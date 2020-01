Mindtree rapporteert resultaten over derde kwartaal 2019-20

- In Amerikaanse dollars steeg de nettowinst met 44,7% k-o-k

- Inkomsten groeiden met 1,5% k-o-k/9,4% j-o-j

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 15 januari 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree, een mondiaal bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie dat haar klanten begeleidt om sneller bedrijfsresultaten te behalen, heeft vandaag haar geconsolideerde resultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal dat eindigde op 31 december 2019, zoals goedgekeurd door haar raad van bestuur.

"Terwijl we meer omzet blijven realiseren, heeft onze scherpe focus op het aandrijven van winstgevende groei geresulteerd in uitbreiding van de operationele marge met 2,6% en een groei van de nettowinst met 44,7% in vergelijking met het voorgaande kwartaal," aldus Debashis Chatterjee, CEO & Algemeen directeur van Mindtree. "We blijven onze groeistrategie uitvoeren, proactief deals aangaan door het ontginnen van strategische klanten en het voeden van onze door leren aangedreven cultuur. De resultaten uit het recent afgeronde Jaarlijkse Klantervaringsonderzoek laten toonaangevende scores zien, een bewijs van ons uitzonderlijke werk in de levering van kwaliteitsdiensten aan onze klanten."

Belangrijke financiële hoogtepunten:

Het kwartaal dat eindigde op 31 december 2019

In Amerikaanse dollars (USD):

Omzet van $ 275,2 miljoen (groei van 1,5% k-o-k / 9,4% j-o-j)

Nettowinst van $ 27,7 miljoen (groei van 44,7% k-o-k / 3,1% j-o-j)

In Indiase roepies (INR):

Omzet van ₹ 19.653 miljoen (groei van 2,7% k-o-k / 10,0% j-o-j)



Nettowinst van ₹ 1.970 miljoen (groei van 45,9% k-o-k / 3,0% j-o-j)

Andere hoogtepunten:

Klanten:

320 actieve klanten per 31 december 2019



Het aantal klanten ter waarde van $25 miljoen groeide met 1 naar totaal 5

Het aantal klanten ter waarde van $10 miljoen groeide met 1 naar totaal 22

Personeel:

21.561 Mindtree Minds per 31 december 2019



Resultaat over de laatste 12 maanden is 17,2%

BOT's*:

Automatisering speelt een belangrijke rol in de modernisering van het leveren van onze technologische diensten, en verbetert efficiëntie en sneller resultaat voor onze klanten. We zijn trots op onze krachtige BOT's die autonoom werken naast onze Mindtree Minds, waardoor ons team meer kan doen en grotere doelen kan bereiken



Per 31 december 2019 hebben wij 715 BOT's in dienst

*Software die autonoom handelt, zonder enige menselijke of andere tussenkomst, om een aanzienlijke taak te vervullen die anders zou worden uitgevoerd door een persoon

Deals met mondiale klanten in Q3:

Nieuwe klanten:

Mindtree is aangenomen voor de levering van eind-tot-eind eigendom van SAP en Salesforce Applicatie Onderhouds- en Ondersteuningdiensten ('Application Maintenance and Support Services' (AMS)) voor een mondiale zakelijke leverancier van industriële gassen



Mindtree heeft een contract gekregen voor levering van datacenterondersteuning, waaronder AWS Cloudactiviteiten voor een leidende verkoper van consumentenelektronica en draadloze diensten



Mindtree is gaan samenwerken voor levering van een routekaart voor de lange termijn en strategische diensten in digitale transformatie-initiatieven voor een Amerikaanse multinational op het gebied van persoonlijke verzorging

Bestaande klanten:

Voor een groot automotivebedrijf in het VK, heeft Mindtree haar aanwezigheid uitgebreid in Implementatie van Bedrijfsinformatie, Oplossingsarchitectuur en Programmalevering door het gehele zakelijke CRM-portal



Mindtree zal Digitale Marketingmanagement & Activiteiten ondersteunen voor een mondiale leider op het gebied van computersoftware en -technologie

Erkenning:

Mindtree is benoemd tot algemeen Winnaar van de ISG Star of Excellence Award™ 2019, het eerste en enige erkenningsprogramma in de sector dat providers rangschikt op basis van de kwaliteit van hun diensten, gebaseerd op directe feedback van zakelijke klanten. De Star of Excellence is een onafhankelijke erkenning op basis van de sectorbrede "Stem van de Klant". ISG heeft voor dit jaar meer dan 1.600 unieke evaluaties, 600 unieke ondernemingen en 100 unieke providers beoordeeld. Mindtree is zowel erkend als winnaar in Noord-Amerika en Azië/Pacific, als voor het bereiken van de topscore voor haar applicatieontwikkelings- en onderhouds (ADM)-diensten



Mindtree is ingeschaald op Level 5 in de Capability Maturity Model Integration (CMMI)® V2.0, die een bewezen toewijding aan hoogwaardige softwareontwikkelingsprocessen en -leveringsstandaarden vertegenwoordigt. Mindtree is een van de eerste IT-organisaties die wereldwijd erkend wordt voor haar inzichten in Ontwikkeling en Diensten



Mindtree kreeg een prestigieuze onderscheiding van Zuid-Aziatische Federatie van Accountants (SAFA) als erkenning van haar sterke ethiek, haar uitmuntende financiële rapportering en corporate governance



Mindtree won de 6de Jaarlijkse IDC Insights Awards 2019 voor Operationele Uitmuntendheid voor haar diensten op het gebied van IT-infrastructuur MWatch-platform, waarmee door middel van automatisering consistente en geoptimaliseerde infrastructuuractiviteiten kunnen worden geleverd



Mindtree won de Paragon Awards™ 2019 in de categorie Uitmuntend voor haar uitstekende dienstverlening aan een mondiale luchtvaartmaatschappij



Mindtree is genoemd als mondiale en Amerikaanse leider van de toekomst op het gebied van ADM, Agile Development, en Continuous Testing in het ISG Provider Lens™ Next-Gen Application Development & Maintenance (ADM) Diensten Kwadrantrapport 2019



Mindtree is mondiaal en in de VS erkend in het ISG Provider Lens™ Public Cloud – Solutions & Service Partners Kwadrantrapport 2019 als Rijzende ster voor Publieke Cloudtransformatiediensten, en als Rijzende ster in de VS voor Beheerde Publieke Clouddiensten



Mindtree is Leider genoemd in Landschapstransformatie en Technische Transitie Archetypen in het ISG Provider Lens™ SAP HANA en Leonardo Ecosystem Partners Archetyperapport 2019



Mindtree is Innovator genoemd Avasant's Intelligent Automation Services RadarView™ Rapport 2019

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een mondiaal technologie consultancy- en dienstenbedrijf, dat bedrijven helpt om schaal en flexibiliteit bij elkaar te brengen voor het behalen van concurrentievoordeel. 'Born digital' in 1999 en nu een bedrijf van de Larsen & Toubro Group, past Mindtree haar diepe domeinkennis toe in meer dan 300 zakelijke klantcontracten voor het afbreken van silo's, het verduidelijken van digitale complexiteit en het sneller naar de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat te bewegen op zakelijke snelheid en maken daarbij gebruik van opkomende technologieën en de efficiënties van Continuous Delivery voor het aansporen van bedrijfsinnovatie. We zijn actief in meer dan 15 landen over de hele wereld en worden consequent aangemerkt als een van de beste werkgevers, dagelijks belichaamd door onze winnende cultuur die bestaat uit 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds".

Alle genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun geregistreerde eigenaars.

Kijk voor meer informatie over ons op www.mindtree.com of volg ons @Mindtree_Ltd

Safe harbour

Bepaalde verklaringen in dit persbericht die hebben te maken met onze toekomstige groeivooruitzichten zijn toekomstgerichte verklaringen, die onderhavig zijn aan een aantal risico's en onzerkeheden die ervoor kunnen zorgen dat onze daadwerkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van die in deze toekomstgerichte verklaringen. We geven geen update van enige toekomstgerichte verklaring die wij van tijd tot tijd geven of namens ons wordt gegeven.

