Mindtree obtient la spécialisation Analyse de données du programme Google Cloud Partner Advantage

BANGALORE, Inde et WARREN, N.J., 16 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , une entreprise de premier plan dans le domaine de la transformation numérique et des services technologiques, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la spécialisation pour ses services d'analyse de données dans le cadre du programme Google Cloud Partner Advantage. Cette reconnaissance souligne l'expertise de Mindtree et son succès dans l'exploitation des analyses pour fournir des informations commerciales à l'aide de la technologie de la plateforme Google Cloud.

Les Spécialisations du programme Google Cloud Partner Advantage sont destinées à fournir aux clients de Google Cloud des partenaires qualifiés qui ont démontré leurs compétences techniques et rencontré un succès avéré dans des domaines de solutions et de services spécialisés. Cette reconnaissance souligne la capacité de Mindtree à mener le processus d'analyse des données de l'ingestion à la préparation, au stockage et à l'analyse. Ce processus est devenu de plus en plus important au moment où les entreprises se tournent vers l'analytique pour obtenir des informations commerciales basées sur les données. Par ailleurs, Mindtree a récemment obtenu la spécialisation Développement d'applications est un partenaire Google Cloud, qui offre à ses clients un éventail complet de services dans le cloud, notamment des services de big data, la migration et la transformation, la mise en œuvre de SAP, la science des données, l'intelligence artificielle et les services d'apprentissage automatique.

« Les entreprises comptent sur les plateformes d'analyse pour les aider à interpréter et à exploiter les quantités massives de données qu'elles recueillent », a déclaré Dayapatra Nevatia, directrice générale et de l'exploitation de Mindtree. « Cependant, à mesure que de plus en plus d'organisations adoptent une approche axée sur le cloud, elles peuvent accéder à des données pertinentes qui contribuent à générer des informations et de la valeur supplémentaires. Mindtree est déterminée à aider les entreprises à naviguer dans le monde du cloud et à accélérer leur transformation numérique. Cette reconnaissance confirme notre succès avéré en ce qui a trait à aider les clients de Google Cloud à tirer pleinement parti des capacités d'analyse de données. »

En tant que partenaire Google Cloud, Mindtree a aidé ses clients à adopter les services Google Cloud natifs pour publier des données en temps quasi réel afin de prendre des décisions éclairées. La société a également conçu, construit et automatisé des algorithmes formés sur des données pour donner à ses clients l'occasion de mettre en œuvre diverses initiatives.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE:MINDTREE) est une société internationale de conseil et de services technologiques qui aide les entreprises à combiner évolutivité et agilité pour devenir concurrentielles. Née dans l'univers du numérique en 1999 et maintenant une société du groupe Larsen & Toubro, Mindtree applique sa connaissance approfondie du domaine à 260 engagements de clients d'entreprise afin d'éliminer les cloisonnements, de donner un sens à la complexité numérique et d'accélérer la commercialisation de nouvelles initiatives. Nous permettons à l'informatique d'évoluer au rythme de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de la livraison continue pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 24 pays à travers le monde, nous sommes toujours considérés comme l'un des meilleurs endroits où travailler, incarné chaque jour par notre culture gagnante composée de plus de 27 000 « Esprits Mindtree » entrepreneuriaux, collaboratifs et dévoués.

