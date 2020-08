Mindtree nomme Venu Lambu au poste de président des marchés mondiaux

« Venu Lambu possède la combinaison idéale de compétences – sens aigu du leadership, énergie et expérience – pour aider à dresser des plans audacieux qui feront évoluer plus encore l'entreprise, a déclaré Debashis Chatterjee, PDG et chef de la direction de Mindtree. Ses antécédents en matière d'accélération des flux de rentrées, de transition des entreprises au numérique et de gestion d'équipes de haute performance en font le titulaire idéal pour ce poste à Mindtree. »

Nous avons été impressionnés d'observer la façon dont Mindtree s'est positionnée en tant que leader de la transformation numérique selon une approche axée sur le client, a déclaré Venu Lambu. Je me réjouis de l'opportunité qui m'est donnée d'accélérer les initiatives numériques auprès des clients et de maintenir le leadership de la société en matière d'innovation technologique. »

Avant de se joindre à Mindtree, Venu Lambu a occupé des postes de dirigeant à Cognizant, à HCL Technologies et à IBM. Venu Lambu est titulaire d'un baccalauréat en génie électronique de l'Université de Mysore et d'un diplôme en gestion générale de la London School of Business.

À propros de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une entreprise mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques, aidant les entreprises à allier évolutivité et souplesse pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999 et intrinsèquement numérique, Mindtree fait maintenant partie du Groupe Larsen & Toubro, et a gagné la confiance de plus de 290 entreprises clientes qui s'appuient sur sa connaissance approfondie du domaine pour faire fi des obstacles, démêler la complexité numérique et réduire les délais de commercialisation. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services stimulant l'innovation commerciale. Présents dans 15 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur plus de 21 000 « esprits Mindtree » pleins d'initiative, collaboratifs et dévoués.

Pour en savoir plus sur notre entreprise, consultez www.mindtree.com ou suivez-nous à @Mindtree_Ltd.

Tous les noms de produits et d'entreprises mentionnés dans le présent communiqué appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

