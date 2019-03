Mindtree Inaugureert Silicon Valley Reimagination Center om Klanten te Helpen Voorbij het Digitale te Kijken

Klanten zullen wereldwijd toegang krijgen tot het ecosysteem van startups en de academische wereld van de Silicon Valley, en tot de innovatiecentra van grote technologische partners

BANGALORE, India en ALVISO, Californië, 15 maart 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree heeft zijn nieuwe Silicon Valley Reimagination Center ingehuldigd met als doel de samenwerking met het beste uit het ecosysteem van de Valley, waaronder bloeiende startups, wereld-leidende academische instituties en innovatiecentra van grote technologische partners, ten gunste van zijn klanten wereldwijd. Het centrum is ontworpen om de klanten van Mindtree te helpen om voorbij de huidige generatie van digitale technologieën te kijken om fundamenteel hun businessmodellen, processen, aanbiedingen en ervaringen opnieuw te bedenken met een nadruk op moderne kunstmatige intelligentie (AI) technologieën. Het zal de raad van bestuur, CxOs en operationele teams herbergen om hoog impactvolle business opnieuw uitgedachte initiatieven een impuls te geven. Het centrum zal ook een hub zijn voor de high-tech en mediaonderneming van Mindtree, die sommige van de baanbrekende bedrijven dient in het toepassen van nieuwe technologieën, het digitale voorbij.

Veel ondernemingen hebben succesvolle digitale transformatie initiatieven genomen en vragen zich af wat er verder komt. Vooruitgangen in moderne AI technologie hebben een stimulerende opportuniteit gecreëerd om businessprocessen te hervormen, waardoor menselijk talent wordt bevrijd voor meer creatieve doelen door voorbij het alles-digitaal te treden. De kernsystemen van veel bedrijven zijn tientallen jaren oud en zijn verbeterd door digitale technieken zoals API-fixatie om digitale transformatie initiatieven te ondersteunen. Het herbouwen van de kernsystemen van het bedrijf met behulp van micro-diensten en architecturen zonder servers waar AI en veiligheid in de kern van het systeem verweven zijn, is echter voor veel bedrijven een noodzaak. Verder maakt de combinatie van het Internet of Things (IoT) en van moderne AI het mogelijk om een opportuniteit te creëren voor vele industriële bedrijven om hun businessmodellen, processen en producten om te denken. Bedrijven hebben de steun van de beste technologie-ecosysteem en talent in de wereld nodig om deze initiatieven opnieuw uit te denken.

"Mindtree is digitaal geboren en is een gevestigde leider in de digitale ruimte," zegt Rostow Ravanan, CEO en Algemeen Directeur van Mindtree. "Wij zijn proactief omdat wij kijken naar wat voorbij het digitale tevoorschijn komt en helpen het te contextualiseren ten gunste van onze klanten wereldwijd. Wij hebben een uniek voordeel in het feit dat wij sommige van de grootste technologie leveranciers in de wereld dienen en samenwerkend aan de slag gaan met opkomende startups, maar ook met wereldwijd toonaangevende academische instituties die op dit gebied baanbrekend onderzoek leiden. Wij verwachten dat onze Silicon Valley Reimagination Center één van de voorgangers van de volgende vernieuwende golf zal zijn die zich voorbij het digitale zal bevinden door deze voordelen in te zetten."

"Onze klanten in vele industrieën wereldwijd stellen zichzelf de vraag: 'Wat zou een Silicon Valley startup-onderneming doen als zij vandaag onze industrie instapten,'" zegt Dhr. Satya Ramaswamy, Executive Vice President voor de Reimagination onderneming van Mindtree. "Doordat zij al meerdere digitale transformatie-projecten hebben afgerond, zien zij verdere opportuniteiten als een competitief voordeel dat AI, blockchain, IoT, kwantum-computing en andere opkomende technologieën bieden, en zij willen niet achterlopen. Onze nieuwe Silicon Valley Reimagination Center heeft een stimulerende ruimte gecreëerd waar onze klanten wereldwijd nauw kunnen samenwerken met het beste uit het ecosysteem van de Silicon Valley, om ze te helpen de juiste verbindingen te maken om deze visie te realiseren."

Mindtree heeft samenwerkingen met een groeiend netwerk van Silicon Valley startups op gang gezet. Bovendien heeft Mindtree in juli 2018 een bijzondere faculteitsonderzoekerspositi e in kunstmatige intelligentie gecreëerd op de School of Engineering van de Stanford University. De positie is erop gericht om de verdere de ontwikkeling van AI te versnellen om ingewikkelde problemen op te lossen. Engagementen in het nieuwe centrum zal deze met wereldklasse business-sector inzicht, technologie, creativiteit en contextuele kennis van de ondernemingen en systemen van de klanten combineren om reimagination initiatieven te stimuleren met een leiderschap gebaseerd op raadplegend-gerichte aanpak.

Tijdens de inauguratie door Mindtree waren er meerdere opmerkelijke deelnemers aanwezig, waaronder de astronaut van Apollo 13, Fred Haise, Prof. Jennifer Widom, Decaan op de School of Engineering in Stanford; Ambassadeur Sanjay Panda, Consul General van India: en vertegenwoordigers van gekozen ambtenaren van het Amerikaanse Congres en van de Californische legislatuur, en leiders van de klanten en partners van Mindtree.

Over Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] is een wereldwijde IT-, advies en dienstenbedrijf dat in 17 landen klanten helpt om bedrijfsflexibiliteit, concurrentievoordeel en groei te bereiken. Wij bevorderen de kracht van Continuous Delivery, onze digitale expertise, industriekennis en onderzoek in opkomende technologieën om efficiëntie te stimuleren en bedrijfsinnovatie mogelijk te maken voor meer dan 340 klanten. Mindtree wordt consistent bekeken als één van de beste werkgevers. Dat is een weerspiegeling van onze ondernemende, samenwerkende en toegewijde 'Mindtree Minds' die de cultuur van succes belichamen die ons engagement voor excellentie, innovatie en co-creatie definieert. Bezoek voor meer informatie www.mindtree.com of volg ons @Mindtree_Ltd

Alle namen van hier vermelde producten en bedrijven mogen handelsmerken zijn van desbetreffende geregistreerde eigenaren.

Neem voor meer informatie contact op:

INDIA

Rahul Nag

Mindtree Ltd

+91-9958644228

Rahul.Nag@mindtree.com



VERENIGDE STATEN

Erik Arvidson

Matter Communications

+1-978-518-4542

earvidson@matternow.com



EUROPA

Susie Wyeth

Hotwire

+44(0)207-608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg

SOURCE Mindtree