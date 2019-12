Mindtree désignée leader du marché par ISG Provider Lens™ - Services ADM de nouvelle génération 2019

- Le développement et la maintenance d'applications, le développement agile et les tests continus de l'entreprise récompensés

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, une société mondiale de services technologiques et de transformation numérique, dispose de solides compétences en matière d'automatisation et de méthodologies agiles pour faire fonctionner l'informatique de façon plus fluide et efficace, d'après ISG. Le cabinet de recherche technologique et de conseil voit en Mindtree un leader mondial et nord-américain en termes de Développement et de maintenance d'applications (ADM) de nouvelle génération et de Développement agile et de tests continus, dans le rapport ISG Provider Lens™ 2019 sur les services ADM de nouvelle génération.

Les analystes d'ISG citent ce qui faire ressortir Mindtree du lot dans chaque domaine suivant :

ADM de nouvelle génération : les plateformes, à l'instar de la plateforme automatisée et personnalisable pour l'entreprise (CAPE), une prestation agile en matière de développement d'applications d'entreprise propres au secteur, reposant sur le nuage, et une méthodologie réactive pour accélérer les processus de transformation des clients. Le rapport souligne également que Digital Pumpkin, le pôle d'innovation numérique de Mindtree et la modernisation centrée sur l'intelligence artificielle, constituent des points forts dans ce domaine.

l'approche culturelle de l'entreprise centrée sur la transformation en matière d'agilité, repose sur les piliers « individuel, social et environnemental », ainsi que sur l'innovation et les équipes mondiales agiles centrées sur le retour sur investissement pour l'entreprise, le cadre et la prestation agile centrée sur l'apprentissage. Tests continus : la pratique d'ingénierie du test de Mindtree, englobant un grand nombre de cas d'utilisation, est bien prise en charge par des ressources formées sur divers outils et structures brevetés. La société tire parti de techniques d'apprentissage machine pour analyser le fonctionnement passé et estimer le temps requis pour réaliser la série de tests. Est également perçue comme un atout la capacité de Mindtree à tirer parti des robots pour automatiser les processus tout au long du cycle de vie des tests et son cadre de Procédé de transformation du test, dont l'objectif est de permettre aux entreprises clientes d'évaluer leur état d'adoption et de préparation en matière d'ingénierie du test et de chaîne d'outils DevOps.

Le rapport ISG Provider Lens™ 2019 sur les services ADM de nouvelle génération évalue et classe 29 prestataires et vendeurs informatiques sur un ensemble de normes relatives à l'ADM, au développement agile et aux tests continus pour identifier les forces, les faiblesses, les éléments de différenciation concurrentielle et les points de vente uniques de chaque entreprise. Mindtree est reconnue comme leader dans le rapport pour la deuxième année de suite.

« Le développement et la maintenance d'applications, le développement agile et les tests continus ont tous pour vocation d'aider les entreprises à gérer l'informatique de façon plus efficace pour résoudre les problématiques d'entreprise », a déclaré Manas Chakraborty, le responsable mondial des services d'entreprise chez Mindtree. « Nous avons procédé à d'importants investissements dans ces domaines, de la mise en œuvre de solutions d'automatisation à la rationalisation des activités, en passant par le déploiement de 'Mindtree Minds' expérimentés dans des projets de transformation agiles et la formation des employés aux concepts et aux outils de tests continus. Cette récompense d'ISG illustre une fois de plus que nous avons mis en place le bon ensemble d'outils, de structures et de meilleures pratiques. »

Consultez le rapport complet ici : https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/mindtree-named-global-leader-isg-provider-lenstm-report-next-gen-application-development

