Mindtree in ISG Provider Lens™ - Next-Gen ADM Services 2019 als Marktführer gelistet

- Unternehmen überzeugt bei Anwendungsentwicklung und -pflege, Agile-Entwicklung und kontinuierlichen Testverfahren

WARREN, New Jersey, und BANGALORE, Indien, 20. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, ein globaler Technologiedienstleister und Digitalisierungs-Experte, wurde von ISG für seine starke Leistungskompetenz bei der Anwendung von Automatisierung und agilen Methoden für einen effizienteren IT-Betrieb anerkannt. In seinem ISG Provider Lens Next-gen ADM Services Report 2019 wurde Mindtree von dem Forschungs- und Beratungsunternehmen in den folgenden Kategorien als globaler und US-Marktführer geführt: Next-Gen Application Development & Maintenance (ADM), Agile Development und Continuous Testing.

Nach Ansicht der Analysten von ISG differenziert sich Mindtree in den jeweiligen Kategorien wie folgt:

Next-Gen ADM: Plattformen wie Composable Automated Platform for Enterprises (CAPE), agile Realisierung bei der Entwicklung branchenspezifischer, cloudbasierter Geschäftsanwendungen und flexible Methoden zur Beschleunigung der kundenseitigen Transformation. Herausgestellt werden in dem Bericht auch Mindtrees digitaler Innovations-Hub Digital Pumpkin und seine Stärken bei KI-gestützte Modernisierungen.

Plattformen wie Composable Automated Platform for Enterprises (CAPE), agile Realisierung bei der Entwicklung branchenspezifischer, cloudbasierter Geschäftsanwendungen und flexible Methoden zur Beschleunigung der kundenseitigen Transformation. Herausgestellt werden in dem Bericht auch Mindtrees digitaler Innovations-Hub Digital Pumpkin und seine Stärken bei KI-gestützte Modernisierungen. Agile Development: Sein Agile-Modell, das die kulturelle Transformation in den Mittelpunkt stellt und auf den Grundwerten ‚Individuum, Gesellschaft und Umwelt' basiert, neben Innovation und ROI-fokussierten Global Agile Teams für Enterprise, Framework und lernfokussierte agile Realisierung.

Sein Agile-Modell, das die kulturelle Transformation in den Mittelpunkt stellt und auf den Grundwerten ‚Individuum, Gesellschaft und Umwelt' basiert, neben Innovation und ROI-fokussierten Global Agile Teams für Enterprise, Framework und lernfokussierte agile Realisierung. Continuous Testing: Mindtrees vorbildliche Testentwicklung, die eine große Anzahl von Anwendungsfällen abdeckt und hinter der in den verschiedensten Tools und proprietären Frameworks geschulte Ressourcen stehen. Das Unternehmen nutzt Machine Learning-Methoden, um vergangene Testläufe zu analysieren und die Zeit für die Durchführung des Testprogramms abzuschätzen. Gelobt wird auch Mindtrees Einsatz von Bots zur Prozessautomatisierung über alle Testphasen hinweg sowie sein Test Transformation Experience-Framework, das Unternehmenskunden dabei hilft, ihre Bereitschaft im Hinblick auf Testentwicklung und die DevOps-Toolchain zu bewerten.

Im ISG Provider Lens™ Next-Gen Application Development & Maintenance Services Report werden 29 IT-Dienstleister anhand verschiedener Standards in Zusammenhang mit ADM, agiler Entwicklung und kontinuierlichen Testverfahren bewertet. Dadurch sollen die Stärken, Schwächen, Unterscheidungsmerkmale gegenüber Mitbewerbern und einzigartigen Verkaufsargumente jedes Unternehmens identifiziert werden. Mindtree wird bereits im zweiten Jahr in Folge in dem Bericht als Marktführer gelistet.

„Anwendungsentwicklung und -pflege, agile Entwicklung und kontinuierliche Testverfahren sind allesamt darauf ausgelegt, dass Organisationen ihren IT-Betrieb effizienter strukturieren und so Geschäftsprobleme aus dem Weg räumen können", sagte Manas Chakraborty, Global Head of Enterprise Service Lines bei Mindtree. „Wir haben massiv in diese Bereiche investiert – von der Implementierung von Automatisierungslösungen über die Verschlankung von Betriebsabläufen und die Entsendung erfahrener Mindtree Minds zu agilen Transformationsprojekten bis hin zur Weiterqualifizierung von Mitarbeitern in Zusammenhang mit Konzepten und Tools für kontinuierliche Testverfahren. Diese Anerkennung von ISG ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir in die richtigen Tools, Frameworks und Best Practices investiert haben."

Den vollständigen Bericht finden Sie hier: https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/mindtree-named-global-leader-isg-provider-lenstm-report-next-gen-application-development

Informationen zu ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor. Mehr als 700 Kunden, darunter mehr als 70 der globalen Top-100-Unternehmen, schätzen ISG als zuverlässigen Geschäftspartner. Das Unternehmen sieht sich in der Pflicht, der Wirtschaft, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistern und Technologieanbietern dabei zu helfen, operative Spitzenleistung und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Leistungsspektrum deckt folgende Bereiche ab: digitale Transformation (einschließlich Automatisierung), Cloud und Datenanalyse, Beratung bei Beschaffungsfragen, Managed Services in den Bereichen Governance und Risiko, Netzbetreiberdienste, Erarbeitung von Strategien und Abläufen, Änderungsmanagement, Marktforschung sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford (Connecticut, USA). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 digital versierte Experten und ist in über 20 Ländern tätig. Das weltweit aufgestellte Team ist bekannt für seine innovativen Denkansätze, seinen Markteinfluss, sein fundiertes Branchen- und Technologiewissen sowie sein erstklassiges Leistungsspektrum bei Forschung und Analyse auf Grundlage der branchenweit umfassendsten Marktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Mindtree, jetzt eine Konzerngesellschaft von Larsen & Toubro, wurde 1999 unter dem Motto „Born digital" gegründet. Mehr als 350 Geschäftskunden verlassen sich auf die fundierte Fachkenntnis des Unternehmens, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 18 Ländern und über 40 Niederlassungen rund um den Globus werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 21.000 teamorientierten, engagierten „Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind u. U. Marken ihrer eingetragenen Inhaber.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

INDIEN

Swetha Ganesan

Mindtree Ltd

+91-9789061981

Swetha.Ganesan@mindtree.com

USA

Erik Arvidson

Matter

+1-978-518-4542

mindtree@matternow.com

EUROPA

Edward Stevenson

Hotwire

+44-783-459-7877

Edward.Stevenson@hotwireglobal.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg

SOURCE Mindtree