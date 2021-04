Mindtree en Duck Creek werken samen met UPC Insurance om digitale transformatie te boosten

- UPC Insurance verbetert klantervaring via SaaS-gebaseerde kernsystemen en InsurTech-bedrijf Skyway Technologies, zijn nieuwe paradepaardje

WARREN, N.J. en BANGALORE, India, 27 april 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , een toonaangevend bedrijf op het gebied van digitale transformatie en technologiediensten, is een samenwerking aangegaan met Duck Creek om de klantervaring voor klanten van UPC Insurance te verbeteren door de implementatie van SaaS-gebaseerde kernsystemen. Dit omvat beleid, facturering, claims, gegevensinzicht en verzekeringstechnische oplossingen, alsook de consolidatie van meerdere toepassingen op een enkel geïntegreerd platform, mogelijk gemaakt met Duck Creek OnDemand, de SaaS-oplossing van de aanbieder voor de schadeverzekeringssector (property and casualty - P & C).

UPC Insurance is een vooraanstaand verzekeraar van rampgevoelige residentiële en commerciële eigendommen in de kustgebieden van de VS. Nu de klant steeds meer verwacht dat claims snel en gemakkelijk worden verwerkt, heeft UPC Insurance zijn IT-systemen met succes gemoderniseerd, zodat ze de operationele efficiëntie kunnen verbeteren en claims in een kwestie van minuten in plaats van uren kunnen verwerken.

"Onze samenwerking met Mindtree en Duck Creek heeft geleid tot de lancering van ons nieuwste bedrijf, Skyway Technologies. Skyway.com zal Direct-to-Consumer-producten voor huiseigenaren aanbieden, waardoor UPC-klanten een echte multichannelervaring krijgen", aldus Chris Griffith, President van Skyway Technologies en CIO van UPC Insurance. "Door onze inspanningen op het vlak van digitale transformatie te versnellen, met de hulp van ervaren partners als Mindtree en Duck Creek, zijn we in staat om ons sneller aan te passen en innovatie naar onze klanten langs de kust te brengen."

Aan de hand van deze digitale ondersteuning biedt UPC Insurance zijn klanten een snellere intake van de eerste melding van verlies (FNOL), touchless schadeafhandeling, verbeterde betalingsmogelijkheden, waaronder digitale betalingen, en verbeterde klantenservice op zijn selfservicekanalen. Bovendien kunnen nieuwe productlanceringen en productupdates nu binnen een tijdspanne van weken in de plaats van maanden worden afgerond. Door gebruik te maken van analytics in de hele organisatie kan UPC Insurance een op inzichten gebaseerde aanpak hanteren om de ervaringen van klanten te optimaliseren en zo concurrentievoordeel te behalen.

"Het verheugt ons dat UPC Insurance gedurfde nieuwe initiatieven neemt om de belangrijkste aanbieder van rampenverzekeringen in de VS te worden en zijn kernsystemen moderniseert om zijn doelstellingen op het vlak van digitale transformatie te bereiken," zegt Venu Lambu, Executive Director en President, Global Markets, Mindtree. "Samen met Duck Creek kunnen wij oplossingen leveren volgens planning en budget. Dit betekent dat UPC Insurance nieuwe producten kan inzetten op het tempo van het bedrijfsleven, en haar klanten een verbeterde digitale ervaring kan bieden."

"Deze digitale transformatie betekent een belangrijke stap voorwaarts voor UPC, en is het zoveelste signaal dat evergreen SaaS-technologieën de nieuwe standaard zijn in P&C-verzekeringen," aldus Matt Foster, COO van Duck Creek Technologies. "Duck Creek OnDemand zal UPC in staat stellen zich te concentreren op het aanbieden van de nieuwe producten en klantervaringen die zijn polishouders verwachten, terwijl ons team alle diensten, ondersteuning en computermiddelen biedt die het nodig heeft om vooruit te komen in een steeds competitievere markt. Samen met Mindtree zijn we er trots op UPC te mogen feliciteren met deze belangrijke mijlpaal in haar voortdurende groei en succes."

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd technologisch advies- en dienstenbedrijf dat ondernemingen helpt schaalgrootte met behendigheid te combineren om concurrentievoordeel te behalen. "Born digital" in 1999 en nu een Larsen & Toubro Group Company, past Mindtree zijn diepgaande domeinkennis toe op meer dan 270 klantopdrachten om silo's te doorbreken, de digitale complexiteit te begrijpen en nieuwe initiatieven sneller te vercommercialiseren. We zorgen ervoor dat IT met de snelheid van het bedrijf kan meebewegen, door gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn wereldwijd actief in meer dan 24 landen en worden consequent beschouwd als een van de beste werkgevers, wat elke dag opnieuw blijkt uit onze bekroonde cultuur die uit meer dan 23.800 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds" bestaat.

Kijk voor meer informatie over ons op www.mindtree.com of volg ons op @Mindtree.

Over Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies (NASDAQ: DCT) is een toonaangevende leverancier van kernsysteemoplossingen voor de P&C- en algemene verzekeringssector. Door toegang tot Duck Creek OnDemand , de Software-as-a-Service-oplossing van het bedrijf, zijn verzekeringsmaatschappijen in staat om door onzekerheid te navigeren en marktkansen sneller te grijpen dan hun concurrenten. Duck Creek's zeer functionele oplossingen zijn beschikbaar op een stand-alonebasis of als een volledige suite en zijn allemaal beschikbaar via Duck Creek OnDemand. Ga voor meer informatie naar www.safeguardmedical.com .

Over UPC Insurance

UPC Insurance, opgericht in 1999, is een verzekeringsholding die via een groep verzekeringsdochtermaatschappijen in volledige eigendom en via diverse distributiekanalen schadeverzekeringspolissen voor residentiële en commerciële gebouwen inkoopt, onderschrijft en onderhoudt. De maatschappij onderschrijft momenteel polissen in Connecticut, Florida, Georgia, Louisiana, Massachusetts, New Jersey, New York, North Carolina, Rhode Island, South Carolina en Texas. Vanuit het hoofdkantoor in St. Petersburg beheert het team toegewijde professionals van UPC Insurance een volledig geïntegreerde verzekeringsmaatschappij, met inbegrip van verkoop, onderschrijving, klantenservice en schadeclaims.

