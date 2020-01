Mindtree nommée leader du marché des solutions et services commerciaux numériques par ISG

La société est récompensée pour son approche révolutionnaire en matière de conseil en conception reposant sur le discernement, son expertise en automatisation et son profond engagement client

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 28 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree, une société mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été désignée leader du marché des solutions commerciales numériques aux États-Unis par Information Services Group (ISG), un grand cabinet mondial de recherche technologique et de conseil.

Selon le rapport sur les solutions et services commerciaux numériques pour les États-Unis d'ISG Provider Lens™, Mindtree figure parmi les principaux fournisseurs d'inforgérence du réseau numérique (marché intermédiaire) et de services liés au cycle de vie des produits numériques (marché intermédiaire)

« L'expérience client est un sujet capital pour toute entreprise », a déclaré Jan Erik Aase, le directeur et leader mondial d'ISG Provider Lens Research. « En s'appuyant sur les principaux fournisseurs pour comprendre les comportements des clients, les grandes entreprises peuvent élaborer des interactions influençant la décision du client d'acheter ou de s'engager envers une marque. »

Le rapport d'ISG relève que Mindtree propose « des services intelligents reposant sur des outils robustes, dont l'IA et l'analyse, en vue de fournir un réseau numérique rationalisé. »

« Notre grande aptitude à comprendre les défis du client, de même que notre solide expertise pour appliquer de façon efficace les technologies numériques en vue de résoudre les problèmes, nous ont permis d'obtenir des résultats commerciaux notables pour nos clients », a déclaré Sreedhar Bhagavatheeswaran, le directeur général adjoint et responsable mondial des activités numériques de Mindtree. « Cette récompense d'ISG démontre que l'intense investissement de Mindtree en matière de relation client et d'efforts de collaboration constitue vraiment un élément distinctif essentiel sur le marché. »

Le rapport sur les solutions et services commerciaux numériques pour les États-Unis d'ISG Provider Lens™ décrit les compétences de 39 fournisseurs répartis sur sept quadrants. La série fournit des informations sur les capacités des fournisseurs de services d'après des enquêtes, des briefings, des entretiens ciblés avec des fournisseurs, des contributions de conseillers d'ISG, des données de référence d'ISG et des données issues d'ISG Contracts Knowledgebase™ et d'ISG Engagement Database™. La série complète les rapports d'ISG Provider Lens Archetype, qui fournit une évaluation inédite des prestataires sous l'angle des types d'acheteurs particuliers.

Pour consulter le rapport complet, veuillez cliquer ici.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un grand cabinet mondial de recherche technologique et de conseil. Plus de 700 entreprises clientes lui font confiance, dont 70 des 100 plus grandes entreprises au monde. ISG s'attache à conseiller les entreprises, les organisations du secteur public, ainsi que les prestataires de services et de technologies qui visent l'excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. L'entreprise se concentre sur la transformation numérique, notamment l'automatisation, le nuage et l'analyse des données ; le conseil en matière de sourçage ; la gestion de la gouvernance et du risque ; les services d'opérateurs de réseaux ; la stratégie technologique et la conception des opérations ; la gestion du changement ; la recherche et l'analyse des informations du marché et des évolutions technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford (Connecticut), ISG compte plus de 1 300 professionnels, présents dans plus de 20 pays. Il s'agit d'une équipe internationale reconnue pour son esprit novateur, son influence sur le marché, son expertise approfondie du secteur et des technologies et ses capacités d'analyse et de recherche d'envergure mondiale, reposant sur la base de données du marché la plus complète du secteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.isg-one.com.

À propos de Mindtre

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques qui aide les entreprises à allier évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999, fondamentalement numérique et aujourd'hui société du groupe Larsen & Toubro, Mindtree applique sa connaissance approfondie du domaine à ses engagements envers plus de 350 entreprises clientes pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité du numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 18 pays et disposant de plus de 40 bureaux dans le monde, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur 21 000 « esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués.

Tous les noms de produits et d'entreprises mentionnés dans le présent communiqué appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

