Mindtree Marktleider Genoemd in ISG Provider Lens™ - Next-Gen ADM Services 2019

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 20 december 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, wereldwijde leverancier van technologiediensten en digitale transformatie, biedt sterk potentieel voor de toepassing van automatisering en agile methodieken om IT gestroomlijnder en efficiënter te laten werken, aldus ISG. Het technologisch onderzoeks- en adviesbureau erkent Mindtree zowel wereldwijd als binnen de VS als op het een leider op het gebied van 'Next-Gen Application Development & Maintenance (ADM)', Agile Ontwikkeling en Continu Testen, in het rapport "ISG Provider Lens Next-gen ADM Services 2019".

ISG analysten benoemen de onderscheidende factoren van Mindtree op elk gebied als volgt:

'Next-Gen ADM': Platformen zoals een componeerbaar geautomatiseerd platform voor ondernemingen (CAPE), agile levering van zakelijke cloud-gebaseerde applicaties voor de bouwindustrie en wendbare methodieken om de klant snellere transformatie te laten ervaren. Het rapport benadrukt ook Mindtree's digitale innovatiehub, de Digital Pumpkin, en moderniseringen gericht op kunstmatige intelligentie als sterke punten op dit gebied.

De benadering van agile gericht op culturele transformatie, steunend op de pijlers van 'Individu, Maatschappij en Milieu,' tesamen met innovatie en ROI-gerichte Global Agile Teams voor Bedrijven, raamwerk en agile levering gericht op kennisverwerving. Continu Testen: Mindtree's praktijk van test engineering, die gebruikmaakt van een groot aantal use cases en welke goed ondersteund wordt door personeel dat is getraind is in vele verschillende tools en propriëtaire raamwerken. Het bedrijf benut machine-learning technieken om past runs te analyseren en een schatting te maken van de tijd voordat de testronde voltooid is. Een ander sterk punt is het vermogen van Mindtree om bots te gebruiken waarmee processen binnen de hele testcyclus worden geautomatiseerd, alsmede het raamwerk Test Transformatie Ervaring, gericht op de bedrijfsklant die ingebruiksneming en gereedstelling evalueert voor test engineering en het DevOps 'tool chain'.

Het rapport over ISG Provider Lens™ Next-Gen Application Development & Maintenance Services report evalueert en positioneert 29 IT-leveranciers en providers op een aantal normen gerelateerd aan ADM, agile ontwikkeling en continue tests, om voor ieder bedrijf sterke en zwakke punten, onderscheidende elementen t.o.v. concurrenten, en unique selling points. Dit is het tweede achtereenvolgende jaar dat Mindtree wordt erkend als leider in het rapport.

"Applicatie-ontwikkeling en Onderhoud, agile ontwikkeling en continu testen zijn allemaal bedoeld om organisaties te helpen IT efficiënter in te zetten om zakelijke problemen mee op te lossen," zegt Manas Chakraborty, wereldwijd hoofd Enterprise Service Lines voor Mindtree. "Op deze gebieden hebben wij grote investeringen gedaan, van de implementatie van automatiseringsoplossingen tot het stroomlijnen van de bedrijfsvoering, tot het inzetten van ervaren Mindtree Minds in agile transformatieprojecten, tot het bijscholen van werknemers voor continue testen van concepten en tools. Deze erkenning van ISG is verder bewijs dat we de juiste set tools, raamwerken en best practices in gebruik hebben genomen."

Lees de complete rapporten hier: https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/mindtree-named-global-leader-isg-provider-lenstm-report-next-gen-application-development

Over ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat techologisch onderzoek en adviesdiensten verricht. Een vertrouwde zakelijke partner voor ruim 700 klanten, waaronder meer dan 70 van de top 100 beste bedrijven ter wereld, is ISG toegewijd aan het helpen van bedrijven, overheidsorganisaties en leveranciers van diensten en technologie, operationele excellentie en snellere groei te bereiken. De firma is gespecialiseerd in digitale transformatiediensten waaronder automatisering, cloud en data analyses; advies over sourcing; managed governance en risk services; netwerk-dragerdiensten; strategie en operations ontwerp; change management; market intelligence en technologisch onderzoek en analyse. Opgericht in 2006 en gevestigd in Stamford, Conn., biedt ISG werk aan meer dan 1.300 digital-ready professionals die werken in meer dan 20 landen —een wereldwijd team bekend om innovatief denken, marktinvloed, diepgaande expertise op het gebied van de bedrijfstak en technologie alsmede kennis en analytische vaardigheden van wereldklasse, gebaseerd op de meest volledige marktgegevens van deze bedrijfstak. Ga voor meer informatie naar www.isg-one.com.

Over Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] is een wereldwijd opererende leverancier van technologisch advies en diensten die bedrijven bijstaat in het combineren van agility en het concurrentievoordeel. "Born digital" in 1999 en nu een bedrijf binnen de Larsen & Toubro Group, past zijn diepgaande kennis van het domein toe op meer dan 350 klanten, waarbij het silo's afbreekt, de digitale complexiteit vereenvoudigt, en nieuwe initiatieven sneller lanceert op de markt. Wij zorgen ervoor dat IT voortschrijdt met de snelheid van zakendoen, opkomende technologieën benuttend, en de efficiënties van Continuous Delivery om zakelijke innovatie te versnellen. Actief in 18 landen en met meer dan 40 kantoren ter wereld, worden wij consequent beschouwd als een van de beste werkgevers, iedere dag belichaamd door onze winnende cultuur bestaande uit meer dan 21.000 ondernemende, collaboratieve en toegewijde "Mindtree Minds".

Mindtree wordt consequent beschouwd als één van de beste werkgevers. Dit is een afspiegeling van onze ondernemende, collaboratieve en toegewijde "Mindtree Minds," de belichaming van onze winnende cultuur die onze uitmuntendheid, innovatie en co-creatie vormgeven.

Alle hier genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun geregistreerde eigenaren.

