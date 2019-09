Mindtree lance une solution d'intégration de commerçants basée sur la blockchain destinée aux banques

La plateforme fait appel à la technologie Hyperledger pour créer une expérience d'intégration transparente et sécurisée

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 19 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, une société internationale de services technologiques et de transformation numérique, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution d'intégration de commerçants Merchant On-Boarding destinée aux banques acquéreuses et aux fournisseurs de services de paiement. Elle fait appel à la technologie Hyperledger dont la structure est basée sur la blockchain et permet aux institutions financières qui facilitent les paiements par carte de crédit ou de débit d'intégrer plus rapidement, de manière transparente et sécurisée des commerçants en tant que clients. Mindtree lancera sa solution Merchant On-Boarding au salon PayThink 2019 qui se tiendra du 18 au 21 septembre 2019 à Los Angeles, en Californie.

Les banques acquéreuses et les prestataires de services de paiement doivent rapidement intégrer de nouveaux commerçants en tant que clients afin d'augmenter le volume des transactions traitées et de développer leurs activités. Cependant, l'intégration de commerçants douteux qui autorisent des transactions frauduleuses donne lieu à des poursuites et à des pertes qui ont une incidence sur les résultats. Ces institutions ont un besoin urgent de technologies capables d'atténuer les risques et de les aider à se conformer aux réglementations telles que la lutte contre le blanchiment d'argent, la connaissance de son client (Know Your Customer) et la connaissance du client de son client (Know Your Customer's Customer).

L'intégration des commerçants est un processus complexe et sujet aux risques, ce qui implique des contrôles de diligence raisonnable et la vérification par une tierce partie afin de s'assurer que les commerçants ne sont pas impliqués dans des activités frauduleuses. La solution de Mindtree est conçue afin de simplifier et rationaliser ce processus à l'aide de la technologie de la blockchain. Le processus automatisé permet également de réduire les coûts opérationnels et d'améliorer le contrôle de la qualité grâce aux meilleures pratiques mondiales normalisées.

La solution Merchant On-Boarding de Mindtree est basée sur une structure de type Hyperledger. Il s'agit d'un cadre de gestion distribuée de grand livre favorisant la communication entre les membres et destiné à tous les commerçants. Il garantit un partage sécurisé et privé de l'approbation des documents et des informations entre tous les intervenants dépendants. La blockchain offre des fonctionnalités permettant aux transactions d'être authentifiées et autorisées, de manière sécurisée et transparente. Cela garantit que les données sont transmises au sein d'un réseau sécurisé et accélère le partage des informations entre toutes les parties, assurant ainsi la protection des données.

« Les institutions financières qui traitent les transactions de commerçants doivent trouver un équilibre entre l'augmentation de leur clientèle et la prévention des transactions frauduleuses. », a déclaré Manas Chakraborty, responsable mondial des services bancaires, des services financiers et des assurances chez Mindtree, « Les banques acquéreuses et les commerçants sont frustrés par le processus d'intégration et demandent plus de transparence, plus de rapidité, moins de perte de temps et moins d'efforts. La blockchain offre une opportunité de simplification relativement excitante. La solution Merchant On-Boarding de Mindtree élimine le besoin de vérification par une entité tierce à chaque intégration d'un nouveau commerçant et permet aux commerçants de comprendre le processus mieux que jamais auparavant. »

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques qui aide les entreprises à allier évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999, fondamentalement numérique et aujourd'hui société du groupe Larsen & Toubro, Mindtree applique sa connaissance approfondie du domaine à ses engagements envers plus de 350 entreprises clientes pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité du numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans plus de 15 pays dans le monde, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur 21 000 « esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués.

Tous les noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires enregistrés.

