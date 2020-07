Mindtree meldt resultaten voor eerste kwartaal van BJ21 met EBITDA van 18,2% en sterke orderportefeuille van USD 391 m

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 14 juli 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree, een internationaal bedrijf op het gebied van technologieservices en digitale transformatie die haar klanten helpen sneller zakelijke resultaten te verkrijgen, heeft vandaag haar geconsolideerde resultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal, eindigend op dinsdag 30 juni 2020, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur.

"We hebben het kwartaal afgesloten met een sterke orderportfolio van USD 391 m ondanks de wereldwijde tegenwind vanwege de Covid-19-pandemie. Onze niet-aflatende focus op operationele efficiëntie heeft ons geholpen een sterke EBITDA van 18,2% te noteren", aldus Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer en Managing Director, Mindtree. "Met onze klantgerichte benadering, toekomstgericht talent en de toename in de vraag naar digitale producten en services, hebben we er vertrouwen in dat we onze positie op de markt kunnen versterken en winstgevende groei kunnen bevorderen in deze ongekende tijden."

Belangrijkste financiële hoogtepunten:

Kwartaal dat eindigde op dinsdag 30 juni 2020

In USD:

Inkomsten van USD 253,2 miljoen (afname van 9,0% k-o-k/4,1% j-o-j)

Nettowinst van USD 28,3 miljoen (groei van 0,1% k-o-k/111,7% j-o-j)

In INR:

Inkomsten van ₹19.088 miljoen (afname van 6,9% k-o-k/groei van 4,1% j-o-j)



Nettowinst van ₹2.130 miljoen (groei van 3,3% k-o-k/129,8% j-o-j)

Overige hoogtepunten:

Klanten:

292 actieve klanten per dinsdag 30 juni 2020



6 nieuwe klanten gedurende het kwartaal

Medewerkers:

21.955 Mindtree Minds per dinsdag 30 juni 2020



Verloop over laatste afgesloten 12 maanden (TTM) is 16,6%

Gewonnen deals in K1 van toonaangevende, internationale klanten:

Nieuwe klanten:

Voor een toonaangevende fabrikant van apparatuur voor onderhoud buiten en tuinieren is er een programma aan Mindtree toegewezen om een e-commerceroute te herdefiniëren door een rechtstreeks-naar-consument-kanaal toe te voegen met behulp van Salesforce-commercecloud en door de implementatie van een nieuw content management system. Dit om een nieuwe inkomstenbron voor de organisatie van de klant te openen



Mindtree is gekozen als de strategische partner voor de implementatie van Salesforce-gebaseerde digitale oplossingen en ServiceNow voor een pionier in retail-teletandheelkunde in Noord-Amerika



Voor een internationale leider op het gebied van reistechnologie is Mindtree gekozen als een strategische implementatiepartner om de roadmap voor cloudtransformatie en -modernisatie te versnellen en een nieuwe reismarkt te creëren met cruciale producten en systemen voor diens gehele portfolio



Mindtree is gekozen voor de ontwikkeling en het testen van services voor een wereldleider in productie en distributie voor de gezondheidszorg in Noord-Amerika

Bestaande klanten:

Mindtree heeft een meerjarig contract voor wereldwijde infrastructuurservices toegekend gekregen voor een top-multinational in corporate reizen en vergadermanagement om 24x7, extern infrastructuurbeheer, administratie, bewaking en ondersteuningsservices te leveren aan hun datacenters in de gehele onderneming

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een internationale onderneming op het gebied van technologieconsultancy en -services en helpt ondernemingen omvang te verenigen met flexibiliteit om concurrentievoordeel te realiseren. Sinds het digitale ontstaan in 1999 en inmiddels een onderneming in de Larsen & Toubro Group, past Mindtree haar diepgaande domeinkennis toe op meer dan 290 grootzakelijke klanten om silo's af te breken, inzicht te krijgen in digitale complexiteit en sneller nieuwe initiatieven op de markt te brengen. We stellen IT in staat mee te bewegen met de snelheid van het bedrijf, gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn actief in meer dan 15 landen over de hele wereld en worden steeds weer gezien als een van de beste plekken om te werken. Dit wordt dagelijks verwezenlijkt door onze winnaarscultuur die bestaat uit 21.000 ondernemende, collaboratieve en toegewijde 'Mindtree-minds'.

Voor meer informatie gaat u naar www.mindtree.com of kunt u ons volgen via @Mindtree_Ltd

Veilige haven

Bepaalde verklaringen in dit bericht met betrekking tot onze groeivooruitzichten zijn toekomstgerichte uitspraken waarop een aantal risico's en onzekerheden van toepassing is waardoor de werkelijke resultaten aanzienlijk kunnen afwijken van de resultaten die in dergelijke toekomstgerichte uitspraken worden gemeld. De omstandigheden die worden veroorzaakt door de COVID-19-pandemie kunnen ertoe leiden dat uitgaven door klanten aan technologie afnemen en de vraag naar onze services daardoor wordt beïnvloed, dat potentiële aankopen van klanten worden uitgesteld en dat onze mogelijkheid om consultancyservices op locatie te bieden, wordt geraakt. Dit alles kan onze omzet, winstmarge en algehele financiële prestaties in de toekomst negatief beïnvloeden. Onze werkzaamheden kunnen ook negatief worden beïnvloed door een verscheidenheid aan externe factoren die te maken hebben met de COVID-19-pandemie en die wij niet in de hand hebben. We zullen mogelijke toekomstgerichte uitspraken die van tijd tot tijd door ons of uit onze naam worden gedaan, niet bijwerken.

