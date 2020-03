Mindtree désignée leader du marché de la transformation numérique par ISG

- Le rapport sur les archétypes des services ADM de nouvelle génération souligne l'engagement de Mindtree dans le secteur du numérique

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 10 mars 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , une société mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a été reconnue par ISG comme un leader archétype de la transformation numérique. Le rapport ISG Provider Lens sur les archétypes de services ADM de nouvelle génération met en évidence les capacités de Mindtree en matière de tests continus, de développement agile, de dévouement et de vision pour les affaires numériques et d'investissements futurs.

Les analystes d'ISG ont tout particulièrement relevé les capacités de Mindtree en matière de transformation numérique. Le rapport décrit également la société comme étant un acteur notable dans l'exploitation de plateformes progicielles et de services d'infogérance. La reconnaissance du leadership de Mindtree découle de ses capacités en matière de développement agile, 65 % de son personnel étant formé à Scrum, 15 % à SAFe et 10 % à Kanban. L'unité opérationnelle numérique dédiée de Mindtree assiste plus de 100 clients dans les domaines du cloud, de l'automatisation, de la mobilité et de l'IA.

Pour preuve de l'engagement et de l'investissement continus de Mindtree dans la transformation numérique, le rapport souligne le centre d'idéation Digital Pumpkin de l'entreprise, qui aide ses clients à développer et à affiner des solutions, des accélérateurs et des outils numériques innovants.

Le rapport ISG Provider Lens™ sur les archétypes des services de développement et de maintenance d'applications (ADM) de nouvelle génération évalue les prestataires de services sur la base de leur capacité à compléter les services ADM traditionnels à l'aide de technologies et de méthodologies émergentes - comme la méthode agile et les techniques numériques, de développement, d'automatisation et de modernisation - pour réaliser des projets d'externalisation d'applications. Il évalue également les capacités des fournisseurs à incorporer de nouvelles approches pour développer et fournir des applications axées sur les résultats commerciaux.

« Notre capacité à fournir à nos clients des services de transformation numérique à forte valeur ajoutée est un facteur de différenciation important pour nous », a déclaré Manas Chakraborty, responsable mondial des gammes de services aux entreprises chez Mindtree. « Le fait d'être reconnus par ISG pour notre dévouement et notre capacité à soutenir une grande variété d'organisations dans leurs initiatives numériques en est une preuve supplémentaire. Nous avons hâte d'aider nos clients à exceller dans les affaires. »

Accédez au rapport complet ici : https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/mindtree-named-leader-next-gen-adm-services-isg-provider-lenstm-archetype-report-2020

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (NASDAQ : III) est un leader mondial de l'analyse des technologies et du conseil. Plus de 700 entreprises font confiance à ISG, dont plus de 70 des 100 plus grandes entreprises mondiales. ISG conseille des organisations des secteurs privé et public, ainsi que des fournisseurs de service qui visent l'excellence opérationnelle et une croissance rapide. La société se spécialise dans la transformation numérique, y compris l'automatisation, le cloud et le data analytics ; le conseil en sourcing ; la gestion de la gouvernance et des risques ; le conseil en télécommunications ; la stratégie technologique et la conception des opérations ; la gestion du changement ; l'analyse des marchés et l'étude des évolutions technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans l'état du Connecticut, ISG compte plus de 1 300 employés présents dans plus de 20 pays. Il s'agit d'une équipe globale reconnue pour son esprit innovateur, son influence et sa connaissance du marché, son expertise technologique, sa recherche internationale et ses capacités d'analyse fondées sur la source de données la plus importante de l'industrie. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.isg-one.com .

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques qui aide les entreprises à allier évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999, fondamentalement numérique et aujourd'hui société du groupe Larsen & Toubro, Mindtree applique sa connaissance approfondie du domaine à ses engagements envers plus de 300 entreprises clientes pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité du numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 18 pays et disposant de plus de 40 bureaux dans le monde, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur 21 000 « esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués.

Tous les noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires enregistrés.

