Mindtree führt Blockchain-gesteuerte Merchant Onboarding-Lösung für Banken ein

Plattform nutzt Hyperledger-Technologie, um eine nahtlose, sichere Onboarding-Erfahrung zu bieten

WARREN, New Jersey und BANGALORE, Indien, 18. September 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, ein globaler Dienstleister für digitale Transformation und Technologie, meldete heute die Veröffentlichung seiner Merchant Onboarding-Lösung für Acquiring Banken und Zahlungsdienstleister. Durch Hyperledger-Fabric-Blockchain-Technologie wird Finanzinstitutionen, die Zahlungen per Kreditkarte oder Lastschriftverfahren ermöglichen, ein schnelleres, nahtloseres und sicheres Onboarding von Händlern als Kunden geboten. Mindtree wird seine Merchant Onboarding-Lösung auf der PayThink 2019 vorstellen, die vom 18. bis 21. September 2019 in Los Angeles, Kalifornien, stattfindet.

Acquiring Banken und Zahlungsdienstleister sind auf ein schnelles Onboarding von Händlern als Kunden angewiesen, sodass sie ihr Transaktionsvolumen vergrößern und ihre Geschäftstätigkeiten ausweiten können. Doch das Onboarding von fragwürdigen Händlern, die betrügerische Transaktionen autorisieren, führt zu Kosten und Verlusten, die sich im Umsatz bemerkbar machen. Diese Institutionen benötigen dringend Technologien, die Risiken mindern und ihnen beim Einhalten von Regulierungen helfen können, wie z. B. Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung, Know Your Customer und Know Your Customer's Customer.

Das Onboarding von Händlern ist ein komplexes und risikoanfälliges Verfahren, das gründliche Due-Diligence-Prüfungen und eine Überprüfung durch Dritte vorsieht, um sicherzustellen, dass die Händler nicht in Betrügereien involviert sind. Die Lösung von Mindtree ist so konzipiert, dass dieses Verfahren mithilfe von Blockchain-Technologie vereinfacht und optimiert wird. Die Automatisierung des Verfahrens trägt außerdem zur Senkung der Betriebskosten und Verbesserung der Qualitätskontrolle bei, indem standardisierte globale Best Practices zur Anwendung kommen.

Die Merchant Onboarding-Lösung von Mindtree ist auf einem Hyperledger-Fabric-Kanal aufgebaut – ein privates Distributed-Ledger-Framework für Kommunikation zwischen Mitgliedern für alle Händler, der den sicheren und privaten Austausch von Dokumentenfreigaben und Informationen zwischen sämtlichen unabhängigen Interessenvertretern gewährleistet. Blockchain bietet die nötigen Funktionen, um Transaktionen zu authentifizieren und auf sichere und transparente Weise zu autorisieren. So wird sichergestellt, dass Daten innerhalb eines sicheren Netzes übertragen werden und der Informationsaustausch zwischen allen Parteien beschleunigt wird, um den Schutz der Daten zu garantieren.

„Finanzinstitutionen, die Händlertransaktionen bearbeiten, müssen ein Gleichgewicht herstellen zwischen dem Ausbau ihres Kundenkreises und dem Vorbeugen betrügerischer Transaktionen", so Manas Chakraborty, Global Head of Banking, Financial Services and Insurance für Mindtree. „Sowohl Acquiring Banken als auch Händler sind unzufrieden mit dem Onboarding-Verfahren und wünschen mehr Transparenz, eine zügigere Abwicklung, geringen Zeitaufwand und mehr Einfachheit. Blockchain bietet eine spannende Möglichkeit, um der Komplexität ein Ende zu setzen. Mit der Merchant Onboarding-Lösung von Mindtree fällt die Überprüfung durch Dritte beim Onboarding einzelner Händler weg und Händler erhalten mehr Einblick in das Verfahren als jemals zuvor."

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Unternehmen dabei zur Seite steht, geschäftliche Agilität, Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu fördern. Mindtree, das nun zur Larsen & Toubro Group gehört, wurde 1999 unter dem Motto „Born digital" gegründet. Mehr als 350 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den mit Continuous Delivery verbundenen Effizienzen regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in weltweit 15 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 21.000 teamorientierten, engagierten „Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

