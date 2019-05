Mindtree lance QuikDeploy pour accélérer les processus de transition vers SAP S/4HANA

L'offre qui s'appuie sur Microsoft Azure utilise des modèles prédéfinis pour garantir le déploiement des bonnes pratiques à l'aide de SAP Solution Manager

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 8 mai 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, une entreprise mondiale spécialisée en services technologiques et transformation numérique, a annoncé aujourd'hui la commercialisation de QuikDeploy, une approche qui s'appuie sur l'IP pour aider ses clients à maximiser leur utilisation de SAP Solution Manager. Cet accélérateur industriel flexible est conçu sur mesure pour permettre un déploiement rapide de SAP S/4HANA® dans le cloud de Microsoft Azure.

SAP Solution Manager est une plate-forme de gestion de premier plan qui permet d'exploiter au mieux les déploiements de SAP S/4HANA et qui fait partie des engagements de SAP à l'égard du support. De nombreuses entreprises éprouvent des difficultés à tirer pleinement parti des fonctionnalités de SAP Solution Manager, principalement parce qu'elles manquent des compétences et de l'expertise requises. Elles ne peuvent donc pas accélérer leurs implémentations de SAP S/4HANA et mettent du temps à bénéficier des outils fournis par SAP.

Mindtree lance QuikDeploy pour garantir aux entreprises de démarrer à la fois leur expérience avec SAP S/4HANA et leur cheminement dans le cloud à l'aide de la plate-forme Azure. Jouant le rôle d'une console de commandement centralisé dans l'environnement SAP d'une entreprise, QuikDeploy simplifie et accélère le déploiement de SAP Solution Manager. La solution menée par Azure est basée sur un modèle d'exécution flexible, ce qui réduit le temps, les efforts et les coûts nécessaires pour gérer et exploiter efficacement les applications SAP. Mindtree fera la démonstration des capacités de QuikDeploy à l'occasion du SAPPHIRE NOW 2019 et lors la conférence annuelle de l'ASUG (groupe des utilisateurs américains de SAP), du 7 au 9 mai 2019, à Orlando, en Floride.

« Les changements considérables qui s'opèrent dans les attentes des clients poussent les entreprises à s'associer à une équipe d'experts à même de réduire les risques et d'apporter de la valeur ajoutée grâce à un soutien constant de grande qualité. Cela permet une transformation numérique rapide et des améliorations pensées pour le client », a déclaré Arun Rangaraju, responsable SAP mondial chez Mindtree. « QuikDeploy est notre dernier accélérateur qui souligne notre engagement à aider nos clients à fonctionner comme une entreprise intelligente et tournée vers les données. Notre solide partenariat avec Microsoft, notre longue histoire avec Azure et notre expertise avec SAP nous préparent très bien pour aider nos clients à entreprendre dynamiquement leur parcours avec S/4HANA. »

Le développement et l'adaptation d'une nouvelle infrastructure SAP comporte de nombreuses facettes et, s'ils ne sont pas effectués correctement, ils peuvent entraîner des charges administratives plus lourdes et des travaux de maintenance chronophages. QuikDeploy simplifie la complexité de l'environnement SAP d'un client. L'accélérateur utilise un ensemble d'algorithmes pour surveiller et dresser le profil des systèmes hors production du client, ce qui lui donne une compréhension plus approfondie des problèmes du panorama informatique susceptibles d'avoir une incidence sur la capacité de l'entreprise à respecter ses futures obligations. Les modèles de surveillance peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des clients, grâce à la flexibilité générale de Microsoft Azure.

Sur le stand 1620, Mindtree présentera son portefeuille complet d'accélérateurs qui améliorent le noyau numérique, augmentent le retour sur investissement et réduisent le temps d'implémentation jusqu'à 35 %. Les participants pourront en savoir plus sur la gamme complète des offres de services de Mindtree qui aident certaines des plus grandes entreprises au monde à optimiser leur processus de transition vers une entreprise axée sur les données, automatisée et intelligente, notamment :

Un soutien automatisé et intelligent - Mindtree permet de réduire les coûts, d'innover rapidement, d'améliorer la relation entre développement et exploitation, et d'automatiser les tâches en temps réel grâce aux offres de services gérés alimentés par l'intelligence artificielle et les robots conversationnels.

Une prestation alimentée par l'IA - Mindtree réduit considérablement les risques liés au processus de modernisation d'une entreprise et offre une gestion de projet en temps réel avec la prestation alimentée par l'IA de Mindtree. « REBot » est le noyau de la prestation alimentée par l'IA à la pointe du secteur. Il s'appuie sur les technologies d'intelligence artificielle conversationnelle de SAP et Solution Manager de SAP.

Par ailleurs, des dirigeants de la pratique SAP, récompensée par des prix, de Mindtree animeront six séances d'information de type TED pendant l'évènement. Il s'agit de :

Brenton O'Callaghan , responsable mondial de l'innovation SAP chez Mindtree : « Fournir dans les délais fixés et en intégralité - Dites-vous au revoir à 3% de votre chiffre d'affaires inutilement ? »

, responsable mondial de l'innovation SAP chez Mindtree : « Fournir dans les délais fixés et en intégralité - Dites-vous au revoir à 3% de votre chiffre d'affaires inutilement ? » Chris Kernaghan , responsable mondial des bases de données et de la technologie chez Mindtree : « Exploration de trois endroits pour doter d'innovation votre exploitation de SAP aujourd'hui »

, responsable mondial des bases de données et de la technologie chez Mindtree : « Exploration de trois endroits pour doter d'innovation votre exploitation de SAP aujourd'hui » Sue Kirby , responsable mondiale de l'analyse et de l'EPM (gestion des performances d'entreprise) chez Mindtree : « Comment utiliser l'analyse avancée et les offres prédictives pour augmenter le chiffre d'affaires ? »

, responsable mondiale de l'analyse et de l'EPM (gestion des performances d'entreprise) chez Mindtree : « Comment utiliser l'analyse avancée et les offres prédictives pour augmenter le chiffre d'affaires ? » Michael Broberg , responsable mondial de SAP S/4HANA chez Mindtree : « Discutons des stratégies communes d'implémentation de CFIN et de S/4HANA »

, responsable mondial de SAP S/4HANA chez Mindtree : « Discutons des stratégies communes d'implémentation de CFIN et de S/4HANA » Alan Kryszewski , directeur du centre d'excellence de l'EPM de SAP chez Mindtree : « Construire la bonne structure de centre d'excellence interne pour devenir une entreprise intelligente »

, directeur du centre d'excellence de l'EPM de SAP chez Mindtree : « Construire la bonne structure de centre d'excellence interne pour devenir une entreprise intelligente » Shivkumar S, responsable mondial des services gérés SAP chez Mindtree : « Exploration de notre plate-forme de services de gestion des applications (AMS) SAP de dernière génération pour améliorer l'efficacité de l'organisation de votre soutien »

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une entreprise mondiale spécialisée en conseils et services informatiques qui aide ses clients dans 17 pays à gagner en agilité commerciale, en avantages concurrentiels et en croissance. Nous tirons parti de la puissance de la livraison continue (Continuous Delivery), de notre expertise numérique, de notre connaissance du secteur et de la recherche sur les technologies émergentes pour accroître l'efficacité et favoriser l'innovation commerciale de nos quelque 349 clients.

Mindtree est sans cesse considérée comme l'un des meilleurs environnements de travail. Cela témoigne de notre esprit d'entreprise et des « esprits Mindtree » pleins d'initiative, collaboratifs et passionnés qui incarnent la culture gagnante placée au cœur de notre engagement à l'égard de l'excellence, de l'innovation et de la création conjointe.

