Mindtree maakt FY21 tweede kwartaalresultaten bekend

- Brede inkomstengroei 3,1% q-o-q in USD-begrippen

- EBITDA-marge op 19,6% en PAT-marge op 3,2%

BANGALORE, India en WARREN, N.J., VS, 19 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , een bedrijf voor wereldwijde technologische diensten en digitale transformatie dat zijn klanten begeleidt bij het bereiken van snellere zakelijke resultaten, maakte vandaag zijn concernresultaten over het tweede kwartaal eindigend op 30 september 2020 bekend, zoals goedgekeurd door zijn Raad van Bestuur.

"Ik ben blij met en bemoedigd aangaande onze prestaties bij de presentatie van een brede groei met inkomsten van $ 261 miljoen en een EBITDA van 19,6% over het kwartaal. We waarderen het vertrouwen van onze cliënten en danken onze medewerkers voor hun niet aflatende toewijding en samenwerkende geest tijdens deze ongekende tijden. Onze benadering van Redefining Possibilities, mogelijkheden opnieuw definiëren, in het nieuwe normaal voor zaken doen, heeft ons in staat gesteld uitgebalanceerde prestaties te leveren in H1. Dit heeft ons geholpen het vertrouwen in onze strategie te versterken om te bouwen op bestaande kracht en winstgevende groei voort te stuwen door de zakelijke transformatiepartner voor onze cliënten te zijn, toekomstig talent te ontwikkelen, en waarde te leveren voor al onze stakeholders", aldus Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer en Managing Director van Mindtree.

Belangrijkste financiële hoogtepunten:

Kwartaal eindigend 30 september 2020

In USD:

Inkomsten ad $ 261 miljoen (groei van 3,1% q-o-q / daling van 3,7% y-o-y)

miljoen (groei van 3,1% q-o-q / daling van 3,7% y-o-y) Netto winst ad $ 34,3 miljoen (groei van 21,5% q-o-q / 79,2% y-o-y)In INR:

miljoen (groei van 21,5% q-o-q / 79,2% y-o-y)In INR: Inkomsten ad ₹19.260 miljoen (groei van 0,9% q-o-q / 0,6% y-o-y)



Netto winst ad ₹2.537 miljoen (groei van 19,1% q-o-q / 87,9% y-o-y)

Andere hoogtepunten:

Cliënten:

283 actieve cliënten per 30 september 2020



8 nieuwe cliënten toegevoegd tijdens het kwartaal



$ 10 miljoen cliënten groei met 1, totaal 24

miljoen cliënten groei met 1, totaal 24 Mensen:

21.827 Mindtree Minds per 30 september 2020



Lopende 12-maandelijkse afvloeiing bedraagt 13,8%

Q2-deal winst van toonaangevende wereldwijde cliënten:

Voor een wereldwijde CPG-cliënt is Mindtree uitgekozen als strategische partner voor digitale transformatie. Mindtree zal beheerde diensten leveren om digitale platforms te onderhouden, digitale activa aan te maken en inzichten te leveren voor real-time analytische gegevens voor tijdig beslissende procedures



Mindtree heeft zijn betrokkenheid bij een toonaangevende nationale bank in de VS uitgebreid om haar partner te zijn voor wat betreft strategische applicatie-beheerde diensten om haar processen te stroomlijnen, technologie-toepassingen te beheren en te optimaliseren en haar bedrijfstransformatie-reis te versnellen



Mindtree heeft een meerjaren-contract verworven bij een Zweeds bedrijf voor medische oplossingen om SAP-applicatie ondersteuning te leveren en migreert de SAP op locatie van de klant naar Microsoft Azure om een platform-geleid DevSecOps besturingsmodel mogelijk te maken



Voor een toonaangevende VK detailhandel in consumentenelektronica gaat Mindtree de End User-diensten leveren door het gebruik van Voice Bots, Augmented Reality-, Virtual Reality- (AR-/VR-)mogelijkheden om winkels en medewerkers op afstand te ondersteunen

Erkenning:

Mindtree is erkend als een Expert Managed Service Provider voor Microsoft Azure hetgeen de expertise van Mindtree op het gebied van cloud-diensten aanduidt



Een digitale case study door Mindtree is uitgekozen als een van de top-25 case studies in 'ISG Digital Case Study Book-2020' voor een toonaangevende online supermarkt omtrent "Delivering on the Promise of Data"



Mindtree is erkend als leider op het gebied van Managed Services Archetype in het ISG Provider Lens Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & Solutions 2020 rapport



Mindtree is erkend als leider in het VK & de VS voor het SAP S/4HANA System Transformation, Managed Application Services voor SAP ERP en het SAP Leonardo Services in ISG Provider Lens SAP HANA en het Leonardo Ecosystem Partners (Mid-Market) 2020 rapport

Mededelingen

De Raad van Bestuur heeft tijdens zijn vergadering gehouden op 15 oktober 2020 een tussentijds dividend van 75% bekend gemaakt (₹ 7,5 per gewoon aandeel met par waarde ₹ 10 ieder)

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd bedrijf voor technologische advisering en diensten dat bedrijven helpt schaal met flexibiliteit te verenigen om concurrerend voordeel te behalen. "Digitaal geboren" in 1999 en nu een Larsen & Toubro Group bedrijf past Mindtree zijn diepgaande domeinkennis toe op 280+ bedrijf-cliënt verhoudingen om silo's af te breken, digitale complexiteit voor zich te laten spreken en nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het mogelijk dat IT volgens de snelheid van het bedrijf beweegt, waarbij we opkomende technologieën en de efficiency van continue levering om bedrijfsinnovatie te bespoedigen meenemen. Werkzaam in meer dan 15 landen over de hele wereld worden wij voortdurend beschouwd als een van de beste plekken om te werken, dagelijks vormgegeven door onze winnende bedrijfscultuur samengesteld uit meer dan 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds".

Om meer over ons te weten te komen bezoekt u www.mindtree.com of volt u ons via @Mindtree_Ltd

Veilige haven

Bepaalde verklaringen in deze publicatie met betrekking tot onze toekomstige groeivooruitzichten zijn voorspellende verklaringen, die een aantal risico's met zich meebrengen die ervoor kunnen zorgen dat onze daadwerkelijke resultaten materieel kunnen verschillen van die gedaan in dergelijke voorspellende verklaringen. De omstandigheden veroorzaakt door de COVID-19 pandemie kunnen uitgaven van klanttechnologie verlagen, hetgeen de vraag naar onze diensten vermindert, verwachte beslissingen omtrent klantaankopen vertraagt, en onze mogelijkheid om on-site adviesdiensten te leveren beïnvloedt; dit alles kan onze toekomstige inkomsten, winstmarge en algehele financiële prestaties negatief beïnvloeden. Onze werkzaamheden kunnen ook negatief worden beïnvloed door een scala aan externe factoren in relatie tot de COVID-19 pandemie die wij niet onder controle hebben. Wij zijn niet vans zins om enige voorspellende verklaring bij te stellen die van tijd tot tijd door of namens ons kan worden afgegeven.

