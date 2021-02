Mindtree obtient la spécialisation Google Cloud Partner dans le développement d'applications

- Cette reconnaissance souligne les compétences techniques de Mindtree et son succès avéré dans la création et la gestion d'applications basées sur le cloud

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 23 février 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , une entreprise de premier plan dans le domaine de la transformation numérique et des services technologiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la spécialisation de partenaire de développement d'applications dans le cadre du programme Google Cloud Partner Advantage. Cette spécialisation souligne l'expertise et le succès de Mindtree dans la mise en place de solutions clients pour le développement d'applications en utilisant la technologie Google Cloud.

Le programme Google Cloud Partner Advantage est conçu pour fournir aux clients de Google Cloud des partenaires qualifiés qui ont fait preuve de compétences techniques et de succès dans des domaines de solutions et de services spécialisés. Cette reconnaissance souligne la capacité de Mindtree à mener avec succès la numérisation, de la migration vers le cloud à l'utilisation et à la modernisation des applications.

Mindtree est un partenaire Google Cloud de premier plan, qui offre à ses clients un éventail complet de services dans le cloud, notamment des services big data, la migration et la transformation, la mise en œuvre de SAP, la science des données, l'intelligence artificielle et les services d'apprentissage automatique.

« Mindtree s'engage à aider les entreprises à croître et à développer leurs activités en s'appuyant sur l'infrastructure de classe mondiale de Google Cloud et sur un ensemble solide de solutions de cloud computing », a déclaré Radhakrishnan Rajagopalan, responsable mondial de la réussite des clients, des données et des renseignements chez Mindtree. « Cette reconnaissance renforce la confiance des entreprises qui cherchent à migrer leurs applications et leurs charges de travail existantes vers Google Cloud, dans le fait que Mindtree peut aider efficacement une organisation à faire avancer ses initiatives d'adoption du cloud. »

Grâce à sa collaboration avec Google Cloud, Mindtree a renforcé sa position en tant que partenaire privilégié de ses clients pour les aider à concevoir et à construire des solutions ou des plates-formes d'architecture et de construction capables de fournir des systèmes plus rapides, plus résistants et plus fiables, avec un délai de mise sur le marché plus court.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) est une société internationale de conseil et de services en technologie, aidant les entreprises à combiner évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Connue sous le nom de « Born digital » en 1999 et aujourd'hui membre du groupe Larsen & Toubro, Mindtree met à profit sa connaissance approfondie du secteur dans le cadre de plus de 275 ententes avec des entreprises clientes pour briser les silos, donner un sens à la complexité numérique et accélérer la commercialisation des nouvelles initiatives. Mindtree permet aux TI d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de l'approche de la livraison continue pour stimuler l'innovation. Présents dans plus de 15 pays à travers le monde, nous sommes constamment considérés comme l'un des meilleurs lieux de travail, incarné chaque jour par notre culture gagnante composée de plus de 22 000 « Mindtree Minds », entrepreneurs, collaborateurs et dévoués.

Pour en savoir plus sur nous, visitez www.mindtree.com ou suivez-nous @Mindtree.

