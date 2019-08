Mindtree feiert 20 Jahre kontinuierlicher Innovation und Kundendienst

Wichtiges Jubiläum wird von internationalen Büroerweiterungen, Stärkung der Firmenkultur und Verleihung von Auszeichnungen begleitet

WARREN, New Jersey, und BANGALORE, Indien, 14. August 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree feiert diese Woche 20 Jahre der Bereitstellung agiler und kollaborativer Technologieberatung und -dienstleistungen für Unternehmen, die ihren Geschäftsbetrieb verbessern möchten und der digitalen Transformation offen gegenüberstehen. Seit seinem bescheidenen Anfang am 18. August 1999 hat sich das Unternehmen stetig zu einer Organisation entwickelt, die unablässig um hervorragenden Kundendienst bemüht ist und zukunftsgerichteten Weitblick wahrt.

Mindtree betreut mittlerweile 346 aktive Kunden an 37 Standorten in aller Welt, an denen seine über 21.000 Mitarbeiter, die „Mindtree Minds", regelmäßig gemeinsam leistungsstarke Lösungen für komplexe Geschäfts- und IT-Probleme erstellen.

Dieses Jahr hat Mindtree seine globale Präsenz weiter ausgebaut, einschließlich des kürzlich eröffneten On-Shore Delivery Center in Alpharetta, Georgia, USA, seines Silicon Valley Reimagination Center und einer größeren Niederlassung in Minneapolis, um Magnet360, seine wachsende Salesforce-Praxis, zu stärken. Mindtree hat für diesen Herbst die Eröffnung zwei weiterer großer Niederlassungen an strategischen Standorten in den USA und Europa geplant.

Im Verlauf der letzten 20 Jahre haben die Mindtree Minds Lösungen entwickelt und Partnerschaften mit innovativen Unternehmen aufgebaut, um ihnen den Strategieplan sowie die Architektur und Tools bereitzustellen, die sie benötigen, um ihre Unternehmen effizienter zu führen und das Umsatzwachstum zu steigern. Lösungen, wie z. B. QuikDeploy, ein Cloud-First-Accelerator für die Bereitstellung von SAP S/4HANA®, verbesserte Beziehungen mit Communitys wie Hyperledger und vertiefte Partnerschaften mit Microsoft, SAP, Adobe, Salesforce und Databricks sind der Motor hinter dem Erfolg von Mindtree. Mindtrees führende Position für innovative Ansätze zum Bewältigen von Kundenherausforderungen fand kürzlich die Anerkennung mehrerer führender Organisationen, darunter ISG, Avasant und Zinnov. Anfang des Jahres wurde Mindtree von Lufthansa, der weltweit größte Luftfahrtkonzern, als IT-Servicepartner des Jahres (IT Services Partner of the Year) ausgezeichnet.

„Diese Woche ist es genau 20 Jahre her, dass eine außergewöhnliche zehnköpfige Gruppe ein Unternehmen gründete, das neue Ideen verfolgte, um Großunternehmen dabei zu helfen, durch die Nutzung von Technologie einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Sie zählten zu den ersten, die auf digitale Leistung setzten und eine einzigartige Unternehmenskultur aufbauten, in der tiefgreifenden Fachkenntnissen und Gemeinschaftsgeist ein besonderer Stellenwert zugeschrieben wurde", so Debashis Chatterjee, CEO und Managing Director von Mindtree. „Unternehmen in aller Welt haben Schwierigkeiten zu verstehen, wie sie komplexe Technologien, wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, nutzen können, um ihre Geschäfte effizienter zu führen und den Kundendialog zu stärken. Hier setzt Mindtree an, um ihnen auf diesem Weg als strategischer Partner zur Seite zu stehen. Es war eine unglaubliche Reise bis jetzt und wir können es kaum erwarten zu sehen, was die nächsten 20 Jahre mit sich bringen."

Mindtree ist seit kurzem auch stärker darum bemüht, durch Mindtree.org, eine Plattform für soziale Inklusion, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. Die fünf digitalen Plattformen sind auf Indiens informellen Wirtschaftssektor ausgerichtet und repräsentieren Millionen von Arbeitern, wie z. B. Farmer, Handwerker und Müllsucher. Ziel ist es, die Einkommen dieser Gruppe, die die überwältigende Mehrheit von Indiens Erwerbsbevölkerung darstellt, zu verbessern sowie direkt die Endverbraucher zu erreichen. Das Wachstum von Mindtree hat Investitionen in die Mindtree Foundation ermöglicht, die Partnerschaften mit Nichtregierungsorganisationen in Indien, den USA und Europa pflegt, um benachteiligten Gemeinschaften zu helfen, die ihnen zugänglichen Bildungs- und Berufsmöglichkeiten zu erschließen.

Mindtree hat außerdem seine Investitionen in die Umschulung von Mitarbeitern durch die unternehmensinterne Plattform Yorbit beschleunigt. Durch die Plattform stellt das Unternehmen sicher, dass die Mindtree Minds im Verlauf einer langfristigen Karriere mit den neuesten Kompetenzentwicklungen Schritt halten und über die gefragtesten Qualifikationen verfügen, die menschliche Kognition und kreative Interaktion mit Menschen erfordern.

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Global 2000-Unternehmen dabei zur Seite steht, geschäftliche Agilität, Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu fördern. Das Unternehmen wurde 1999 unter dem Motto „Born digital" gegründet. Mehr als 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den mit Continuous Delivery verbundenen Effizienzen regen wir geschäftliche Innovation an. Wir sind in 17 Ländern tätig, wo wir als einer der besten Arbeitsplätze gelten. Dem werden wir jeden Tag aufs Neue durch unsere erfolgreiche Kultur gerecht, die von 21.000 engagierten „Mindtree Minds" mit Unternehmer- und Teamgeist getragen wird.

Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Produkt- und Unternehmensnamen können Markennamen ihrer eingetragenen Besitzer sein.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg

