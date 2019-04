Mindtree Overschrijdt 1 miljard $ aan Jaarlijkse Inkomsten

Geeft Uitstekend Kwartaal aan met 4.2% q-o-q/ 18.3% y-y groei

BANGALORE, India en WARREN, New Jersey, 18 april 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, een wereldwijd technologie diensten en digitale transformatie bedrijf, heeft zijn geconsolideerde resultaten vandaag bekend gemaakt voor het vierde kwartaal dat op 31 maart 2019 eindigde, zoals door zijn raad van bestuur is goedgekeurd.

"Mindtree heeft uitstekende prestaties geleverd tijdens zowel het vierde kwartaal als het volledige fiscale jaar, terwijl wij de historische miljard-mijlpaal overschrijden. Gedurende de afgelopen twintig jaar is onze strategie om expertise de leiding te geven, ondersteund door een unieke cultuur ons blijven helpen met het aantrekken van wereldklasse mensen en klant successen te creëren," zegt Rostow Ravanan, CEO & Managing Director, Mindtree. "Ons vermogen om constant aanzienlijk sneller te groeien dan de sector zelf is een weerspiegeling van de investeringen die wij hebben gemaakt om de technologische vooruitgangen bij te houden die onze industrie onderbreken. Wij zijn gereed om door te gaan met het leveren van industrie leidende rendementen voor alle stakeholders, het beste moet nog komen"

Belangrijke financiële hoofdpunten:

Kwartaal afgesloten op 31 maart 2019

In US dollar gerekend:

$262,0 miljoen omzet (4,2% q-o-q / 15,8% y-o-y groei) Constant Currency groei van 3,9% q-o-q

$28,2 miljoen nettowinst (5,0% q-o-q groei / 0,3% y-o-y groei)

₹ 18.394 miljoen omzet (2,9% q-o-q/ 25,6% y-o-y groei)



₹ 1.984 miljoen nettowinst (3,8% q-o-q groei/8,9% y-o-y groei)

Andere hoofdpunten:

Klanten:

349 actieve klanten op 31 maart 2019



$10 miljoen klantengroei met 2, in totaal met 23

$5 miljoen klantengroei met 1, in totaal met 45

$1 miljoen klantengroei met 4, in totaal met 120

20.204 Mindtree Minds op 31 maart 2019



12 maandenverloop is 14,2%

BOTs*:

Automatisering speelt een belangrijke rol in de modernisering van de levering van onze technologie diensten, wat voor onze klanten verhoogde efficiëntie en resultatensnelheid betekent.



Wij hebben 576 BOTs werkzaam op 31 maart 2019 *Software dat autonoom functioneert, vrij van enige interferentie, menselijk of niet, om een belangrijke taak te voldoen dat anders door een persoon gedaan zou moeten worden

Meerjarige en multi-miljoen dollarcontracten:

Bestaande klanten

Voor een belangrijk horecabedrijf heeft Mindtree zijn Digitale aanwezigheid uitgebreid naar cloud migratie diensten

Voor een leidende multinationale verf- en coatingproducent is Mindtree uitgekozen als Digitale Partner om Digitale diensten operaties uit te voeren en diensten te ondersteunen

Nieuwe klanten

Voor een leidende sportleverancier, werd Mindtree gekozen als Digitale partner voor hun e-commerce platform, om zowel hun applicaties als hun infrastructuur-diensten end-to-end te ondersteunen

Mindtree kreeg zijn tot op heden grootste Salesforce AMS contract toegereikt door een leidende tabaksgigant. Op basis van dit contract werd Mindtree uitgekozen om ondersteuningsdiensten te leveren voor hun Salesforce applicaties

Mindtree is gekozen als een automatiseringsoplossing partner voor een industrieleider in omzet integriteit, voor zorgleverancier organisaties door efficiëntie in hun bedrijfsprocessen te brengen

Mindtree is gekozen tot strategische technische partner voor een leidend web-hosting bedrijf om onderhoud en ondersteuningsdiensten te leveren

Erkenning:

De Zinnov Zones for Digital Services Rapport benoemt Mindtree als all-round leider, en leider in de volgende sub-segmenten:



Digitale Strategie & Advies





Toepassing en Platform Ontwikkeling





UI/ UX & Customer Experience





Legacy Modernization





Uitrol & Integratie





Data Analytics & AI





Infra & Managed Services



Het ISG Provider Lens™ SIAM/ITSM Kwartaal Rapport 2019 benoemt Mindtree als Rising Star USA in Service Operation and Delivery

Mindtree benoemd tot Leader for Digital Transformation and Leveraging Packaged Software Platforms archetypes in het ISG Provider Lens™ Next-gen ADM Services Archetype Rapport van 2018



Mindtree benoemd tot Leader for Legacy Transformation and Cloud-first Transformation in het ISG Provider Lens™ Digital Business Transformation Archetype Rapport van 2018



Mindtree werd op de The Best of The Global Outsourcing 100® lijst geplaatst door de International Association of Outsourcing Professionals (IAOP)



Mindtree erkend als een Innovator in Avasant's Applied Intelligence and Advanced Analytics Services RadarView™ Report

Aankondigingen

De Raad van Bestuur heeft op zijn bijeenkomst op 17 April 2019 , 3° % aan interim-dividend uitgekeerd ( Rs 3 per vermogensaandeel van Rs 10 nominale waarde per stuk). De Raad van Bestuur stelt ook een slotdividend van 40 % voor (Rs. 4 per vermogensaandeel van Rs. 10 nominale waarde per stuk) voor het financiële jaar dat op 31 maart 2019 eindigde, en een speciaal slotdividend van 200% (Rs. 20 per vermogensaandeel van Rs. 10 nominale waarde per stuk) om de dubbele gebeurtenis te vieren, het overtreffen van de USD 1 miljard jaarlijkse omzet en de twintigste verjaardag van het bedrijf, die allebei onderworpen worden aan de goedkeuring van de aandeelhouders.

Over Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] is een wereldwijde IT-, advies en dienstenbedrijf dat in 17 landen klanten helpt om bedrijfsflexibiliteit, concurrentievoordeel en groei te bereiken. Wij bevorderen de kracht van Continuous Delivery, onze digitale expertise, industriekennis en onderzoek in opkomende technologieën om efficiëntie te stimuleren en bedrijfsinnovatie mogelijk te maken voor meer dan 340 klanten.

Mindtree wordt consistent bekeken als één van de beste werkgevers. Dat is een weerspiegeling van onze ondernemende, samenwerkende en toegewijde 'Mindtree Minds' die de cultuur van succes belichamen die ons engagement voor excellentie, innovatie en co-creatie definieert. Bezoek voor meer informatie www.mindtree.com of volg ons @Mindtree_Ltd

Mindtree Limited, Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore-560059;

CIN: L72200KA1999PLC025564; Telefoon: + 91-80-6706-4000; Fax: +91-80-6706-4100;

E-mail: info@mindtree.com / investors@mindtree.com; Website: www.mindtree.com

Veilige zone

Bepaalde verklaringen in deze uitgave met betrekking tot onze toekomstige groeimogelijkheden zijn voorspellende verklaringen die een aantal risico's en onzekerheden inhouden en dit kan ertoe leiden dat de werkelijke resultaten verschillen van de in deze voorspellende verklaringen. Wij voelen ons niet verplicht om welke toekomstgerichte verklaring dan ook te actualiseren die door of namens ons zijn gedaan.

Bezoek ons op http://www.mindtree.com. Voor meer informatie, neem contact op:

India

Rahul Nag

Mindtree

+91-9958644228

Rahul.Nag@mindtree.com

Verenigde Staten

Erik Arvidson

Matter Communications

+1-978-518-4542

earvidson@matternow.com

Europa

Susie Wyeth

Hotwire

+44(0)207-608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com

