja Singh

Mindtree

+91-9741000266

[email protected]

ÉTATS-UNIS

Erik Arvidson

Matter Communications

+978-518-4542

[email protected]

EUROPE

Edward Stevenson

Hotwire

+44-(0)-783-459-7877

[email protected]

