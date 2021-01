Mindtree rapporteert resultaten over het derde kwartaal van FY21 met een brede omzetgroei van 5,0% kwartaal na kwartaal in USD, een EBITDA-marge van 23,1% en een PAT-marge van 16,1%

WARREN, NJ en BANGALORE, India, 19 januari 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , een wereldwijd bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie dat zijn klanten begeleidt om sneller bedrijfsresultaten te bereiken, heeft vandaag zijn geconsolideerde resultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal dat eindigde op 31 december, 2020, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur.

"Ons derde kwartaal was verreweg het beste kwartaal in de afgelopen jaren, ondersteund door een brede omzetgroei van 5,0% in onze branches en servicelijnen, een robuuste marge-uitbreiding van 350 basispunten en een gezond orderboek van $ 312 miljoen", aldus Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer en Managing Director, Mindtree. "We zijn getuige van een sterk zakelijk momentum in alle branches met een aanzienlijke vraag naar cloud-, data- en analysemogelijkheden. We blijven profiteren van de veranderende marktdynamiek met oplossingen die bedrijven helpen door het nieuwe normaal te navigeren en hun bedrijf laten groeien. Dankzij de strategische focus en de inzet van onze Mindtree Minds zijn we nu goed gepositioneerd om winstgevende groei te blijven leveren."

Belangrijkste financiële hoogtepunten:

Kwartaal eindigend op 31 december 2020

In USD:

Omzet $ 274,1 miljoen (5,0% groei op kwartaalbasis/daling 0,4% jaar na jaar)

Nettowinst van $ 44,2 miljoen (groei van 28,6% kwartaal na kwartaal/59,3% jaar na jaar)

Omzet van ₹ 20.237 miljoen (groei van 5,1% kwartaal na kwartaal/3,0% jaar na jaar)



Nettowinst van ₹ 3.265 miljoen (groei van 28,7% kwartaal na kwartaal/65,7% jaar na jaar)

Andere hoogtepunten:

Klanten:

276 actieve klanten op 31 december 2020



8 nieuwe klanten toegevoegd tijdens het kwartaal

Mensen:

22.195 Mindtree Minds per 31 december 2020



Het achterblijvende verloop van 12 maanden is 12,5%

Q3-deal wint met toonaangevende wereldwijde klanten:

We zijn gekozen om de digitale transformatie van een toonaangevende wereldwijde fabrikant van windturbines te begeleiden. Als onderdeel van deze vijfjarige deal zal Mindtree het hele IT-landschap van de klant wereldwijd vereenvoudigen, moderniseren en transformeren, terwijl het tegelijkertijd schaalbaarheid biedt om de groeiplannen van het bedrijf te ondersteunen.



Mindtree werkte als strategische technologiepartner samen met een grote wereldwijde luchtvaartmaatschappij om de consumentenervaring op mobiele digitale platforms te verbeteren. We zullen applicatie-ontwikkeling en onderhoudsdiensten leveren om de functies van de mobiele applicatie en de onderliggende servicelaag te verbeteren.



Een wereldwijd toonaangevend sportkledingmerk selecteerde Mindtree als een strategische partner voor een meerjarige verbintenis om diensten voor applicatieontwikkeling te leveren om hun reis naar een productgeleide en resultaatgerichte organisatie te versnellen.



Mindtree is geselecteerd door een in de VS gevestigde leverancier die zich onderscheid in het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen om end-to-end IT-infrastructuurbeheer en clouddiensten te bieden, wat resulteert in verbeterde efficiëntie en snelheid van zakelijke standaardisatie.

Erkenning:

Mindtree is erkend als winnaar in de SHRM HR Excellence Awards 2020 onder de categorie Excellentie in HR Analytics Award



Mindtree is geëerd met de titel van IT Pride of Karnataka - 2019-20 door STPI IT Export Awards, toegekend door STPI (Software Technology Parks of India ) uit Karnataka

Mindtree is bekroond als een toppresteerder, met een score van A-, in de 2020-ranglijst van klimaatverandering door Carbon Disclosure Project (CDP)



Mindtree is erkend als leider in ISG Provider Lens™ voor Next-gen Application Development and Maintenance (ADM) Services (US) 2020 in applicatieonderhoud, ontwikkelen via de Agile-methodiek en continu testen



Mindtree is erkend als leider in ISG Provider Lens™ voor Digital Business Solutions en Service Partners 2020 (Australië) en Public Cloud Solutions and Services voor Midmarket 2020 (VS)

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd technologisch advies- en dienstenbedrijf dat bedrijven helpt schaalgrootte met behendigheid te combineren om concurrentievoordeel te behalen. "Born digital" in 1999 en nu een Larsen & Toubro Group Company, past Mindtree zijn diepgaande domeinkennis toe op meer dan 275 klantopdrachten om silo's te doorbreken, de digitale complexiteit te begrijpen en nieuwe initiatieven sneller te vercommercialiseren. We zorgen ervoor dat IT met de snelheid van het bedrijf kan meebewegen, door gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn wereldwijd actief in meer dan 15 landen en worden consequent beschouwd als een van de beste werkgevers, dat elke dag belichaamd wordt door onze bekroonde cultuur die uit meer dan 22.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds" bestaat.

