Mindtree Erkent als Opkomende Ster door ISG Verslag over Clouddiensten

Onderzoek- en adviesbureaubedrijf ISG benadrukt de "hyperscale" relaties van Mindtree

Mindtree, een wereldwijd technologiediensten- en digitaal transformatie bedrijf, werd als een Opkomende Ster erkend voor zijn publieke cloudtransformatie diensten in de ISG Provider Lens™ Quadrant Report 2018 over 'Cloud Transformation/Operation Services & XaaS'. Mindtree werd ook erkend als Product Challenger in beheerde openbare clouddiensten.

Het verslag van de ISG evalueerde Mindtree en de praktijken in advies en beheerde diensten voor de openbare cloud van 36 andere bedrijven, in het specifiek de belangrijkste openbare grootschalige cloud organisaties.

"Bedrijven migreren zeer snel hun werklasten naar hybride clouds of openbare clouds om meer behendigheid te bereiken, maar het traject naar de cloud blijft ingewikkeld," zegt Sreedhar Bhagavatheeswaran, Senior VP en Global Head van Digital Business bij Mindtree. "Met ons assortiment aan leverancier-specifieke gereedschappen, is Mindtree uniek gepositioneerd om bedrijfsklanten te helpen met het versnellen van hun migratie naar de cloud."

Het ISG verslag vermeldt als volgt de sterke punten van Mindtree:

Grootschalige relaties : Mindtree is een "Gold Certified" partner van Microsoft Azure, een systeemintegratie partner bij Google Cloud Platform, IBM Premium Business Partner en Oracle Gold partner. Mindtree maakt deel uit van het AWS Channel Reseller Program, AWS Service Delivery Program en van AWS Advanced Partner met vaardigheden in big data en DevOps.

Migratie ervaring: Mindtree heeft diepgaande ervaring in cloudmigratie, en heeft meer dan 4000 cloudmigraties en cloudtransformaties geleid. Mindtree heeft extra diepte in continue DevOps integratie en continue leveringsautomatisering voor bredere bedrijfs- 'roll-outs' en big data toepassingen.

SAP cloud advisory: Naast de traditionele ervaring in de migratie van toepassingen, heeft Mindtree geavanceerde SAP migratie en transformatie ervaring met talrijke hypergrootschalige leveranciers via zijn Bluefin SAP praktijk. Mindtree levert SAP diensten aan bedrijven en ondersteunt 'hyperscalers' met zijn SAP platformen.

Sterke Azure beheerpraktijk: De meerderheid van de cloudbeheer praktijken van Mindtree is met Microsoft Azure en AWS. Voor bedrijfsklanten en strategische technologie partners beheert Mindtree meer dan 6000 kerntoepassingen-uitgaven per maand op een gespecialiseerd DevOps raamwerk voor één van zijn klanten. Mindtree heeft ook strategische clouddiensten beheerd in China en Duitsland en voor de Olympische Winterspellen 2014.

"Mindtree werd voor het tweede achtereenvolgende jaar een Opkomende Ster genoemd, in Public Cloud Infrastructure Consulting zowel als in Managed Services," zegt Jan Erik Aase, Director en Global Head voor ISG Provider Lens. "Opkomende Sterren zijn leveranciers waarvan ISG gelooft dat zij de leiders van morgen worden. Mindtree heeft consistent vooruitgang geboekt in de richting van de leiders van het Quadrant dankzij de door hun op automatiseringsgerichte benadering van migratie, hun 'cloud first' innovatieprogramma's, en de sterke band die zij met 'hyperscalers' hebben ontwikkeld. Zij maken de juiste investeringen in DevOps en gaan door met het automatiseren van hun ondersteuningsoplossingen, wat een belangrijke indicator voor een leider is in deze ruimte."

De serie verslagen van het ISG Provider Lens™ Quadrant levert waardevolle inzichten op in dienstenleveranciersvermogens op basis van de unieke methodologie van ISG, dat empirische en data gestuurde onderzoeken en marktanalyse mengt met effectieve werkervaringen en observaties van het wereldwijde adviesteam van ISG.

Bezoek om meer te leren over de Clouddiensten van Mindtree: https://www.mindtree.com/services/digital/cloud

Over ISG

ISG (Information Services Group) (NASDAQ: III) is een leidend, mondiaal, technologisch onderzoek- en adviesbureau. Als betrouwbare zakenpartner van meer dan 700 klanten, waaronder 75 van de top 100 bedrijven in de wereld, verplicht ISG zich om bedrijven, publieke organisaties en diensten- en technologieleveranciers te helpen om operationele uitmuntendheid en snellere groei te bereiken. Het bedrijf specialiseert zich in digitale transformatiediensten, waaronder automatisering, cloud en data-analyse, bevoorradingsadvies, beheerd bestuur en risicodiensten, netwerkvervoerdiensten, technologische strategie en het ontwerp van werkzaamheden, verandermanagement, marktkennis en technologieonderzoek en analyse. Opgericht in 2006, en gevestigd in Stamford, Conn, ISG telt ongeveer 1300 professionals die in meer dan 20 landen werkzaam zijn, en samen een wereldwijd team vormen dat bekend staat om zijn innovatief denkvermogen, marktinvloed, diepgaande industriële en technologische expertise, en een van wereldniveau onderzoek- en analytisch vermogen, op basis van de meest uitgebreide data marktgegevens uit de industrie. Bezoek voor meer informatie http://www.isg-one.com.

Over Mindtree:

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om concurrentievoordeel te bereiken. 'Born digital' in 1999, meer dan 340 klantbedrijven rekenen op onze diepgaande domeinkennis om silo's af te breken, digitale complexiteit te verwerken en te begrijpen en om nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het voor IT mogelijk om met de snelheid van business te veranderen , om door het inzetten van nieuwe technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery business innovatie te bevorderen. Wij zijn actief in 17 landen en worden constant beschouwd als een van de beste werkplekken, wat dagelijks bewezen wordt door onze cultuur van succes, belichaamd door bijna 19.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds." Bezoek voor meer informatie www.mindtree.com of volg ons @Mindtree_Ltd.

Alle namen van hier vermelde producten en bedrijven mogen handelsmerken zijn van desbetreffende geregistreerde eigenaren.

