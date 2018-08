Mindtree Erkend als Innovator in Avasant's Intelligent Automation RadarView™ 2018 Report

BANGALORE, India en WARREN, New Jersey, August 28, 2018 /PRNewswire/ --

Rapport belicht Mindtree's leiderschap in kunstmatige intelligentie en intelligente automatisering

Mindtree, een wereldwijd opererende leverancier van technologische diensten en digitale transformatie, heeft vandaag bekendgemaakt dat het is erkend als een 'Innovator' in Avasant's Intelligent Automation Services RadarView 2018 rapport. Dit prestigeuze rapport benoemt leiders in automatiseringstechnologieën zoals robotica automatisering (RPA), zelflerende methodes, kunstmatige intelligetie (AI) en chatbots.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )





Mindtree wordt vermeld vanwege zijn strategische focus op intelligente automatisering, zijn diepe en betrokken netwerk van partners en zijn aanzienlijke investeringen in kerntechnologisch onderzoek.

Het rapport belicht initiatieven van de bedrijfstakken van Mindtree, waaronder:

Opzetten van een gespecialiseerde bedrijfseenheid - ' Enterprise Re-Imagining Business (ERB) ' - die gebruikmaakt van opkomende technologieën - zoals RPA, bots, AI/ML, 'deep learning', blockchain en IoT - die het zakelijk succes van de klant ten goede komen.

' - die gebruikmaakt van opkomende technologieën - zoals RPA, bots, AI/ML, 'deep learning', blockchain en IoT - die het zakelijk succes van de klant ten goede komen. Een benadering van een partners chap-ge dr e ven ecosyst e em met gerichte en diepe partnerschappen op belangrijke terreinen van automatisering. Een " zero investment model " voor klanten creëren, waarmee zij tijdelijk en kosteloos RPA kunnen ervaren alvorens te besluiten deze al dan niet over te nemen.

met gerichte en diepe partnerschappen op belangrijke terreinen van automatisering. Een " " voor klanten creëren, waarmee zij tijdelijk en kosteloos RPA kunnen ervaren alvorens te besluiten deze al dan niet over te nemen. Opzetten van meerdere automati serings cent ra van excellen ti e en ontwerpen van evangelist platforms waar men communiceert met klanten en technologiepartners om ideeën uit te proberen

en ontwerpen van evangelist platforms waar men communiceert met klanten en technologiepartners om ideeën uit te proberen Inrichten van een bijzondere academische leerstoel aan Stanford University School of Engineering die gericht is op AI-onderzoek

School of Engineering die gericht is op AI-onderzoek Gebruikmaken van IP en platforms als CAPE, een platform met IT geïntegreerde diensten aan bedrijven; RAPID, zijn RPA discovery framework; Mindflow, zijn stemgestuurde app accelerator, en ATLAS, een kader van richtlijnen voor diensten die waardedifferentiatie opleveren door middel van Intelligente Automatisering voor de klant

"Wij zijn nauw betrokken bij de automatiseringsinitiatieven die wij samen met onze klantenkring van bedrijven ondernemen om hun efficiëntie verhogen en complexe zakelijke problemen voor hen op te lossen door middel van robotica automatisering gecombineerd met AI tools," aldus Paul Gottsegen, Executive Vice President, CMO en Hoofd van de divisie Americas bij Mindtree. "Deze erkenning van Avasant toont aan dat wij in de juiste tools en vaardigheden aan het investeren zijn om onze klanten te helpen met het opnieuw uitvinden van hun zakelijk succes."

Dit is het allereerste rapport van Avasant over Intelligent Automation Services. Het werd bedacht om de transitie naar digitale diensten te faciliteren waarmee ondernemingen zichzelf transformeren. Avasant's RadarView™ is een onafhankelijke beoordeling die de ware kwaliteiten van dienstverleners weerspiegelt, met als doel hen te evalueren als lange-termijn partners van zich digitaal ontwikkelende wereldwijde organisaties.

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd opererende leverancier van technologie consulting en diensten, die bedrijven op de Global 2000 ranglijst van dienst is bij het combineren van agility voor hoger concurrerend vermogen. "Born digital" in 1999, vertrouwen meer dan 340 ondernemingen op onze diepgaande vakkennis in het verlagen van barrières tussen afdelingen, digitale complexiteit te doorgronden en nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij stellen IT in staat het tempo van zakendoen aan te nemen door het voordeel te benutten van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery voor versnelde zakelijke innovatie. Met bedrijfsvoering in 17 landen staan wij bekend als een van de beste werkplekken, iedere dag belichaamd door onze succesvolle cultuur bestaande uit meer dan 19.000 ondernemersgerichte, collaboratieve en toegewijde 'Mindtree Minds'. Kijk voor meer informatie op http://www.mindtree.com of volg ons @Mindtree_Ltd.

Alle product- en bedrijfsnamen die hier vermeld staan kunnen handelsmerken zijn van hun geregistreerde eigenaren.

