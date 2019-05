Mindtree Opent Leveringscentrum in Atlanta

Nieuwe voorzieningen bieden regionale aanwezigheid voor snelle, lokale inschatting van strategische projecten

BANGALORE, India en ATLANTA, 29 mei 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree heeft zijn recentste leveringscentrum in de VS ingehuldigd in Alphretta, GA : een 1000 m² ruimte toegewijd aan de bediening van de behoeftes van zijn klanten in de regio van Atlanta. Dit nieuwste on-shore centrum van Mindtree garandeert zowel een lokale aanwezigheid dichtbij strategische klanten en partners, als de mogelijkheid om de expertise van technische experts in de werkkracht van de regio in te zetten.

Het leveringscentrum in Atlanta is de derde belangrijke vestiging dat Mindtree in de VS in 2019 opent, na de recentelijke uitbreidingen in de Silicon Valley en Minneapolis. Het hoort bij de aanpasbare benadering gericht op het leveren van gespecialiseerde on-shore centra van excellentie om off-shore teams te versterken, wat klanten en strategische partners de zeer collaboratieve en inclusieve omgeving biedt die de versnelling van bedrijfstransformaties mogelijk maakt.

De locatie is strategisch gekozen voor zijn eenvoudige toegang op de Georgia State Route 400. Naast het feit dat het een internationale reis-hub is, heeft de regio van Atlanta een sterk ecosysteem van technische opleidingen, waaronder Georgia Tech, de Emory University, de University of Georgia en de Georgia State University, wat de inspanningen van Mindtree voor de rekrutering en het inroosteren van getalenteerde Mindtree Minds versnelt.

"Het talent en de infrastructuur van het leveringscentrum van Atlanta helpt ons verder in het maximaliseren van onze waarde en reactievermogen tegenover onze klanten," zegt Paul Gottsegen, Chief Marketing Officer & Hoofd van Mindtree Americas. "De regio van Atlanta biedt een zeer inclusieve en diverse woon- en werkomgeving voor onze Mindtree Minds, die een kans krijgen om transformerend en uitdagend werk te verrichten."

Op de officiële opening van 28 mei zullen meerdere opmerkelijke gasten aanwezig zijn : Dennis T. Brown, Commissaris bij de Forsyth County Administration; een ISG analytici; en andere leiders van de klanten en partners van Mindtree. Het evenement zal beginnen met het doorknippen van het lint, gevolgd door een rondleiding door de kantoren en een key-note toespraak.

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om concurrentievoordeel te bereiken. 'Born digital' in 1999, meer dan 340 klantbedrijven rekenen op onze diepgaande domeinkennis om silo's af te breken, digitale complexiteit te verwerken en te begrijpen en om nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het voor IT mogelijk om met de snelheid van business te veranderen , om door het inzetten van nieuwe technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery business innovatie te bevorderen. Wij zijn actief in 17 landen en worden constant beschouwd als een van de beste werkplekken, wat dagelijks bewezen wordt door onze cultuur van succes, belichaamd door bijna 19.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds."

Alle namen van hier vermelde producten en bedrijven mogen handelsmerken zijn van desbetreffende geregistreerde eigenaren.

Neem voor meer informatie contact op :

INDIA

Rahul Nag

Mindtree Ltd

+91-9958644228

Rahul.Nag@mindtree.com

VERENIGDE STATEN

Erik Arvidson

Matter

+1-978-518-4542

mindtree@matternow.com

EUROPA

Susie Wyeth

Hotwire

+44-20-7608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg

SOURCE Mindtree