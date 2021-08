Mindtree erkend met 2021 ISG Digital Case Study Award™

Mindtree's digitale transformatiewerk voor vier zakelijke klanten uit diverse industriesectoren uitgeroepen tot beste in hun klasse

BANGALORE, India en WARREN, N.J., 11 augustus 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , een wereldwijd bedrijf voor technologiediensten en digitale transformatie, is erkend door Information Services Group (ISG), een toonaangevend wereldwijd technologie onderzoeks- en adviesbureau, met de 2021 ISG Digital Case Study Award™ voor zijn best-in-class digitale transformatiewerk met vier zakelijke klanten.

Mindtree was een van de weinige bedrijven die vier opvallende casestudy's had gekozen uit bijna 250 inzendingen van leveranciers over digitale transformatie-initiatieven die waren gericht op verbeteringen in de klant- en gebruikerservaring om de omzetgroei te stimuleren.

De ISG Digital Case Study Awards evalueren de doelstellingen, oplossingen en resultaten die door technologie- en serviceproviders over de hele wereld zijn bereikt door digitale transformatieprojecten voor bedrijven. De keuzes zijn gebaseerd op een multidimensionale beoordeling van de tastbare impact van digitale transformatie op het bedrijf van de klant en het unieke karakter van de oplossing van de provider.

"ISG's erkenning van Mindtree's digitale transformatiewerk bevestigt ons vermogen om klanten te helpen hun bedrijfsmodellen opnieuw vorm te geven voor het tijdperk van always-on, digital everywhere", aldus Venu Lambu, Executive Director en President van Global Markets, Mindtree. "Bedrijven zijn steeds meer op zoek naar flexibele, innovatieve en door technologie gedreven bedrijven met superieure klantervaringen in de kern van alles wat ze doen. Als strategische partner richten we ons erop deze bedrijven te helpen digitale technologieën te benutten om niet alleen hun activiteiten te transformeren en een verbonden ecosysteem te creëren, maar ook om inkomsten en groei te maximaliseren."

Mindtree werd erkend voor zijn werk met de volgende klanten.

Een Europese fabrikant van verven en prestatiecoatings: Mindtree creëerde een visualisatie-app voor de Nederlandse multinational AkzoNobel waarmee consumenten hun muren "virtueel" konden schilderen om snel en doeltreffende kleurkeuzes te maken. Mindtree gebruikte augmented reality (AR)-technologie en algoritmen voor wandvisualisatie om consumenten een levensecht beeld te geven van verschillende verfstijlen, wat de keuze flexibel maakt. De app is uitgebracht in 42 landen en heeft meer dan 5 miljoen gebruikers, met een gebruikersbeoordeling van 4,5 in de meeste belangrijke markten.

Over Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE) is een wereldwijd technologisch advies- en dienstenbedrijf dat bedrijven helpt schaalgrootte met behendigheid te combineren om concurrentievoordeel te behalen. "Born digital" in 1999 en nu een Larsen & Toubro Group Company, past Mindtree zijn diepgaande domeinkennis toe op meer dan 260 klantopdrachten om silo's te doorbreken, de digitale complexiteit te begrijpen en nieuwe initiatieven sneller te commercialiseren. We zorgen ervoor dat IT met de snelheid van het bedrijf kan meebewegen, door gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn wereldwijd actief in 24 landen en worden consequent beschouwd als een van de beste werkgevers, wat elke dag belichaamd wordt door onze bekroonde cultuur die uit meer dan 27.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds" bestaat.

