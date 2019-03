Mindtree inaugure son centre de réimagination dans la Silicon Valley pour aider les clients à voir au-delà du numérique

Les clients mondiaux pourront avoir accès à l'écosystème académique et de start-up de la Silicon Vally ainsi qu'aux centres d'innovation de grands partenaires technologiques

BANGALORE, Inde et ALVISO, Californie, 15 mars 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree a inauguré son nouveau centre de réimagination de la Silicon Valley dans le but de collaborer avec les meilleurs éléments de l'écosystème de la vallée - notamment ses start-up florissantes, ses institutions académiques de haut niveau mondial et ses centres d'innovation de grands partenaires technologiques - pour le bénéfice de ses clients dans le monde. Le centre est conçu pour aider les clients de Mindtree à se projeter au-delà de la génération actuelle de technologies numériques afin de réimaginer fondamentalement leurs modèles d'activités, leurs processus, leurs offres et leurs expériences avec une attention portée sur les technologies d'intelligence artificielle (IA) modernes. Il accueillera le conseil d'administration, les équipes de direction et d'exploitation pour lancer des initiatives de réimagination de l'entreprise ayant une grande portée. Le centre sera également la plateforme pour l'activité high-tech et média de Mindtree qui aidera certaines des sociétés pionnières dans l'adoption de technologies allant au-delà du numérique.

De nombreuses entreprises ayant lancé des initiatives réussies de transformation numérique se demandent ce qui vient après. Des avancées en technologies modernes d'IA ont permis l'apparition d'une opportunité passionnante de transformer les processus d'entreprise, en libérant le talent humain pour des tâches plus créatives afin de dépasser la numérisation. Les systèmes centraux de nombreuses entreprises datent de plusieurs décennies et ont été améliorés par des techniques numériques comme le développement d'API pour supporter les initiatives de transformation numérique. Cependant, les entreprises ont un besoin urgent de reconstruire les systèmes centraux d'entreprise avec des micro-services et des architectures dépendant moins de serveurs où la sécurité et l'IA sont intégrées dans le tissu de ces systèmes. De plus, l'association de l'Internet des objets (IdO) et de l'IA moderne crée l'opportunité pour de nombreuses entreprises industrielles de refonder leurs modèles d'activité ainsi que leurs produits et processus. Les entreprises ont besoin du soutien des meilleurs talents et du meilleur écosystème technologique mondial pour mener ces initiatives de réimagination.

« Mindtree est née numérique et c'est un leader établi dans l'espace numérique, » a déclaré Rostow Ravanan, PDG de Mindtree. « Nous sommes proactifs dans la recherche de ce qui vient après la numérisation et en aidant à contextualiser cela pour le bénéfice de nos clients dans le monde. Nous avons l'avantage unique de servir certains des fournisseurs de technologie les plus avancées au monde et nous travaillons de manière collaborative avec de nouvelles start-up émergentes ainsi que des institutions académiques leaders au monde qui font des recherches de pointe dans ces domaines. Nous espérons que notre centre de réimagination de la Silicon Valley sera à l'avant-garde de la nouvelle vague de réimagination qui vient après la numérisation en tirant partie de ces avantages. »

« Nos clients mondiaux dans de nombreux secteurs se demandent ce que ferait une start-up de la Silicon Valley si elle entrait dans notre secteur aujourd'hui, » a expliqué le Dr Satya Ramaswamy, vice-président principal pour l'activité de réimagination d'entreprise de Mindtree. « Après avoir réussi plusieurs initiatives de transformation numérique, ils voient d'autres opportunités pour un avantage compétitif qu'offrent l'IA, la chaîne de blocs, l'IdO, l'informatique quantique et d'autres technologies émergentes et ils ne veulent pas rester à la traîne. Notre nouveau centre de réimagination de Silicon Valley a créé un espace passionnant pour que nos clients mondiaux travaillent à proximité de ce qui se fait de mieux dans l'écosystème de la Silicon Valley, afin de les aider à relier les points et à concrétiser cette vision. »

Mindtree a établi des partenariats avec un réseau croissant de start-up de la Silicon Valley. De plus, Mindtree a créé en juillet 2018 une chaire subventionnée de chercheur boursier en intelligence artificielle à l'école d'ingénieurs de l'université Stanford. Le poste est conçu pour accélérer encore davantage le développement de l'IA afin de résoudre des problèmes complexes. Le nouveau centre permettra d'associer ces avancées avec des connaissances de classe mondiale dans le domaine de l'entreprise, de la technologie, de la créativité et des connaissances contextuelles des entreprises et systèmes des clients pour mener des initiatives de réimagination dans une approche de conseil.

L'évènement d'inauguration du 13 mars de Mindtree a compté la présence d'invités notables comme Fred Haise, astronaute de la mission Apollo 13, la professeure Jennifer Widom, doyenne de l'école d'ingénieurs de l'université Stanford, l'ambassadeur Sanjay Panda, consul général d'Inde, ainsi que des élus du congrès des États-Unis et de l'État de Californie et des dirigeants de Mindtree et de ses clients et partenaires.

Mindtree (NSE: MINDTREE) est une société mondiale spécialisée en conseils et services technologiques, qui aide ses clients de 17 pays à gagner en agilité, en avantage concurrentiel et en croissance. Nous exploitons la puissance de la livraison continue, notre expertise numérique, notre connaissance du secteur et notre recherche dans les technologies émergentes pour améliorer l'efficacité et permettre l'innovation commerciale de plus de 340 clients. Mindtree est sans cesse considérée comme l'un des meilleurs environnements de travail, caractérisé par sa culture d'excellence, d'innovation et de co-création qui s'appuie sur des « esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués incarnant sa culture gagnante. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.mindtree.com ou suivez-nous @Mindtree_Ltd



