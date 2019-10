Mindtree presenteert haar cloudtransformatie-solutions voor Azure tijdens Microsoft Ignite

Toonaangevende gouden competentiepartner van Microsoft zet de schijnwerper op sleuteloplossingen, gedifferentieerde innovatie en sectorspecialisaties voor Azure

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 30 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, een mondiaal bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie, heeft aangekondigd dat het haar volgende generatie solutions en diensten voor Microsoft Azure gaat presenteren tijdens Microsoft Ignite 2019, dat van 4 tot 8 november plaatsvindt in Orlando, Florida. Erkend als 'Opkomende Mondiale Toppartner van Azure', bespreekt Mindtree haar strategische Microsoft-specialisatie en kenniscentra op de moderne werkplek, apps en infrastructuur, data en kunstmatige Intelligentie (AI), en zakelijke applicaties waarmee ondernemingen de op kracht van Azure gebaseerde diensten kunnen bewegen, beleven en ontsluiten.

De migratie en het managen van grote hoeveelheden data in een cloud op bedrijfsgrootte is een enorme onderneming en zorgt vaak voor problemen. Veel bedrijven weten niet waar ze moeten beginnen. Zij zoeken een mondiale partner met een team van experts die risico's kunnen verminderen en hoge kwaliteit leveren tegen een goede prijs, zodat ze sneller digitale transformatie en klantgerichte verbeteringen kunnen doorvoeren.

"Mindtree's doorlopende investeringen in de ontwikkeling van de beste Microsoft Azure-solutions, in combinatie met belangrijke overwinningen met betrekking tot werklasten, zoals Azure IoT-suite, Azure Data Lake Analytics, Kubernetes op Azure, en Office 365, laat onze toewijding aan Microsoft voor onze klanten zien ," aldus Manoj Karanth, Global Head van Cloud bij Mindtree. "Als Gold Certified Microsoft Azure-partner werken we nauw samen met Microsoft voor de levering van de volgende generatie cloudsolutions voor onze klanten. Microsoft Ignite is een geweldige mogelijkheid om onze sleuteloplossingen, gedifferentieerde innovatie en sectorspecialisaties voor Azure in de schijnwerper te zetten."

In Kraam #1800 in het partnerdeel, organiseert Mindtree trainingssessies in het overwinnen van veelvoorkomende technologische problemen. Tegelijkertijd toont het haar gespecialiseerde Azure-aanbiedingen waarmee organisaties cloudtransformatie kunnen versnellen en de voordelen van hun cloudinvestering kunnen ontsluiten. Enkele van deze strategische diensten en solutions zijn:

Beweeg:

- Mindtree helpt klanten hun cloudtoepassing te vereenvoudigen met geautomatiseerde platforms voor cloudadvies, -ontdekking en -migratie. De vier weken durende en niet-intrusieve ontdekkings- en adviesservice helpt de klant snel haar investeringsrendement en cloudstrategie in kaart te brengen met behulp van Mindtree instrumenten, platformen en brede klantexpertise. Mindtree gidst klanten door casussen en manieren om hun bestaande systemen te optimaliseren en te migreren naar Azure.

Beleef:

- Mindtree beheert cloudinfrastructuur met een automatisering eerst-benadering. Daarbij maakt Mindtree gebruik van haar AIOps (kunstmatige intelligentie voor IT-operaties)-platforms voor verbetering van dienstbeschikbaarheid, waarneembaarheid en vermindering van de totale kosten. Een van de aanvullende solutions is een Minimal Viable Cloud-platform voor procesautomatisering van cloudinfrastructuur en centraal bestuur dat cloud-achtige flexibiliteit levert. Met behulp van Mindtree's NoOps-diensten hebben klanten besparingen van 40 tot 60% op cloudbeheerkosten gerealiseerd.

- Mindtree lanceert een Digitale werkplek als Dienstenbenuttend Azure Windows Virtual Device waarmee organisaties snel de cloudmogelijkheden voor eindgebruikers en externe kantoren kunnen realiseren. Deze dienst helpt klanten de kosten met 20 tot 30% terug te brengen en versnelt het inwerken van nieuwe gebruikers en kantoren.

Ontsluit:

- SAP op Azure Accelerator QuikDeploy: deze flexibele sectorversneller is op maat gemaakt om snel SAP S/4HANA® in te zetten in de Microsoft Azure cloud. Het eerste stadium van modernisering is de applicatiemigratie. Mindtree levert diepe zakelijke SAP-ervaring. De versneller verbetert de digitale kern, vergroot het investeringsrendement en zorgt voor een vermindering van de implementatietijd tot wel 35%

- InnoApp voor Azure Kubernetes Service (AKS): met deze dienst kunnen ondernemingen de inzet van niet-gecontaineriseerde cloudtoepassingen op Microsoft Azure versnellen. Het maakt gebruik van Kubernetes, de open source-architectuur voor de automatisering van inzet en beheer van gecontaineriseerde applicaties. Het levert bewezen infrastructuur-als-code sjablonen die klaar zijn voor gebruik.

- Solutions voor Partners en de Sector op Azure: Mindtree's sector- en technologiespecialisaties leveren unieke diensten op Azure, waaronder Murex op Azure, Duck Creek op Azure, SAP op Azure, Adobe op Azure, en Databricks op Azure. Met Murex helpt Mindtree ondernemingen op de kapitaalmarkt om missiekritische systemen te verhuizen naar Microsoft Azure, om on-demand middelenschaalbaarheid mogelijk te maken en om de rentabiliteit te verbeteren. Als belangrijke technologiepartner van Duck Creek, hebben verzekeraars 43% investeringsrendement geoogst met automatisering en webgebaseerde verzekeringstechnische oplossingen. Mindtree levert versnellers, toetsautomatisering en opwaardeerdiensten voor Duck Creek.

Mindtree zal ook intelligente solutions voor cloud- en appinnovatie onder de aandacht brengen, waaronder Shotclasses, een zakelijke trainingssolution voor microlearning die content levert voor werknemersbetrokkenheid; Gladius IoT-bouwmanagementplatform voor energie-efficiëntie, intelligente automatisering en verbonden gebouwen die zeer geschikt zijn voor kleine, medium en grote installaties; en Microsoft big data analytics en Azure-diensten voor datameren genaamd Decision Moments die data transformeren naar praktische inzichten met behulp van unieke machine learning-instrumenten.

Mindtree toont casussen van dienstenimplementatie door verschillende sectoren, waaronder de reis-, horeca-, detailhandel-, consumentengoederen-, productie-, bank-, financiële, media- en verzekeringssector. Kijk voor meer informatie over en voor een afspraak met Mindtree op www.mindtree.com of volg ons @Mindtree_Ltd

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een mondiaal technologie consultancy- en dienstenbedrijf, dat bedrijven helpt om schaal en flexibiliteit bij elkaar te brengen voor het behalen van concurrentievoordeel. 'Born digital' in 1999 en nu een bedrijf van de Larsen & Toubro Group, past Mindtree haar diepe domeinkennis toe in meer dan 350 zakelijke klantcontracten voor het afbreken van silo's, het verduidelijken van digitale complexiteit en het sneller naar de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat te bewegen op zakelijke snelheid en maken daarbij gebruik van opkomende technologieën en de efficiënties van Continuous Delivery voor het aansporen van bedrijfsinnovatie. We zijn actief in meer dan 15 landen en 35 vestigingen over de hele wereld en worden consequent aangemerkt als een van de beste werkgevers, dagelijks belichaamd door onze winnende cultuur die bestaat uit 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde 'Mindtree Minds'.

