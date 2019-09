Mindtree fournira des services de support SAP à Atotech

LONDRES et BANGALORE, Inde, 17 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, société mondiale de services de technologie et de transformation numérique, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec Atotech, leader mondial des solutions de traitement de surface pour applications fonctionnelles, décoratives et électroniques afin de l'aider à gérer son paysage SAP. Dans le cadre de ce nouvel accord, Mindtree fournira des services de gestion d'applications pour les systèmes SAP ERP et d'entreposage d'entreprise du groupe Atotech.

Martin Wiedenmann, directeur mondial des technologies de l'information chez Atotech, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir choisi Mindtree pour nous aider à améliorer notre support SAP et nos procédures de demande de changement, et pour apporter plus de souplesse dans nos activités. Mindtree comprend les besoins de notre entreprise, et nous avons hâte de développer une relation constructive avec eux. »

« Mindtree applique les meilleures pratiques SAP pour optimiser les coûts et améliorer la productivité, en s'appuyant sur des solutions innovantes, son expertise du domaine et de solides capacités de gestion de projets », a déclaré Guita Blake, vice-présidente principale et responsable des ventes mondiales et de la région Europe chez Mindtree. « Nous sommes satisfaits de nos efforts visant à renforcer notre présence dans la région DACH, et nous sommes ravis d'avoir l'opportunité d'aider Atotech à atteindre ses objectifs grâce à notre support SAP. Mindtree adoptera une approche agile et flexible avec Atotech afin d'assurer son succès. »

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques qui aide les entreprises à allier évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999, fondamentalement numérique et aujourd'hui société du groupe Larsen & Toubro, Mindtree applique sa connaissance approfondie du domaine à ses engagements envers plus de 350 entreprises clientes pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité du numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 15 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur 21 000 « esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mindtree.com ou suivez-nous sur @Mindtree_Ltd

Tous les noms de produits et d'entreprises mentionnés dans le présent communiqué appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos d'Atotech

Atotech est un leader mondial des solutions de traitement de surface. Grâce à une approche « systèmes et solutions » intégrale, la société fournit des produits chimiques, des équipements et des services destinés à soutenir divers secteurs tels que l'électronique grand public, en particulier les appareils mobiles et les ordinateurs ; l'automobile mondiale ; les infrastructures de communication, et bien d'autres marchés finaux industriels. Les efforts incessants d'Atotech en matière de recherche et de développement et la présence mondiale de son centre technologique lui permettent de proposer des produits novateurs et durables, alliés à un service client sur site inégalé – faisant d'Atotech le partenaire essentiel de plus de 8 000 clients à travers le monde.

Atotech est une équipe de 3 800 experts dans plus de 40 pays générant un chiffre d'affaires annuel de 1,2 milliard de dollars US (2018). Atotech dispose de sites de fabrication en Europe, sur le continent américain et en Asie, et son siège se trouve à Berlin, en Allemagne.

