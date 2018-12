Mindtree.org Lanceert Sociaal Integratie Platform om Technologie voor Micro-Ondernemers te Democratiseren

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, December 12, 2018 /PRNewswire/ --

Mindtree.org, het sociale inclusie platform van Mindtree Ltd, heeft de succesvolle lancering van zijn vijf digitale platformen aangekondigd, ontworpen om inclusieve gemeenschappen te bouwen en meer opportuniteiten te creëren voor onafhankelijke ondernemers in en buiten India. De platformen zijn gericht op de informele economische sector in India, die miljoenen arbeiders vertegenwoordigt, zoals boeren, ambachtsmannen en vuilnisrapers, die graag hun inkomen willen verhogen en de grote meerderheid van de Indiase arbeidskracht vertegenwoordigt.

Het doel van de digitale platformen van Mindtree.org is om digitale technologie en professionele diensten toegankelijk te maken voor de miljoenen lokale ondernemers die in de informele economie werken. Deze initiatieven helpen bij het opzetten van micro-ondernemingen, verbinden gemeenschappen en genetwerkte marktplaatsen, om hun inkomen en levensstandaard te verbeteren.

Meer dan 1,6 miljoen onafhankelijke ondernemers, samen met verschillende overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties en andere partners, gebruiken vijf volledig operationele platforms:

Ik Heb Afval : Het Veranderen van Waste-Pickers in Recycling Managers

Een afvalbeheeroplossing dat het inkomen van een waste picker verbetert en voor de gemeenschap minder stortplaatsen verzekert. Dit betrekt de creatie van ecosystemen van schaalbar afval samen met het gemeentebestuur, waste pickers, ondernemers, sociale ondernemingen en burgergemeenschappen. Vanaf oktober 2018 omvat dit programma 9.700 recycleringmanagers werkend met 330.000 afvalproducenten om de afvalstortplekken met 212 miljoen kilo vuil te verminderen.

Ik Heb Kennis : Het inzetten van 'Leren Gebaseerd op Kloof, Kracht en Interesse' in Ruraal India

Een onderwijsoplossing voor het identificeren en oplossen van leemtes in het onderwijs van studenten en schoolprocessen. De app suite biedt hulpmiddelen aan voor vaardigheidstesten, fysieke infrastructurele schoolinspecties, schoolleiding en lerarenopleiding, schoolbestuurssamenwerking, inzet en trainen van leerkrachten voor het platteland. Dit programma heeft meegeholpen aan de ondersteuning van 7.500 scholen en 280.000 studenten.

Ik Heb Gewassen: Kleine Boeren Helpen Opklimmen in het Landbouw Waardeketen

Een oplossing voor het bemachtigen van boeren waardoor marginale boeren en ambachtsmannen rechtstreeks aan de consument kunnen verkopen, wat hun inkomen verhoogt. Deze oplossing geeft toegang tot informatie, opportuniteiten en een geformaliseerde waardeketen voor de producten. Dit programma heeft 865 landbouw micro-ondernemingen en 49.000 boeren geholpen.

Ik Heb Vaardigheden: Een Uniform Platform voor Basis Vaardigheid en Arbeid

Een kennisbeheeroplossing ontworpen voor de laag- en middelbaargeschoolde arbeidsmarkt, dat individuele vaardigheden verbetert en werknemers helpt met het bouwen aan nieuwe loopbaanmogelijkheden en het opzetten van onafhankelijke micro-ondernemingen. Dit programma heeft tot nu toe 443.000 kandidaten uit 37 industriesectoren helpen opleiden.

University of Commons: Gemeenschappen Betrekken in Probleemoplossing

Een beheeroplossing voor maatschappelijke verandering dat een netwerk van laboratoria samenbrengt. Het levert een leerecosysteem op waarmee bedrijven creatieve manieren kunnen vinden om hardnekkige maatschappelijke vraagstukken aan te pakken in hun gemeenschappen. Ongeveer 1.200 gemeenschapsgroepen en 17.000 lokale gemeenschappen gebruiken 3 sociale innovatielaboratoria om hun dagelijkse problemen op te lossen met gebruik van het UoC platform.



Het centrale idee van deze verbonden platformen is om van de micro-ondernemer een integrerend deel van het hele waardenketen te maken en om hen te helpen een micro-onderneming op te zetten. De platformen verbinden hen met verschillende gemeenschappen, waaronder overheidsinstanties, sociale ondernemingen, donateurs, impact-investeerders en burgergroepen. De ondernemersproducten lopen verschillende waarde toevoegende processen door voordat zij op de marktplaats komen voor consumptie door de eindgebruiker.

"Onafhankelijke ondernemers zijn essentieel voor de economie in India en daarbuiten, in het helpen van het opzetten van een duurzame en inclusieve marktplaats-gebaseerde economie," zegt Krishnakumar Natarajan, Chairman van Mindtree. "Onze benadering met Mindtree.org is om technologie te democratiseren op een manier dat opportuniteiten voor deze ondernemers uitbreidt om consumentenmarkten op een bredere schaal te kunnen bereiken."

"Deze initiatieven gaan om het gebruiken van de kracht van IT en technologie om meer structuur en opportuniteiten te helpen creëren in de informele sector van de economie," zegt Prashant Mehra, Vice President & Chief Architect - Social Inclusion, voor Mindtree.org. "Wij hebben onze platformen ontworpen om open en verwelkomend te zijn voor iedereen om een al bestaande oplossing te verbeteren of om een nieuwe oplossing te bouwen in een ander domein dat kan helpen met het bieden van een menswaardig inkomen voor miljoenen mensen in onze maatschappij."

