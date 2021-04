Mindtree rapporteert robuuste groei in omzet van 5,2% kwartaal na kwartaal in USD; Beveelt slotdividend van ₹17,5 per aandeel aan

BANGALORE, India en WARREN, N.J., 19 april 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , een wereldwijd bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie dat zijn klanten begeleidt om sneller bedrijfsresultaten te bereiken, heeft vandaag zijn geconsolideerde resultaten bekendgemaakt voor het vierde kwartaal dat eindigde op 31 maart 2021, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur.

"We zijn trots om opnieuw een sterk kwartaal te leveren, aangedreven door aanzienlijke tractie in onze klantenportefeuille wereldwijd, met als gevolg een omzetgroei van 5,2%, EBITDA van 21.9%, en een orderboek van $375 M aan het eind van Q4. Onze winstgevende groei en naadloze levering tijdens het pandemiejaar was mogelijk door de veerkracht van Mindtree Minds, de inzet van ons leiderschapsteam, en vooral de blijvende steun van onze klanten", zei Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer en Managing Director, Mindtree. "Het slotdividend van ₹17,5 per aandeel dat vandaag werd aangekondigd benadrukt het engagement van Mindtree om de aandeelhouderswaarde te versterken. We leverden gedurende het jaar opbrengsten van $1.076,5 M en margeverhoging van 680 bps, terwijl onze orderboek steeg met 12,3%. Bij de aanvang van boekjaar 2022 hebben we vertrouwen dat blijvende vraag van klanten naar onze transformerende diensten, een sterk orderboek en onze strategische investeringen ons goed positioneren om dubbele groeicijfers te leveren en EBITDA boven 20% te handhaven".

Belangrijkste financiële hoogtepunten:

Kwartaal eindigend op 31 maart 2021

In USD:

Omzet van $288,2 miljoen (groei van 5,2% kwartaal na kwartaal/3,5% jaar na jaar)

miljoen (groei van 5,2% kwartaal na kwartaal/3,5% jaar na jaar)

Nettowinst van $43,3 miljoen (afname van 1,9% kwartaal na kwartaal/groei van 53,4% jaar na jaar)

miljoen (afname van 1,9% kwartaal na kwartaal/groei van 53,4% jaar na jaar) In INR:

Omzet van ₹21.093 miljoen (groei van 4,2% kwartaal na kwartaal/2,9% jaar na jaar)



Nettowinst van ₹3.173 miljoen (groei van 2,8% kwartaal na kwartaal/groei van 53,9% jaar na jaar)

Kwartaal eindigend op 31 maart 2021

In USD:

Omzet van $1.076,5 miljoen (afname van 1,1%)

miljoen (afname van 1,1%)

Nettowinst van $150 miljoen (groei van 69,6%)

miljoen (groei van 69,6%) In roepie:

Omzet van ₹ 79,678 miljoen (groei van 2,6%)



Nettowinst van ₹ 11.105 miljoen (groei van 76%)

Andere hoogtepunten:

Klanten:

270 actieve klanten op 31 maart 2021



$5 miljoen klanten stegen met 1, in totaal 44

miljoen klanten stegen met 1, in totaal 44 Mensen:

23.814 Mindtree Minds per 31 maart 2021



Het achterblijvende verloop van 12 maanden is 12,1%

Q4-deal wint met toonaangevende wereldwijde klanten:

Mindtree werkte samen met een van de toonaangevende elektronische detailhandelaars om hun omnichannel visie voor hun gebruikers te realiseren



Mindtree ging een meerjarige overeenkomst aan met een mondiale leider in ontwerp en productie van huishoudelijke apparaten om de online retailervaring van hun gebruikers te transformeren



Mindree zal voor een in Duitsland gevestigde leider in constructiemateriaal en constructiesystemen digitale diensten leveren en helpoen bij de integratie van technologie na de fusie



Mindtree werd gekozen als strategisch partner door een toonaangevend mondiaal reissoftware- en technologiebedrijf om hun reserveringsplatform voor reizigers te moderniseren en hun cloud-transformatie te versnellen



Mindtree werd geselecteerd door een toonaangevende bank om Salesforce transformatiediensten te verstrekken over meerdere geografieën voor hun vermogensbeheerafdeling

Erkenningen:

Everest Group, een toonaangevend advies- en onderzoeksbureau, heeft Mindtree erkend als een "Belangrijke Mededinger" in zijn Software Product Engineering Services PEAK Matrix® Assessment 2021



Mindtree werd erkend door Information Services Group (ISG), een toonaangevend mondiaal technologie onderzoeks- en adviesbureau, als leider in 2021 ISG Provider Lens™ Salesforce Ecosystem Partners Reports US voor implementatie, integratie en beheerde toepassingdiensten voor grote ondernemingen



Mindtree werd erkend door Information Services Group (ISG), een toonaangevend mondiaal technologie onderzoeks- en adviesbureau, als leider in 2021 ISG Provider Lens Mainframe Services & Solutions 2021 voor Mainframe Transformation Services in de VS



Mindtree was de winnaar van de Golden Peacock National Award 2020 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen



Mindtree werd uitgeroepen als de winnaar van BEST awards voor het ondernemingsbreed succes als gevolg van de ontwikkeling van werknemerstalent door Association for Talent Development (ATD)



Mindtree behaalde de tweede plaats in de (grote) categorie 'Best Employer for Women' door Associated Chambers for Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)

(ASSOCHAM)

Mindtree werd erkend voor 'Workforce Planning and Staffing Solutions' en 'Organization Design' tijdens de People First ACE Awards 2020 gepresenteerd door het National HRD netwerk



Mindtree werd erkend en beloond als een winnaar in 'Excellence in Employee Welfare Initiative' door BW Business World HR Excellence Award 2021

Aankondigingen

De raad van bestuur heeft een slotdividend van 175% ( Rs 17,5 per vermogensaandeel van nominale waarde Rs 10 elk) voor het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2021 dat onderhevig is aan de goedkeuring van de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse algemene vergadering

