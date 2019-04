Mindtree franchit la barre du chiffre d'affaires annuel de 1 milliard de dollars

L'entreprise annonce un trimestre extraordinaire qui présente une croissance de 4,2 % en glissement trimestriel et de 18,3 % en glissement annuel

BANGALORE, Inde et WARREN, New Jersey, 18 avril 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, une entreprise mondiale spécialisée en services technologiques et transformation numérique, a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2019, tels qu'approuvés par son conseil d'administration.

« Mindtree a obtenu des résultats exceptionnels au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'exercice, alors que nous franchissons la barre historique du milliard de dollars en termes de chiffre d'affaires. Au cours des vingt dernières années, notre stratégie basée sur l'expertise et étayée par une culture unique nous a aidés sans relâche à attirer des employés du plus haut niveau et à permettre à nos clients de remporter des succès », a déclaré Rostow Ravanan, président-directeur général de Mindtree. « Notre capacité à croître sans cesse et beaucoup plus rapidement que le secteur témoigne des investissements que nous avons faits pour suivre le rythme des tendances technologiques qui chamboulent notre secteur. Nous sommes bien placés pour continuer à offrir des rendements à la pointe du secteur à toutes nos parties prenantes et le meilleur reste à venir. »

Voici les principaux éléments financiers :

Trimestre clos le 31 mars 2019

En dollars US :

Chiffre d'affaires de 262,0 millions $ (croissance de 4,2 % en glissement trimestriel et de 15,8 % en glissement annuel) Progression en devises constantes de 3,9 % en glissement trimestriel



Bénéfice net de 28,2 millions $ (croissance de 5,0 % en glissement trimestriel et de 0,3 % en glissement annuel)

En roupies indiennes (INR) :

Chiffre d'affaires de 18,394 millions ₹ (croissance de 2,9 % en glissement trimestriel et 25,6 % en glissement annuel)



Bénéfice net de 1,984 millions ₹ (croissance de 3,8 % en glissement trimestriel et de 8,9 % en glissement annuel)

Autres éléments à souligner :

Clients:

349 clients actifs le 31 mars 2019



Le nombre de clients générant 10 millions $ a augmenté de 2, pour se chiffrer à 23



Il y a un client de plus dans la catégorie de ceux qui représentent 5 millions $, ce qui porte le nombre de ces clients à 45



Le nombre de clients générant 1 million $ a augmenté de 4, pour se chiffrer à 120

Employés :

20 204 « esprits Mindtree » au 31 mars 2019



Attrition naturel des effectifs sur les 12 derniers mois à hauteur de 14,2 %

BOTs*:

L'automatisation joue un rôle important dans la modernisation de notre prestation de services technologiques, en améliorant à la fois l'efficacité et la vitesse avec lesquelles ses clients obtiennent des résultats.



Nous exploitions 576 BOTs au 31 mars 2019*Logiciels agissant de manière autonome, sans aucune interférence, humaine ou autre, afin d'effectuer une tâche importante qui serait autrement effectuée par un être humain

Des gains sur plusieurs années et d'un montant de plusieurs millions de dollars grâce aux :

Clients existants

Pour le compte d'une grande entreprise d'hôtellerie, Mindtree a étendu sa présence numérique aux services de migration dans le cloud



Une grande multinationale spécialisée en peintures et revêtements a choisi Mindtree comme partenaire numérique pour fournir des services d'exploitation et de support numériques

Nouveaux clients

Un grand détaillant d'articles de sport a choisi Mindtree comme partenaire numérique pour sa plate-forme de commerce électronique couvrant à la fois les applications et les services d'infrastructure pour un soutien de bout en bout



Mindtree a décroché son plus gros contrat lié aux services de développement et de maintenance des applications (ADM) pour les forces de vente à ce jour auprès d'un géant du tabac. Dans le cadre de ce contrat, Mindtree a été choisie pour fournir des services de soutien pour les applications forces de vente de son client



Mindtree a été choisie comme partenaire de solution d'automatisation par un leader de l'industrie et devra à ce titre garantir l'intégrité du chiffre d'affaires des prestataires de soins de santé afin d'améliorer l'efficacité de leurs processus commerciaux



Mindtree est choisie comme partenaire d'ingénierie stratégique par une grande entreprise d'hébergement Web à laquelle elle va fournir des services d'entretien et de soutien

Récompenses et reconnaissances :

Le rapport Zinnov Zones pour les services numériques nomme Mindtree comme un « Leader » pour l'ensemble de ses services, ainsi que comme « Leader » dans les sous-segments suivants :

Stratégie et conseil en matière numérique





Développement des applications de la plate-forme





Interface utilisateur (UI) / expérience utilisateur (UX) et expérience client





Modernisation des ressources existantes





Déploiement et intégration





Analyse des données et intelligence artificielle





Infrastructure et services gérés

Le rapport du quadrant ISG Provider Lens™ 2019 qualifiant l'intégration et la gestion des services ainsi que la gestion des services informatiques (SIAM/ITSM) a reconnu Mindtree comme « étoile montante » aux États-Unis en termes d'exploitation et de prestation de services



Mindtree a été nommée « Leader » en termes de transformation numérique et d'exploitation des archétypes de plateformes progicielles dans le rapport ISG Provider Lens™ 2018 portant sur les archétypes de services de développement et de maintenance des applications ( ADM) de dernière génération

dernière génération

Mindtree a été nommée « Leader » en termes de transformation des ressources existantes et de transformation dans le cloud avant tout dans le rapport ISG Provider Lens™ 2018 portant sur les archétypes de transformation des activités numériques



Mindtree est classée sur la liste « Best of The Global Outsourcing 100® » dressée par l'International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) - Association internationale des professionnels de l'externalisation



Mindtree a été reconnue comme une entreprise innovatrice dans le rapport RadarView™ du cabinet de conseil Avasant, portant sur les services d'intelligence appliquée et d'analyses avancées

Annonces

Le Conseil d'administration a, lors de son assemblée du 17 avril 2019, déclaré un acompte sur dividende de 30 % (3 roupies par action participative de valeur nominale de 10 roupies chacune). Le Conseil d'administration a également recommandé un dividende final de 40 % (4 roupies par action participative de valeur nominale de 10 roupies chacune) pour l'exercice clos le 31 mars 2019, ainsi qu'un dividende spécial de 200 % (20 roupies par action participative de valeur nominale de 10 roupies chacune) pour célébrer la double concrétisation de la barre historique d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 milliard de dollars et du 20e anniversaire de la Société, sous réserve de l'accord des actionnaires.

À propos de Mindtree

Mindtree [NSE : MINDTREE] est une entreprise mondiale spécialisée en conseils et services informatiques qui aide ses clients dans 17 pays à gagner en agilité commerciale, en avantages concurrentiels et en croissance. Nous tirons parti de la puissance de la livraison continue (Continuous Delivery), de notre expertise numérique, de notre connaissance du secteur et de la recherche sur les technologies émergentes pour accroître l'efficacité et favoriser l'innovation commerciale de nos quelque 349 clients.

Mindtree est sans cesse considérée comme l'un des meilleurs environnements de travail. Cela témoigne de notre esprit d'entreprise et des « esprits Mindtree » collaboratifs et passionnés qui incarnent la culture gagnante placée au cœur de notre engagement à l'égard de l'excellence, de l'innovation et de la création conjointe.

Pour en savoir plus sur nous, veuillez consulter notre site www.mindtree.com ou nous suivre sur @Mindtree_Ltd

Mindtree Limited, Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore-560059;

CIN (numéro d'immatriculation des sociétés en Inde) : L72200KA1999PLC025564 ; téléphone : + 91-80-6706-4000 ; télécopie : +91-80-6706-4100 ;

courriel : info@mindtree.com / investors@mindtree.com ; site Web : www.mindtree.com

Limitation de responsabilité

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future constituent des énoncés prospectifs impliquant un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient provoquer une différence significative entre nos résultats réels et les résultats exposés dans ces énoncés prospectifs. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs pouvant être émis de temps à autre par nous ou en notre nom.

Rendez-vous sur www.mindtree.com. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

Inde

Rahul Nag

Mindtree

+91-9958644228

Rahul.Nag@mindtree.com

États-Unis

Erik Arvidson

Matter Communications

+1-978-518-4542

earvidson@matternow.com

Europe

Susie Wyeth

Hotwire

+44(0)207-608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com

Related Links

http://www.mindtree.com



SOURCE Mindtree