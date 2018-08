Mindtree : l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour aider les banques à réduire les risques et à améliorer la conformité

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, August 8, 2018 /PRNewswire/ --

Les offres de service tirent parti de la plateforme d'apprentissage automatique Tookitaki pour permettre aux banques d'automatiser la lutte contre le blanchiment d'argent et la gestion du rapprochement bancaire

Mindtree, entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique qui accompagne ses clients pour qu'ils atteignent plus rapidement leurs objectifs opérationnels, utilise la technologie de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour aider les banques du monde entier à améliorer leur capacité à détecter les infractions financières et leur gestion du rapprochement bancaire. Ces offres de service sont rendues possibles grâce à un partenariat avec la plateforme d'apprentissage automatique de Tookitaki.

Les banques et autres institutions financières sont aujourd'hui confrontées à un double défi : des infractions financières de plus en plus sophistiquées dans le monde entier et des réglementations de plus en plus complexes, exigeant des normes d'exploitation et d'information rigoureuses. Les efforts continus mis en place pour détecter manuellement le blanchiment d'argent, la gestion des fausses alertes et les processus fragmentés de rapprochement sont longs et coûteux. Ces institutions ont un besoin urgent d'automatiser nombre de ces processus pour réduire les erreurs et leur temps de réponses face aux incidents.

Pour relever ces défis, Mindtree et Tookitaki proposent désormais les services suivants :

Smart Alert Management (gestion intelligente des alertes) : un modèle totalement automatisé à adaptation dynamique, basé sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, permettant de détecter des cas suspects avec davantage de précision. Il réduit le nombre de fausses alertes, augmente le nombre d'alertes positives réelles (cas suspects ratés par les systèmes de réglementation/actuels), diminue les coûts et améliore la productivité des analystes. Les banques peuvent optimiser le processus de lutte contre le blanchiment d'argent au moyen de l'apprentissage automatique.

Smart Reconciliation Management (gestion intelligente du rapprochement) : une approche automatisée complète de la gestion du rapprochement bancaire pour les différentes fonctions au sein de l'entreprise. Au moyen de l'apprentissage automatique et d'analyses, elle permet d'augmenter les taux de rapprochement, de résoudre les exceptions, de recommander des montants d'ajustement et de générer une piste d'audit pour une compréhension approfondie des affaires. D'opération subjective et source d'erreurs, le rapprochement devient objectif et plus précis. Les banques peuvent ainsi gérer automatiquement les exceptions et corriger les systèmes source tout en préservant leur conformité.

« Aujourd'hui, les banques ont impérativement besoin d'automatiser nombre des tâches fastidieuses et sources d'erreurs qu'elles effectuent traditionnellement à la main », a déclaré Kamran Ozair, vice-président exécutif et responsable Banque, Services financiers et Assurances chez Mindtree. « Ce partenariat combine les capacités de modélisation prédictive de Tookitaki et la grande expertise de Mindtree s'agissant d'aider les entreprises clientes, dont les banques, à profiter de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour gérer leur entreprise avec davantage d'efficacité. »

« Le développement rapide de l'intelligence artificielle et des technologies robotiques s'est traduit par l'adoption en masse des technologies automatisées dans tous les secteurs », explique Abhishek Chatterjee, fondateur et PDG de Tookitaki. « Pour les banques notamment, qui doivent respecter des réglementations rigoureuses et ont peu de marge d'erreur, l'automatisation signifie qualité, productivité et rentabilité. Notre partenariat avec Mindtree a permis à nos clients du secteur des services financiers d'introduire plus facilement et de manière plus efficiente les fonctionnalités de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans le monde délicat de la conformité aux règlements. »

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une entreprise de services et de conseils en technologie qui aide des entreprises parmi les 2000 plus grandes sociétés mondiales à associer adaptabilité et flexibilité pour être plus compétitives. Plus de 340 entreprises clientes compte sur les vastes connaissances techniques de notre société, « née au format numérique » en 1999, pour abattre les obstacles, comprendre la complexité numérique et introduire de nouvelles initiatives plus rapidement sur le marché. Grâce à nous, l'informatique avance à la même vitesse que l'entreprise et nous tirons profit des technologies émergentes et des rendements de la livraison continue pour stimuler l'innovation au sein des entreprises. Opérant dans 17 pays, nous sommes invariablement considérés comme l'un des meilleurs employeurs, ce que reflète chaque jour notre culture gagnante partagée par nos 19 000 collaborateurs dotés de l'« esprit d'entreprise Mindtree » et d'une même volonté de coopération. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur http://www.mindtree.com ou suivez-nous sur @Mindtree_Ltd.

Tous les noms de produits et d'entreprises cités ici peuvent être des noms déposés par leurs propriétaires.

