Mindtree nommée par ISG Leader du marché au Royaume-Uni en matière de services SAP HANA® et Leonardo

L'entreprise est récompensée pour ses accélérateurs industriels reposant sur l'expérience et la forte croissance de sa clientèle

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 20 août 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, une société mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a été désignée par ISG, le cabinet de recherche et de conseil en technologies, comme l'un des principaux fournisseurs de produits et de services SAP HANA® et SAP Leonardo au Royaume-Uni.

Mindtree est classée meilleur « Leader » parmi les quatre quadrants du rapport 2019 ISG Provider Lens™ au Royaume-Uni, dont :

SAP S/4HANA & Business Suite sur HANA Transformation

SAP BW/4 sur HANA et BW sur HANA Transformation & Operations

SAP S/4HANA & Business Suite sur HANA Managed Services

SAP Leonardo Transformation

L'étude annuelle ISG Provider Lens est une analyse et une évaluation complètes et objectives des prestataires de services. Le rapport couvre le marché mondial de SAP HANA et Leonardo et examine les produits et les services disponibles aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et dans les pays nordiques. Mindtree est récompensée pour son approche fondée sur le partenariat, ses accélérateurs industriels reposant sur l'expérience et son expertise au service des clients britanniques, comme en témoigne la croissance de 400 % du nombre de clients britanniques l'an dernier.

ISG a également nommé Mindtree « Leader » dans les pays nordiques pour SAP BW/4 sur HANA et BW sur HANA Transformation & Operations, SAP S/4HANA & Business Suite sur HANA Managed Services et SAP Leonardo Transformation. Mindtree a été nommée « Étoile montante » pour SAP BW/4 sur HANA et BW sur HANA Transformation & Operations sur le marché des États-Unis et pour les Services d'appui pour la plateforme en nuage SAP au niveau mondial.

Les principaux points forts globaux de Mindtree cités par ISG sont les suivants :

Services de plateforme en nuage SAP de nouvelle génération : les investissements de Mindtree dans les nouvelles technologies, à l'instar de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle, aident ses clients à transformer leurs activités. La pierre angulaire de ce service est le programme AI Assured Delivery de Mindtree, une approche de gestion de projet en temps réel et reposant sur les données de l'entreprise, d'après les technologies SAP d'IA conversationnelle.

: les investissements de Mindtree dans les nouvelles technologies, à l'instar de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle, aident ses clients à transformer leurs activités. La pierre angulaire de ce service est le programme de Mindtree, une approche de gestion de projet en temps réel et reposant sur les données de l'entreprise, d'après les technologies SAP d'IA conversationnelle. Solutions centrées sur le secteur industriel : Mindtree fournit des applications d'optimisation des activités et de réduction des coûts pour de nombreux secteurs industriels, notamment sa suite de traitement des commandes MOTIF (on-time and in-full), l'un des premiers accélérateurs industriels agréés sur SAP Leonardo. La suite aide les entreprises de biens de consommation conditionnés à optimiser leur chaîne logistique et à accroître leur visibilité.

: Mindtree fournit des applications d'optimisation des activités et de réduction des coûts pour de nombreux secteurs industriels, notamment sa suite de traitement des commandes MOTIF (on-time and in-full), l'un des premiers accélérateurs industriels agréés sur SAP Leonardo. La suite aide les entreprises de biens de consommation conditionnés à optimiser leur chaîne logistique et à accroître leur visibilité. Écosystème de partenaires solide : les multiples partenariats de Mindtree avec des hyperscalers (nuage à très grande échelle) et des éditeurs de logiciels étendent et renforcent ses capacités sur la plateforme en nuage SAP et ses applications.

« L'expertise et la panoplie de compétences de Mindtree en matière de services SAP la font sortir du lot, tant au Royaume-Uni qu'au niveau mondial ; elles permettent aux entreprises d'évoluer rapidement et d'innover à l'échelle de l'entreprise », a déclaré Arun Rangaraju, le directeur général adjoint et responsable mondial des activités applications d'entreprise de Mindtree. « La reconnaissance renouvelée d'ISG illustre pleinement l'importance stratégique que nous accordons au développement de nouvelles capacités et de nouveaux accélérateurs de services centrés sur SAP, qui aident nos clients à obtenir un avantage concurrentiel et à fonctionner comme une entreprise intelligente et reposant sur les données. »

« Mindtree est un partenaire Or de SAP et perçu comme un leader du marché au Royaume-Uni », a déclaré Jan Erik Aase, le directeur et leader mondial d'ISG Provider Lens Research. « La majorité des spécialistes et des mises en application agréés SAP de Mindtree sont au Royaume-Uni et la société a plus de contrats dans le pays que tout autre prestataire de services. Mindtree dispose de la force et de l'envergure nécessaires pour prêter des services de conseil et de mise en application SAP au Royaume-Uni et ses accélérateurs destinés à fournir des délais d'exécution rapides sont admirables. »

Le rapport d'ISG fait suite au lancement de QuikDeploy, le tout dernier accélérateur industriel de Mindtree. Il s'agit d'une approche reposant sur l'IP, aidant les clients à optimiser SAP Solution Manager. Console de commande centrale dans l'environnement SAP d'une entreprise, QuikDeploy réduit le temps, les efforts et les coûts requis pour gérer et exploiter de façon efficace les applications SAP.

Consultez le rapport complet ici.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un grand cabinet mondial de recherche technologique et de conseil. Plus de 700 entreprises clientes lui font confiance, dont 70 des 100 plus grandes entreprises au monde. ISG s'attache à conseiller les entreprises, les organisations du secteur public, ainsi que les prestataires de services et de technologies qui visent l'excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. L'entreprise se concentre sur la transformation numérique, notamment l'automatisation, le nuage et l'analyse des données ; le conseil en matière de sourçage ; la gestion de la gouvernance et du risque ; les services d'opérateurs de réseaux ; la stratégie technologique et la conception des opérations ; la gestion du changement ; la recherche et l'analyse des informations du marché et des évolutions technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford (Connecticut), ISG compte plus de 1 300 professionnels, présents dans plus de 20 pays. Il s'agit d'une équipe internationale reconnue pour son esprit novateur, son influence sur le marché, son expertise approfondie du secteur et des technologies et ses capacités d'analyse et de recherche d'envergure mondiale, reposant sur la base de données du marché la plus complète du secteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.isg-one.com.

À propos de Mindtree

Mindtree [NSE : MINDTREE] est une entreprise mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques, aidant les entreprises du palmarès Global 2000 à allier évolutivité et souplesse pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999 et intrinsèquement numérique, elle a gagné la confiance de plus de 340 entreprises clientes qui s'appuient sur sa connaissance approfondie du domaine pour effacer les obstacles, démêler la complexité numérique et réduire les délais de commercialisation. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services stimulant l'innovation commerciale. Présents dans 17 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur plus de 21 000 « esprits Mindtree » pleins d'initiative, collaboratifs et impliqués.

Tous les noms de produits et d'entreprises mentionnés dans le présent communiqué appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

INDE

Rahul Nag

Mindtree Ltd

+91-9910709833

Rahul.Nag@mindtree.com

ÉTATS-UNIS

Erik Arvidson

Matter

+1-978-518-4542

mindtree@matternow.com

EUROPE

Susie Wyeth

Hotwire

+44-20-7608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg

SOURCE Mindtree