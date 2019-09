Mindtree Gaat SAP Ondersteuningsdiensten aan Atotech Leveren

LONDON en BANGALORE, India, 17 september 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, een wereldwijd technologiediensten en digitale transformatie bedrijf, kondigde vandaag aan dat het met Atotech een overeenkomst heeft getekend, een mondiale leider in oppervlaktebehandeling oplossingen voor functionele, decoratieve en elektronische toepassingen om hen te helpen met het beheren van hun SAP landschap. Als onderdeel van deze nieuwe overeenkomst, zal Mindtree de Application Managed Service leveren voor de wereldwijd ingezette SAP ERP en bedrijfsmagazijnsystemen van de Atotech Group.

Martin Wiedenmann, Hoofd van Global IT/CIO, Atotech zegt: "Wij zijn erg blij dat Mindtree ons heeft uitgekozen om ons te helpen onze SAP processen te verbeteren, aanvraagprocedures te veranderen, en meer wendbaarheid in onze activiteiten te brengen. Mindtree begrijpt de behoeftes van ons bedrijf, en wij kijken vooruit naar een constructieve relatie met hen."

"Mindtree hanteert de beste SAP methoden om kostenoptimalisatie en betere productiviteit te bereiken, gedreven door innoverende oplossingen, domeinkennis en sterk projectbeheer vermogen," zegt Guita Blake, Senior Vicepresident en Hoofd, Global Sales en Europa Geo, Mindtree. "Wij zijn tevreden met onze inzet tot verdere uitbreiding van onze aanwezigheid in de DACH regio en zijn verheugd met de kans om Atotech te helpen met het bereiken van hun doelen via SAP ondersteuning. Mindtree zal een agile benadering hanteren en Atotech de wendbaarheid bieden om succes te verzekeren."

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om concurrentievoordeel te bereiken. 'Born digital' in 1999, en inmiddels een Larsen & Turbo Group bedrijf, Mindtree past zijn diepgaande domeinkennis toe bij meer dan 350 geëngageerde opdrachten met bedrijven bedrijfsopdrachtgevers om silo's af te breken, digitale complexiteit te verwerken en te begrijpen en om nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het voor IT mogelijk om met de snelheid van business te veranderen, om door het inzetten van nieuwe technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery business innovatie te bevorderen. Wij zijn actief in 15 landen en worden constant beschouwd als een van de beste werkplekken, wat dagelijks bewezen wordt door onze cultuur van succes, belichaamd door bijna 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds."

Ontdek meer op www.mindtree.com of volg ons @Mindtree_Ltd

Alle namen van hier vermelde producten en bedrijven kunnen handelsmerken zijn van desbetreffende geregistreerde eigenaren.

Over Atotech

Atotech is een mondiale leider in oppervlaktebehandeling oplossingen. Via een uitgebreide systemen-en-oplossingen benadering, levert het bedrijf chemicaliën, apparatuur en diensten om verschillende sectoren te ondersteunen, waaronder consumentenelektronica, zoals mobiele apparaten en computers; wereldwijde automobielproductie; communicatie-infrastructuur; en vele andere industriële eindmarkten. De voortdurende inzet van Atotech voor onderzoek en ontwikkeling en de aanwezigheid van wereldwijde TechCenter maken het mogelijk om baanbrekende en duurzame producten te leveren, gecombineerd met een ongeëvenaarde klantenondersteuning op locatie, waardoor Atotech voor 8000 klanten wereldwijd een cruciale partner is.

Atotech is een team van 3800 experten in meer dan 40 landen met een jaarlijkse omzet van $1,2 miljard (2018). Atotech heeft in Europa, Amerika, en Azië productieactiviteiten, en zijn hoofdkantoor is gevestigd in Berlijn, Duitsland.

INDIA

Rahul Nag

Mindtree Ltd

+91-9958644228

Rahul.Nag@mindtree.com

EUROPA

Ollie Bennett / Zoya Mufti

Hotwire

+44(0)207-608-2500

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg

SOURCE Mindtree