Mindtree eröffnet neuen europäischen Hauptsitz in London

- Die Niederlassung umschließt die Innovationsdrehscheibe Digital Pumpkin, um mit der digitalen Transformation verbundene Herausforderungen zu meistern

LONDON und BANGALORE, Indien, 19. September 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, ein globaler Dienstleister für digitale Transformation und Technologie, kündigte heute die Eröffnung seines neuen europäischen Hauptsitzes in London an. Die neue Niederlassung verfügt über die erste europäische Innovationsdrehscheibe Digital Pumpkin, die Kunden helfen soll, ihren Weg für eine erfolgreiche digitale Transformation zu entdecken und zu ebnen.

Die Etablierung seines neuen europäischen Hauptsitzes verschafft Mindtree eine bessere Position, um den Anforderungen seiner europäischen Kunden gerecht zu werden. Außerdem wird besserer Zugang zu Fachkenntnissen geboten, da multidisziplinäre Teams, bedeutungsvolle digitale Erfahrungen konzipieren, entwerfen und fabrizieren können. Mindtrees Innovationsdrehscheibe Digital Pumpkin wandelt digitale Ideen in reale Lösungen, die in ganze Unternehmen einfließen können. Kunden, die Digital Pumpkin nutzen, werden von neuen digitalen Erfahrungen profitieren, durch die sie neue Lösungen anbieten können, um die Kundenerfahrung zu transformieren.

Die interaktive Drehscheibe ist konzipiert, um unternehmensweite Lösungen neu zu definieren, indem das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, kognitive Lösungen, virtuelle und erweiterte Realität, maschinelles Lernen, Konversationsplattformen, Cloud und Big Data genutzt werden. Seit der Einführung von Mindtrees Digital Pumpkin in Bangalore im Jahr 2013 und in den USA im Jahr 2017 haben die Drehscheiben fruchtbaren Boden für über 100 Strategien zur digitalen Transformation geboten.

„Durch unseren neuen Hauptsitz und die Innovationsdrehscheibe Digital Pumpkin können wir unseren europäischen Kunden helfen, das digitale Zeitalter zu ihrer Blütezeit zu machen, indem wir Zugriff auf die neuesten Design Thinking-Prinzipien und Experimente mit hochmodernen Technologien bieten", so Guita Blake, Senior Vice President and Head, Global Sales and Europe. „Die neue Niederlassung wird als Plattform dienen, um unsere digitalen Kompetenzen auszubauen, während wir unsere einzigartige Kultur bewahren. So können wir unseren Kunden weiterhin helfen, neue Möglichkeiten zu erschließen, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen."

Neben der Unterstützung von Kunden bei Anwendungsfällen von fortschrittlicher Technologie werden auch etablierte europäische Praxen nachdrücklich gefördert, wie z. B. das Kompetenzzentrum München, das Mindtree und Magnet360-Kunden umfängliches Salesforce-Know-how für Beratung, Entwicklung, Lieferung und Support bereitstellt.

Mindtrees spezielle Fachkenntnisse und Kompetenzen im Bereich SAP-Dienste, sowohl in Großbritannien als auch weltweit, ermöglichen Organisationen die schnelle Skalierung sowie die Integration von Innovationen bewährter Technologien und Anwendungen. Kunden werden von den innovativen Lösungen profitieren, die von der vollständig integrierten SAP-Praxis in London bereitgestellt werden, wodurch Fachwissen und Projektmanagement-Kompetenzen vergrößert werden. Darüber hinaus investiert Mindtree in neue Bereiche von SAP-Mobilität, Lösungsmanagement, BO und HANA, um den sich ständig wandelnden Kundenbedürfnissen und der sich ändernden Technologielandschaft gerecht zu werden.

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Unternehmen dabei zur Seite steht, geschäftliche Agilität, Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu fördern. Mindtree, das nun zur Larsen & Toubro Group gehört, wurde 1999 unter dem Motto „Born digital" gegründet. Mehr als 350 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den mit Continuous Delivery verbundenen Effizienzen regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in weltweit 15 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 21.000 teamorientierten, engagierten „Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

