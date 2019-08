Mindtree, ein Unternehmen der L&T Group, ernennt Herrn Debashis Chatterjee als CEO und Geschäftsführer von Mindtree Ltd.

WARREN, New Jersey und BANGALORE, Indien, 5. August 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, ein Unternehmen der L&T Group, gab die Ernennung von Herrn Debashis Chatterjee als Generaldirektor (CEO) und Geschäftsführer von Mindtree Ltd. bekannt. Bei seiner Aufnahme in den Vorstand von Mindtree Ltd. erhielt er die Aufgabe, das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen. Bevor er zu Mindtree kam, war Hr. Chatterjee Vorsitzender für den globalen Lieferbetrieb (Global Delivery) und in globaler Führungsposition für den Bereich „Digital Systems and Technology" bei Cognizant.