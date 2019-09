Mindtree développe un nouveau service d'accélération de conteneurs permettant un déploiement plus rapide sur Microsoft Azure des applications basées sur le cloud

InnoApp for Kubernetes accélère l'innovation, la mise en œuvre, la configuration et la modernisation des applications au service des entreprises

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 19 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, une société internationale de services technologiques et de transformation numérique, a annoncé la création d'InnoApp for Kubernetes, un nouveau service permettant aux entreprises de déployer des applications basées sur le cloud conteneurisées sur Microsoft Azure et d'en accélérer la configuration et l'innovation. Le service fait appel à Kubernetes, l'architecture open source destinée à l'automatisation du déploiement et de la gestion d'applications conteneurisées.

Les conteneurs et leur orchestration sont l'un des moyens les plus privilégiés en matière de conception et de répartition de charges de travail natives sur le cloud, qu'il s'agisse de la transformation d'applications basées sur des micro-services, de la transformation de données ou de services basés sur l'intelligence. Les problèmes de gouvernance liés à l'architecture, aux opérations, aux politiques et à la sécurité sont l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les architectes et les développeurs.

Le nouveau service InnoApp for Kubernetes de Mindtree simplifie considérablement le processus permettant aux clients de lancer sur le service Microsoft Azure Kubernetes les charges de travail d'applications conteneurisées. La plate-forme sous-jacente de l'InnoApp for Kubernetes met à disposition des modèles d'infrastructure en tant que code éprouvés et prêts à l'emploi permettant d'accélérer la modernisation des applications pour les entreprises.

Les composants clés du service incluent :

L'analyse du code de l'application pour l'adaptation au cloud, qui fournit des indications sur les applications existantes pouvant être mises à jour ;

La fourniture et la configuration de clusters Kubernetes sur Azure dotés de fonctionnalités d'analyse et de journalisation, qui automatisent ainsi ces processus afin d'accroître l'efficacité ;

La configuration d'un pipeline DevOps qui simplifie le déploiement d'applications et la modification de configurations ;

La configuration de moteurs de stratégie de sécurité et de gouvernance pour surveiller les applications exécutées sur le service Azure Kubernetes, qui veille à ce que les entreprises respectent les directives en matière d'atténuation des risques et de conformité.

Mindtree a également rejoint le programme du service Azure Kubernetes. Mindtree offre à ses entreprises clientes une expertise et une expérience spécialisées dans les travaux de clients à grande échelle au sein de l'écosystème de modernisation open source. Le programme du service Azure Kubernetes fait également partie des nouvelles compétences de spécialisation avancée Azure annoncées à Microsoft Inspire 2019.

« De nombreuses entreprises clientes abordent leur transformation, leur planification et leur modernisation numériques pour des applications clés de manière moderne et adaptée au cloud, sachant que les conteneurs jouent un rôle important. », a déclaré Manoj Karanth, responsable mondial du cloud chez Mindtree, « Elles s'intéressent au potentiel des moteurs d'orchestration tels que Kubernetes pour contribuer à accélérer le développement d'applications tout en gérant les aspects de conformité et de sécurité. Au fil de l'évolution des plates-formes cloud, InnoApp for Kubernetes permet aux clients d'accélérer leur stratégie de conteneurs multi-cloud à l'aide de la plateforme Azure. »

Gabe Monroy, responsable du programme partenaire Azure Container Compute chez Microsoft Corp., a déclaré : « Le service Microsoft Azure Kubernetes fait partie de la prochaine vague de modernisation des suites d'applications et représente une initiative importante pour Microsoft. Les clients se tournent vers le service Azure Kubernetes pour moderniser leurs processus commerciaux actuels. Nous recherchons des partenaires axés sur la transformation numérique et connaissant parfaitement Microsoft. Nous sommes ravis de voir Mindtree poursuivre son engagement consistant à fournir des solutions adaptées aux technologies les plus récentes. »

Les clients qui utilisent InnoApp for Kubernetes peuvent tirer parti de la profonde expertise de Mindtree en matière de modernisation d'applications auprès de sa vaste base de clients. Mindtree jouit d'une expérience de micro-service dans plusieurs secteurs, notamment les voyages, l'hôtellerie, l'assurance, la fabrication, la vente au détail et la finance.

Les experts de Mindtree participeront à la Microsoft Digital Transformation Academy qui se tiendra du 17 au 21 septembre à Las Vegas, dans le Nevada, pour s'entretenir au sujet du service avec les équipes de vente et de distribution sur le terrain de Microsoft aux États-Unis.

