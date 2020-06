Mindtree nomme Vinit Teredesai Directeur financier

« Nous sommes ravis d'accueillir Vinit dans la famille Mindtree », a déclaré Debashis Chatterjee, le PDG de Mindtree. « Le sens de la finance et la vaste expérience industrielle de Vinit seront un grand plus pour l'équipe, sachant que nous œuvrons à maintenir notre élan commercial et à créer davantage de valeur ajoutée aux parties prenantes. »

Vinit dispose de plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la finance, de la comptabilité, de l'audit, de la fiscalité, de la levée de fonds, de la gestion du risque, des fusions-acquisitions et de la restructuration d'entreprise. Auparavant, il était Directeur financier et Directeur des systèmes d'information de KPIT Technologies Ltd.

Concernant sa nomination, Vinit a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre Mindtree et le groupe L&T. En ces temps sans précédent, le rôle de la finance devient plus stratégique. J'ai hâte de collaborer avec les esprits Mindtree pour contribuer aux succès futurs de la société. »

Vinit est un expert-comptable, un analyste des coûts et travaux et un expert-comptable agréé aux États-Unis. Il a également suivi un programme de gestion générale au Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Sloan School of Business, mention stratégie, innovation et technologie.

Senthil Kumar assumera ses fonctions de contrôleur financier chez Mindtree à compter du 15 juin 2020.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques qui aide les entreprises à allier évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999, fondamentalement numérique et appartenant aujourd'hui à Larsen & Toubro Group Company, Mindtree applique sa connaissance approfondie du domaine à ses engagements envers plus de 300 entreprises clientes pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité du numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présente dans plus de 15 pays à travers le monde, la société est sans cesse considérée comme l'un des meilleurs environnements de travail et compte plus de 22 000 « esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués.

Pour en savoir plus sur la société, rendez-vous sur www.mindtree.com ou suivez-nous @Mindtree_Ltd.

Tous les noms de produits et d'entreprises mentionnés dans le présent communiqué appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

